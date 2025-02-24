經典賽／中華隊大量殘壘老問題又來了！ 驟死戰投手怎安排？

去年底才在世界12強棒球賽奪下世界冠軍，經過短短3個月，中華隊卻面臨嚴峻挑戰，本屆經典賽資格賽輸給西班牙，雖在隔天打敗南非，但因為其他3隊戰績，使得中華隊在第3天的賽事尚未開打前就已確定要打25日的附加賽，競爭晉級會內賽的最後一席，而比賽結束後也決定對手將是西班牙。

首場比賽輸給西班牙讓中華隊就陷入危機，原本各界預料的先發投手會是這次的本土王牌徐若熙，教練團卻派出意外入選的下勾球投手陳宇宏，陳宇宏只先發1局就下場，影響整個投手調度，後續投手也壓不住西班牙打擊，最終中華隊以12比5大敗，由於這次球隊相同戰績下要比的是失分率，首戰就失掉大量分數，讓中華隊很難以第一名晉級。

曾豪駒在拿到12強冠軍之後才短短3個月，就面臨是否能晉級經典賽會內賽的大難關。記者余承翰／攝影

落敗之後，第二場對戰南非是場只能贏的比賽，事實上南非的實力也是4隊之末，終場以9比1獲勝，不過打線在此役打出14支安打，還包括宋晟睿的場內及李宗賢9局的陽春彈這2轟，更獲得10次以上的保送，卻只得到9分，殘壘過多是這場比賽中華隊美中不足的地方，有多達15次殘壘，連同前一役對西班牙，2場比賽總計共有28個殘壘。

尼加拉瓜一役，雖然對中華隊的戰局是關係較小的比賽，維持氣勢是重點，可惜打者延續前一場殘壘過多的問題，再度上演滿壘大中計的戲碼，這場比賽又有10個殘壘，後段陳韻文失守，單局失3分，在落後6分的狀況下竟讓重要的後援投手林維恩上場，教練團的投手調度在這一次賽事令人出現不少疑問，中華隊1分未得，又以不算小的差距落敗，士氣低迷。

徐若熙終於在23日的比賽上場，有機會在25日擔任先發，他賽後也說準備好了。 記者余承翰／攝影

在25日的附加賽之前，中華隊有1天的休息空檔，毫無疑問會是一場投手總力戰，曾豪駒總教練先前表示將以徐若熙、陳柏毓、莊陳仲敖及沙子宸等4人為主力先發輪值，3場比賽過去，沙子宸在對南非時先發，陳柏毓則也在該役中繼，至於傳出有點傷勢的徐若熙，終於在對尼加拉瓜的比賽中出現，投1人次確認身體狀況後下場休息；莊陳仲敖則至今仍不見蹤影，如果狀況差到無法上場，那25日使用徐若熙及對南非之戰投37球的陳柏毓雙先發的可能性就十分高；至於後援，由於中間有1天的休息日，25日包括林維恩、孫易磊、曾峻岳等後援投手全員皆可上場，無論如何，就是投手總力戰了。

世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊第三任投手陳柏毓。記者余承翰／攝影 余承翰

相較於投手，打擊更是能否晉級的關鍵，尤其是悲慘的得點圈打擊率，安打並沒有比對手少，但就是缺少適時一擊，3場比賽下來的殘壘多達38個，對於這次以機關槍打線為主的中華隊來說，無非自斷武功，最後一場比賽勢必要做打線上的棒次調整，將打擊近況好的王博玄往前調是個辦法，而成為大斷層、安打尚未開張的捕手群，要怎麼安排棒次也有待討論。