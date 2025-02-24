藍鳥「一人一城」長約破局 小葛雷諾到底價值多少？

「一人一城」在過去往往是球星們嚮往的夢想，然而在隨著商業考量愈趨重視的現在，「忠誠」二字在天秤上顯得無足輕重；美國時間2月18日晚上9點，是多倫多藍鳥隊球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與球團的續約時限，如今時辰已過，雙方的談約正式宣告破局，這也意味著他將在今年休賽季投奔自由球員市場，追尋屬於自己的頂級合約；究竟這齣勞資大戲是誰的問題比較大？而小葛雷諾若投身自由市場，又能爭取到多大的合約呢？

身價難以評斷

是否續約小葛雷諾的戲碼，早在2021年初就上演，當年他繳出生涯首次問鼎年度MVP獎項的成績，加上出身加拿大的背景，球團固然是使勁全力留人，只是連續幾年的談約情況皆不如預期，雙方遲遲無法達成共識的原因，其一是小葛雷諾的後續幾年的成績起伏不定，在2022、23兩年，又分別僅繳出OPS約0.8的「中上」成績，這數字在更強調打擊能力的一壘手市場中，甚至僅能算是平庸，使得他的身價難以預估，談判桌上，球團勢必想透過2022、23兩年的成績向球員方要點折扣；而球員這邊理當以2021、24兩年的成績，強調他絕對是有連年問鼎MVP的實力。

藍鳥前景堪憂

小葛雷諾曾連續2年僅打出中庸水準的成績，是藍鳥不願花更多錢留人的主因。 法新社

第二，藍鳥作為一支要讓自家球星待上十年的球隊，未來性實在不高，即便願意花錢，卻連年競逐球星失利，大谷翔平、索托、伯恩斯（Corbin Burnes），以及佐佐木朗希都是如此，2021年與史布林格（George Springer）簽下的6年1億5000萬美元已經是他們的隊史最大約；無法吸引球星的因素有很多，地理位置、稅務條件皆是，但最致命的還是球隊前景，根據《Baseball Reference》的排名，藍鳥隊的農場排名是聯盟敬陪末座的第30，綜合上季美聯東區墊底的戰績，實在難以令人信服這是支未來值得期待的球隊。

同鄉索托助攻

索托與大都會簽下15年7億6500萬破紀錄合約成為小葛的參考值，今年休賽季就看經紀人夠不夠力了。 美聯社

最後，今年休賽季與大都會簽下15年7億6500萬破紀錄合約的索托（Juan Soto），成了壓垮駱駝的最後一根稻草，看到多明尼加的同鄉賺進大把鈔票，同樣是25歲、巔峰成績相近的小葛雷諾，自然是不會錯過進入自由球員市場的大好機會；但若是仔細比較兩人的成績，會發現索托可是比小葛要穩定的多，不僅生涯wRC+不曾低於140，上壘率也是常駐四成；兩人的守備能力都不出色，但索托的守位至少還是角落外野，未來還有機會移防一壘，至於小葛在年紀增長之際，恐怕就只能綁定指定打擊的席次。

小葛雷諾可能拿不到7億等級的大約，但打點折至少6億或許可以期待。 美聯社

整體來說，小葛雷諾未來的天花板可能接近索托，但風險更高一些；而來年大都會、洋基等手握資金的球隊，都有可能進入搶人大戰，考量到今年休賽季的一壘手市場，能作為建隊基石的僅小葛雷諾一人，要綁定如此具有天賦的選手，不溢價簽約可是搶不贏對手的，而這也成為小葛雷諾團隊選擇拒絕藍鳥報價的原因，他可能拿不到7億等級的大約，但若有球隊開出超過12年、總價接近6億以上的合約，則是可以預見的。