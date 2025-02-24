日職／參與線上撲克博弈遭嚴重懲處 台、日球員務必引以為鑑

日本職棒歐力士隊投手山岡泰輔因參與海外線上撲克賽事，歐力士球團於21日宣布將暫時停止山岡一切球團相關活動，在日本職棒界引起軒然大波。

整件事情的發展起源於日本職棒聯盟NPB獲得了有球員參與海外線上博弈的相關訊息，因而要求12球團都針對旗下球員進行調查。歐力士球團在經過調查並與投手山岡泰輔進行面談後，確認他之前的確有參加，由一間擁有海外賭場執照的線上網站所舉辦的線上撲克賽事。

隨即歐力士宣布將讓山岡泰輔暫停參與一切球團相關活動，等於何時回到球場，都必須等到球團配合警方及聯盟方的調查結果。由於事發在春訓期間，各隊即將進入到熱身賽的階段，因此這個震撼彈不僅對歐力士造成巨大的戰力衝擊，也會對棒球界以及球迷造成不小的影響。更讓人擔心的是，山岡泰輔是不是單一個案，如果後續調查還有其他選手捲入，未來衝擊的層面將更加難以評估。

去年中華職棒也有球員因參與現場德州撲克賽事而遭到懲處(示意圖)。聯合報系資料照

去年中華職棒也有球員因參與現場德州撲克賽事而遭到懲處。即使德州撲克目前是合法運動競技，不過中職會長蔡其昌當時即曾表示，「不是工具問題，是場合及對象。」顯示了中華職棒曾度過瀕臨絕境的黑暗時期，對於相關認定均採最高標準，這也的確是不分國內外職棒球團都必須去重視這個問題嚴重性的主要原因。尤其在山岡泰輔透過線上網站參與線上撲克賽事的事件爆發之後，如何教育薪資收入逐漸增長的職棒球員去抗拒誘惑，並加強對於會因此觸法的相關認知，更值得職棒界去嚴加防範。

山岡泰輔雖然去年一軍出賽機會驟減到6場，不過他畢竟是2016年選秀第一指名的選手，2019年代表日本參與過12強的賽事，加上年僅29歲，戰力仍在，因此勢必衝擊新監督岸田護的佈局。至於會缺席多久，要看接下來的調查結果，與賭博情事牽涉的嚴重程度而定。

2015年巨人隊投手笠原將生因涉入職棒賭博，而被巨人球團開除，與參與賭博案的福田聰志和松本龍都被判終身禁賽。另外，2014年巨人左投高木京介在前巨人隊投手笠原將生牽線而下注棒球賽。日本職棒聯盟調查委員會最後對高木京介處禁賽1年，巨人軍則對他罰款500萬日圓。高木京介在2017年和巨人軍重新簽育成合約，2018年賽季回到一軍，2023年引退。

身為公眾人物以及許多人崇拜對象的職棒球員，具有深遠的社會影響力，言行舉止都必須更加謹慎並且潔身自愛，否則付出的代價難以估計。日職官網

歐力士球團認爲無論山岡泰輔是否意識到違法性，都是缺乏做爲社會影響力之大的職業棒球選手的自覺及行動，這次迅速處理的作為值得肯定。身為公眾人物以及許多人崇拜對象的職棒球員，具有深遠的社會影響力，言行舉止都必須更加謹慎並且潔身自愛，否則付出的代價難以估計。