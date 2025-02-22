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經典賽／西班牙實為南美洲老兵聯軍 靠經驗玩掛中華隊小將

聯合新聞網／ Tzuyi
經典賽資格賽中華隊對戰西班牙5：12慘敗，締造隊史在大巨蛋最大分差落敗紀錄。記者許正宏／攝影
經典賽資格賽中華隊對戰西班牙5：12慘敗，締造隊史在大巨蛋最大分差落敗紀錄。記者許正宏／攝影

世界棒球經典賽資格賽正式展開，中華隊首戰對戰西班牙，並非由頭號先發徐若熙掛帥，而是最後一刻才遞補進名單的陳宇宏。期待同樣是低肩側投的姿勢，可以複製黃子鵬的經驗，用怪投策略壓制歐美打者。但畢竟他是職棒新人，且沒有大賽經驗，加上球速不快，最終未能達到奇兵的效果，最終中華隊以5比12慘敗西班牙。

西班牙雖然不是棒球強權，但靠著經典賽對資格的認定較寬鬆，只要有稍微沾上邊，就有機會代表參賽。像是之前的以色列，許多都是美裔，幾乎是美國二軍球隊。而這次西班牙的28人中，只有1位正統西班牙人，其他27人則來自多明尼加、古巴、委內瑞拉及美國，而且上過大聯盟的球員不少，無論經驗及資歷，都遠優於比去年12強賽更年輕的中華隊。

西班牙全隊只有一人是本國籍，其他都是來自南美洲與美國，堪稱南美軍團。 記者許正宏／攝影
西班牙全隊只有一人是本國籍，其他都是來自南美洲與美國，堪稱南美軍團。 記者許正宏／攝影

第1局陳宇宏就經歷震撼教育，被擊出3支安打失2分，讓中華隊一開賽就處於弱勢，他也成為隊史最慘的先發投手。隨後上場的呂詠臻，雖然在第2局驚險下莊，但在第3局就沒這麼好運。在球評建議不要硬碰5棒 Rusber Estrada的情況下，還是在二三壘有跑者，跟他正面對決，最後再丟2分，讓中華隊落後越來越多。

中華隊換上伍祐城後隊徹底崩盤，他多次投到２好球卻未能解決打者，一人都沒解決就狼狽退場。 記者許正宏／攝影
中華隊換上伍祐城後隊徹底崩盤，他多次投到２好球卻未能解決打者，一人都沒解決就狼狽退場。 記者許正宏／攝影

然而經過林維恩第4局單局3K的壓制後，第5局再換投伍祐城後，讓中華隊徹底崩盤。他面對西班牙的中心打者群，被打3支安打及1次保送，沒有解決任何一人。隨後換上的呂彥青也是提油桶上場，單局出現2次觸身球和1次保送，西班牙單局就灌進6分大局，這時已經是10:2大幅領先。

推出陳柏豪就是想凍結比分，沒想到還是挨了２分砲。 記者許正宏／攝影
推出陳柏豪就是想凍結比分，沒想到還是挨了２分砲。 記者許正宏／攝影

第6局時由救援王陳柏豪登場，但這些有經驗的西班牙打者，士氣已十分高漲，並不怕速球派的投手。8棒 Gabriel Lino擊出2分砲後，中華隊陷入10分落後的絕境，甚至有被Call Game的危機。台灣球迷從12強賽，場內高昂的唱起戰歌，短短3個月時間，卻讓大巨蛋成為圖書館。

相較於中華隊由年輕小將撐場，西班牙則是精銳盡出，先發投手雷法（Elian Leyva），曾在2023年經典賽代表古巴出戰中華隊，是讓台灣飲恨的關鍵投手。而中繼的羅索（Ramón Rosso）、坎波斯（Jose Campos）都有大聯盟經驗，貝茲（Fernando Baez）及艾瓦瑞茲（Daniel Álvarez）則分別上過2A及3A。而且他們不僅具有球速，球威還很好，更重要的是有台灣許多打者打不好的極品變速球。

面對這樣層級的投手，中華隊打者已非吳下阿蒙，實際上還是有許多攻勢。整場比賽中華隊擊出11支安打，其中包含5支二壘安打及1支全壘打，另外還選到6次四壞球保送。不過西班牙的投手太有經驗，而中華隊打者在落後的情況下過於急躁，因此打線無法連貫，加上苦吞10次三振，最終留下高達12個殘壘。

中華隊擊出11支安打，其中包含5支二壘安打及張育成的全壘打，另外還選到6次四壞球保送，整體表現其實不算差。 記者許正宏／攝影
中華隊擊出11支安打，其中包含5支二壘安打及張育成的全壘打，另外還選到6次四壞球保送，整體表現其實不算差。 記者許正宏／攝影

中華隊首戰因為原定的徐若熙身體不適，面對強敵只能派出奇兵、怪投策略。構想雖不錯，但年輕球員經驗不足，又或者過於緊張，沒有辦法全力大展身手，球威不足就容易成為發球機，讓西班牙打者打的棒棒紮實。加上這次資格賽，少了更能洞悉場上狀況的指揮官林家正，沒法及時協助小將們紓壓及調整。即使教練頻繁上場，其實已是為時已晚。

打擊方面，這次捨棄陳子豪及劉基鴻兩位強打，選入更多功能性的球員，目的是增加上壘率及戰術的執行。然而比賽初期就開始落後，場上狀態難執行策略性的攻擊，只能放球員自由發揮。而且已經有球員狀況不佳，還記錯球數，但沒有太多的調動，直到9局才開始換換手氣，早已是大勢已去。

中華隊派出台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏先發卻未能成為奇兵。記者許正宏／攝影
中華隊派出台鋼雄鷹下勾投手陳宇宏先發卻未能成為奇兵。記者許正宏／攝影

這次經典賽資格賽的對手，都不是傳統的棒球強權，但因為鮮少參加大型國際棒球賽，因此就像昔日的台灣一樣，傾力徵召能夠組成的最有經驗及最強的陣容。過去大家對賽事太過於樂觀，這次的失利，很快就要收拾好心情，後面2~3場單循環賽不能再失手，否則就真的丟臉了！

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