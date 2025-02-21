湖人連敗慶祝行情僅曇花？唐西奇還沒學會與詹姆斯打球

拿下獨行俠看板球星唐西奇，湖人打出1勝2敗戰績，最近連續輸給東區第14黃蜂和西區第14爵士。

湖人詹姆斯+唐西奇「超巨組合」，明星賽前後卻連輸聯盟戰績倒數第三和第四球隊，唐西奇加入湖人成為詹姆斯隊友，還沒發揮預期效應。

唐西奇成為湖人目前打了三場球，每場出賽26.7分鐘，場均15分、5.3助攻、4失誤、6.7籃板，投籃命中率3成55，三分命中率2成(24投5中)。

生鏽的唐西奇，他需要時間從傷病恢復中找回比賽狀況和體能手感。

唐西奇被交易到湖人前傷停超過45天，一個半月沒有正常訓練和比賽，確實需要一些時間練體能、找手感，更重要的是適應湖人打法和詹姆斯體系。

過去三場比賽湖人詹姆斯+唐西奇+里夫斯核心陣容，湖人進攻遇上很多困難。湖人教練瑞迪克說，「我們在進攻端表現相當糟糕，球員非常努力，但進攻打得很掙扎。」

「這就是我們在明星周末休賽六天期間，整合新球員遇上的現實狀況」儘管湖人遭遇二連敗，還輸給樂透區對手，但瑞迪克看起來並不焦慮。

唐西奇(77號)被交易到湖人前傷停超過45天，一個半月沒有正常訓練和比賽，確實需要一些時間練體能、找手感 法新社

湖人在比賽中經常看到幾個狀況：

詹姆斯跟唐西奇要球，唐西奇在場上站著看詹姆斯表演，詹姆斯窩底角看唐西奇高位單打，湖人場上球的傳導、轉移停滯，進攻節奏經常卡在唐西奇持球或詹姆斯單打。

更慘的是，「老詹」詹姆斯和唐西奇的湖人隊友大多時間都在場上看著兩人持球、盤球個人秀，更多時間是湖人兩個持球大核都切不進去，但也創造不出更大比賽空間，兩人被迫勉強外線跳投出手。

唐西奇湖人三戰三分球24投5中，三分命中率只有2成，比賽狀況和手感都陷入困窘。詹姆斯投籃很棒，三分很穩，個人表現在水準以上，很難挑剔。但老詹三分球出手爆量，過去三戰26投11中，罰球只有8罰5中，每場出手近9次三分球，每場買不到3次罰球。

對湖人來說，這不是個「好的詹姆斯」。

湖人隊友大多時間都在場上看著詹姆斯和唐西奇(右)兩人持球，更多時間兩個大核都切不進去。 美聯社

唐西奇是持球大核，更多持球單打、後仰跳投和弧圈頂三分出手，因此湖人更需要一個能在禁區翻江倒海，在籃下猛烈進攻得分，產生更大牽制力的詹姆斯。

「湖人新陣容進攻瑞出現新的問題需要解決，但球員很努力競爭，打得非常賣力」，瑞迪克認為這是湖人必然要經歷的過渡期和學習適應過程，瑞迪克很期待詹姆斯和唐西奇完美合體後的團隊效應。

過去三場比賽看得出來唐西奇還沒找到跟詹姆斯一起打球節奏和定位，湖人隊友也在全力配合唐西奇，幫助他儘早恢復比賽狀況，打出更高效表現，串連隊友。

湖人第三得分手里夫斯強調，「我知道唐西奇融入球隊過程會遇上一些陣痛，但我們需他做他自己，也希望其他人發揮自己優勢，我們沒有期待大家馬上可以磨合好。」

唐西奇生涯從來沒有缺席超過六周，這是新鮮事，但唐西奇對自己融入湖人團隊打出最佳表現很有信心，「我需要一些時間來除鏽，找回比賽節奏，我在比賽一開始就有5、6次失誤，這不該發生。」

唐西奇眼前最大挑戰是找回自己，融入湖人，再學會跟詹姆斯一起打球，創造贏球文化， 美聯社

全世界都知道唐西奇很棒，獨行俠球迷更懂唐西奇代表NBA未來和贏球，但唐西奇眼前最大挑戰是找回自己，融入湖人，再學會跟詹姆斯一起打球，創造贏球文化，把湖人帶上總冠軍舞台。

唐西奇超優秀，詹姆斯夠老練，但兩大NBA超級球霸成為隊友，學會一起打球的過程和經歷，不僅挑戰兩個超巨，更是湖人教練瑞迪克執教能力最嚴厲考驗。