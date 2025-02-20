楚奧特移防右外野能重返榮耀？貝爾川是最佳借鏡還打到40歲

近幾年為傷所苦的前天下第一人楚奧特(Mike Trout)同意在今年球季由具象徵意義的中外野移防到右外野，以維持他的健康與球員生涯，此舉想必讓期待看到楚奧特東山再起的球迷燃起了希望。小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)、帕基特(Kirby Puckett)、貝爾川(Carlos Beltran)與杭特(Torii Hunter)都是曾經歷過由中外野移防到右外野的著名球星，看看他們過去的經驗或許就能知道移防的動作是否能幫助楚奧特重返榮耀。

楚奧特2012年打完第一個完整球季就直接成為大聯盟第一人，這個名號一直持續到縮短球季的2020年。這段期間他的bWAR值高達73，遙遙領先第二名貝茲(Mookie Betts)的45.8，是史上罕見的全能巨星。正當楚奧特正準備往史上最偉大球員的成就邁進時，他開始受傷了。2021年他只出賽36場，2022年他出賽到119場後又有超水準演出，但2023及2024年他又分別只有82及29場的出賽，嚴重拖累他的生涯累積數字。楚奧特今年已33歲，儘管他的生涯bWAR值86.2依舊是現役球員最高，但生涯安打數因這幾年的傷勢而成長緩慢，僅累積到1648，全壘打數也停在378。若非受傷應該早就能累積到2000安與400轟了。

楚奧特這兩年雖然因傷皆缺席大半球季，但其實他並沒有嚴重退化。根據Baseball-Reference的資料，他2023到2024年雖總共只打了111場，bWAR值為3.9。但若換算成平均每162場，他等於單季依舊能貢獻5.7的bWAR值、以及有41轟、85打點的成績，儘管不比他巔峰時期bWAR值動輒10的實力，但跟大聯盟其他明星球員比仍綽綽有餘。若回溯到他稍微健康一點的2022年，他雖只出賽119場，卻還有6.2bWAR值、40轟、.999OPS與176OPS+的鬼神成績。種種數據顯示他只要保持健康依舊會是當代神獸，因此由中外野移防到右外野就是讓他延續球員生涯的第一步。

中外野手的受傷風險與右外野手及左外野手相比未必較高，但它所需要的運動能力絕對是三位外野手當中最高的，因此讓楚奧特移防到右外野對於他身體的負荷會有一定的效果。此外球員到了一定年紀，速度與體力多少會衰退，或許對於33歲的楚奧特來說讓出中外野大關也是時候了。

小葛瑞菲是到了他37歲的2007年才由中外野移防到右外野，他的出賽數由前一年的109場增加到144場，該年他也繳出30轟。 美聯社

名人堂巨星小葛瑞菲是到了他37歲的2007年才由中外野移防到右外野，他的出賽數由前一年的109場增加到144場，該年他也繳出30轟、93打點、.869OPS的成績，算是取得一定的效果。小葛瑞菲和楚奧特一樣從31歲開始就傷痛不斷，但到37歲才轉守右外野似乎太晚了，畢竟這已是個該退休的年紀，因此楚奧特33歲就提前改守右外野算是有先見之明。

已故名人堂球星帕基特是到他34歲的1994年轉守右外野，也取得明顯的成效。那年他在大聯盟罷工的縮短球季還寫下20轟、112打點、.317打擊率的成績，並拿下生涯唯一一次打點王，且OPS由前一年的.824成長到.902。帕基特若非1996年罹患青光眼被迫提前退休，生涯應該可以延續更久。

楚奧特這回受訪時表示他會再請益兩位前輩的想法，一位是小葛瑞菲，另一位就是他的前隊友杭特(Torii Hunter)。9屆金手套獎得主杭特也有移防右外野的經驗，他是在他34歲的2010年慢慢轉守右外野，那年他的出賽數由前一年的119場增加到152場，2011年他開始固定守右外野。2012年他的打擊率.313來到生涯新高，而那年天使隊的中外野手正是楚奧特。杭特那年轉守右外野的舉動對延續生涯的幫助頗大，讓他得以打到40歲才退休。

明年有望入選名人堂的貝爾川(Carlos Beltran)也曾有過類似楚奧特的處境。他在34歲的2011年開始轉守右外野，在此之前的兩季他也都因傷休息大半球季，而那年他在大都會及巨人隊加總出賽了142場，遠高於前兩年的81場及64場，並繳出22轟、84打點、.300打擊率、.910OPS的佳績。貝爾川最終和杭特一樣打到40歲才退休。

貝爾川也曾有過類似楚奧特的處境。他在34歲的2011年開始轉守右外野，而那年他在大都會及巨人隊加總出賽了142場，遠高於前兩年的81場及64場。 美聯社

有了四位球星前輩的經歷，看來今年對於楚奧特的復出相當值得期待。楚奧特於2019年簽下12年4億2600萬美元的超大合約，而目前這份合約已走了一半，儘管他在這6年有3年的時間大多在傷兵名單，但別忘了另外三年他都有打出頂級球星的身價，因此還不能說這份合約不值得，其實這段期間他的fWAR值22.2還能排在全聯盟第23位。若楚奧特移防到右外野後能如願健康出賽，那麼這份合約還有得瞧，到了合約走完的2030年他已38歲，相信能健康出賽的他勢必有辦法將生涯數據推進到另一個境界。