藍鳥續約小葛破局恐重建 美東火藥庫預料仍是「基襪」較勁

提到大聯盟，就不得不關注美聯東區這長期以來競爭最激烈的戰線，擁有許多一流勁旅包括紐約洋基、波士頓紅襪、多倫多藍鳥、巴爾的摩金鶯、坦帕灣光芒隊等，每一隊都有機會殺入十月季後賽，所做的準備均指向世界大賽，即將揭幕的球季亦不例外，這一篇我們來看看各隊有何轉變。

紐約洋基去年贏得分區冠軍，並順利進入世界大賽，但經歷一整個冬季的交易後，2025年他們有不小的變動。索托（Juan Soto）已經轉隊紐約大都會隊，高層花錢提升防守，藉由引進弗里德（Max Fried）、威廉斯（Devin Williams），希望克服2024年表現不穩的基礎，改善球隊的基本功。波士頓紅襪則簽下明星內野手布萊格曼（Alex Bregman）、投手布勒（Walker Buehler），並循交易管道獲得克羅謝（Garrett Crochet）。

紅襪隊休賽季沒閒著，趕在春訓前盤來明星內野手布萊格曼，戰力瞬間升級將成洋基分區封王的攔路虎。 美聯社

球探們相信，美聯東區的戰局仍將圍繞在洋基、紅襪的世仇對決，一位球探預測，兩隊廝殺一定會大幅升溫，今年競爭會更激烈，尤其布萊格曼效力休士頓太空人隊時就是洋基宿敵，這會加劇雙方對立。布萊格曼的名字，與太空人的偷暗號醜聞、2017年以來美聯冠軍賽三度淘汰洋基有緊密關聯，這位要求匿名的球探說：「布萊格曼證明過自己是贏家，他也選擇了一個很適合自己的芬威球場，OPS整體攻擊指數可達1.240，他的右打型態對綠色怪物這環境非常理想。」

布萊格曼在佛州的訓練營對媒體表示：「我打算在這裡（紅襪）贏球……我能感覺到這裡有特別的東西。」克羅謝同樣也是紅襪重要補強，再加上安東尼（Roman Anthony）、坎貝爾（Kristian Campbell）與莫耶（Marcelo Mayer）三位備受矚目的新秀，將來可能左右戰局。去年，紅襪拿下了50勝50敗，幾位年輕新血如杜蘭（Jarren Duran）崛起，方得以穩住紅襪實力。如今加入克羅謝這位25歲的左投，有望成為紅襪先發輪值的領袖。去年他大爆發146局投出209次三振，球探評價：「他（克羅謝）為紅襪的輪值增添穩定度，他們以前缺乏這樣的先發。現在，終於有人在三連戰的首場對抗科爾（Gerrit Cole）這種王牌，確實做得很好。」

美聯東區向來是大聯盟戰火最猛烈的區域，上一季世界大賽未能奪冠，洋基可說是歷經一波大換血，用頻頻交易展現求勝的決心，包含換來貝林傑，希望補上索托離去的空缺。 法新社

洋基動作很大，在冬季積極進行多方交易，從芝加哥小熊換來貝林傑（Cody Bellinger）、簽下高史密特（Paul Goldschmidt），科特斯（Nestor Cortes）、霍姆斯（Clay Holmes）、托瑞斯（Gleyber Torres）、瑞佐（Anthony Rizzo）與佛度戈（Alex Verdugo）均離隊，保留左投希爾（Tim Hill），並引進了克魯茲（Fernando Cruz），在防守與運動能力有所提升。唯獨最大遺憾是：沒能留住強打球星索托，球探評價：「高史密特是出色的防守球員，他在這個洋基打線會表現得很好，未來在洋基球場會非常適應，洋基將資金做了最佳分配。」另一位球探補充：「貝林傑曾經有過幾個很卓越的球季，也有過一些低潮。洋基現在真的很需要他挺身而出，彌補失去索托的攻擊火力。」

投手輪值洋基目前有一個深厚的先發陣容，柯爾（Gerrit Cole）依然是領軍人物，弗里德預計擔任第二先發，球探說法是：「我非常欣賞他，在大多數聯盟球隊的輪值都能擔任王牌，球技非常好、心理素質和性格穩定，能準確投球而且很難預測。」提到洋基的難，那就是三壘位置，球隊看重勒梅休（DJ LeMahieu）、卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）或佩拉薩（Oswald Peraza）其中一人解決問題，但總感覺不踏實，一位球探於春訓評論：「我對三壘有點擔心，尤其是奇森姆（Jazz Chisholm）移到二壘後，難以看到洋基計畫是什麼。」

多倫多藍鳥隊去年未進季後賽，但在過去五季有三次晉級，對於這支隊伍的積極性無庸置疑，只是他們運氣很背，要追逐的球星一個都簽不到，無論是二刀流大谷翔平還是火球投手佐佐木朗希。為了強化，幫助小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、比切特（Bo Bichette）等核心戰力最大化，球團還是用心進行不少補強，包括簽下長打好手桑坦德（Anthony Santander）、重組牛棚，並且大手筆簽下三屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）。雖身手難以複製當年，但健康的薛則不容小覷，這筆補強值得期待，球探評論說：「他（薛則）還有多少可以發揮？我們必須尊重他的鬥志，這一點毫無疑問。健康時，他總是扛起責任，儘管近年來的身體狀況並不理想。」總體來說，藍鳥或許能成為一支威脅，也可能是一場失望。

小葛雷諾與藍鳥在期限前續約破局，若球隊上半季戰績不佳，很有可能選擇重建交易這名主砲。 美聯社

尤其小葛雷諾已經證實，他未在設定的2月18日最後期限前與球隊續約，他曾表示不打算在例行賽期間談判。這意味著，他幾乎確定2025球季結束後進自由市場。小葛雷諾說：「他們（球團）有他們的數字，我有我的數字。」這位25歲的球星春訓時表示，這（數字）就是雙方未達成共識的原因。假設上半季藍鳥沒有起色，下半季就是總經理打電話給各隊物色交易的時機。藍鳥看起來有不錯的陣容，但各界一致認為，這支隊伍總感覺少了點什麼。

至於金鶯隊，儘管近兩年都進入季後賽，並擁有一批優秀的年輕球員，但在自由市場失去了強打桑坦德）與王牌投手柏恩斯（Corbin Burnes）。補強部署有去年31轟的歐尼爾（Tyler O'Neill），從日本引進1.67防禦率的投手菅野智之，和41歲先發老將摩頓（Charlie Morton）。在球探們觀點，金鶯失去桑坦德這樣的進攻火力，和柏恩斯這樣穩定的王牌，損失勢必很大！目前觀之，很難在美聯東區超越洋基和紅襪等勁敵。不過，另一位球探則點名羅德里格茲（Grayson Rodriguez）這位即將爆發的投手，去年以13勝4敗（17場優質先發）、3.86防禦率的成績，展示成為未來王牌的潛力，江山代有才人出！金鶯隊歷年總有新人冒出頭。

日職巨人隊王牌菅野智之算是金鶯隊季前最大補強之一，但他真的適應大聯盟嗎？ 路透

坦帕灣光芒，因為球場遭遇颶風的破壞投入修復，他們本季是在洋基春訓營打主場比賽，上季正式結束連續五年的季後賽成績，最大的補強是「痛痛人」內野手金河成。這筆交易跟洋基或紅襪的轟轟烈烈相比，實在是不引人注目，但有一位球探提到：「每年他們（光芒）總是做得非常到位，將各方面資源有效地組合，無論是管理層、（總教練）凱許（Kevin Cash），還是分析部門。預計今年依然會持續這樣的表現。」

光芒隊默默簽下韓國的金河成，但擁有出色的整合系統，也許還是會打出意想不到的成績。 法新社

無論如何，美聯東區整體戰力太強。每次看到這些球隊互相對抗，總有說不盡的話題。 球探預測：「紅襪、洋基和金鶯會是三強鼎立，洋基和紅襪略強於金鶯。布萊格曼最近的加盟讓紅襪更勝金鶯一籌。」後續發展我們就拭目以待。