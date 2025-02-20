季中交易大贏家！湖人未來10年基石到手 迎唐西奇衝冠利多

今年交易大限前最熱鬧的話題球隊，大概非湖人莫屬。先是天空掉下一個後詹姆斯（LeBron James）時期，足以接棒紫金軍團超級球星傳承史，年僅25歲的接班人唐西奇（Luka Doncic）；後又在失去戴維斯（Anthony Davis）禁區本堪憂、且唐西奇才剛提出長人需求後不久，就火速再掉下另一個還在領新秀約，原本黃蜂非賣品的高天賦中鋒威廉斯（Mark Williams）；怎料正當其他29隊球迷更加咬牙切齒之際，不過宣布後不到兩天，洛杉磯就於威廉斯體檢後，叫停了交易，一切且因為交易大限已過，無法變更內容，又回到了原點。

僅僅不到一週，湖人球迷經歷了三溫暖般的冷熱交加，身處忙碌核心的總管佩林卡（Rob Pelinka），這個禮拜肯定更如雲霄飛車般的起伏跌宕與忙碌。

原本外界還在羨慕，雖然其人脈與名門「洛杉磯湖人」的招牌，絕對都是促成交易的軟實力一環，但「怎麼就湖人可以這麼好運」，接連兩筆絕佳標的交易都是對方主動找上門，還指定「非湖不可」，都已經是聯盟數一數二大市場、第二多冠軍的豪門了，運氣還比人家強，其他隊球迷怎能不眼紅又欽羨？無怪乎當威廉斯交易破局後，網路上陸續出現了不少他隊球迷，覺得心態比較平衡了的聲音。

就讓我們一同來回顧這一週圍繞佩林卡所發生的交易故事吧。

威廉斯體檢問題讓湖人失去補強中鋒的機會。 路透社

從湖人與獨行俠交易案開始。初始的契機當然源自於總管哈里森（Nico Harrison）的決定，前篇「唐西奇交易案驚世駭俗 哈里森是狂妄賭徒還是獨具慧眼冒險家？」已提過，這位獨行俠總管，很早就決定交易唐西奇這種等級的球員，最好方式是不公開、自己選擇想談的對象，以避免球員與其經紀團隊干擾他的如意算盤，也可以避免過程中因球迷反對聲浪而夭折。

就這麼巧，哈里森未曾揭露的第一個心儀對象談判失敗，第二個就在湖人，對方總管還是他20多年來的好兄弟，最終讓湖人能在沒其他競爭者的情況下，就得到了聯盟MVP前四等級的超級巨星，甚至還因為彼此的情誼，少拋出點資產。

這筆交易看似突如其來，但雙方人士均表示，這是兩位總管之間相當直接的決策，除兩人之外，都僅有各自的頂頭老闆杜蒙（Patrick Dumont）與珍妮巴斯（Jeanie Buss）知情，絕對的保密；連後來被拉進來當地三方的爵士總裁安吉（Danny Ainge），都是在交易完成前一小時，才知道所涉入的是攸關唐西奇的交易，否則據聞安吉理所當然也會參與競逐。

佩林卡和哈里森彼此的深厚信任，則是圍繞著已逝布萊恩（Kobe Bryant）所建立，已長達20多年的友誼。兩人的關係可以上溯至2003年夏天，當時他們都是饒富野心的年輕經理人。2002年3月，布萊恩說服在原先經紀公司擔任小主管的佩林卡一同離開，為他打理經紀事務，而當時的布萊恩才剛結束跟adidas的合約，跳入運動代言球星的自由市場，並開放各品牌追求。

佩林卡(左)的無聲操作讓湖人成了季中交易大贏家。 法新社

Nike團隊當時原本最關注的大事是，還在唸高中的詹姆斯，布萊恩的簽約任務，因此落到也還只是20幾歲小主管的哈里森手上，但該年就算布萊恩一直忽略他，哈里森依舊鍥而不捨地追看了每一場主場，最終他成功打動布萊恩的心。

2003年夏天，哈里森代表Nike與佩林卡簽下一份5年4000萬美元的合約，布萊恩加入Nike，而後哈里森也憑著這份功績與關係，持續在公司扶搖直上。是的，即使許多人都聽過他搞砸與當時還只是剛崛起新星柯瑞（Stephen Curry）簽約的故事，哈里森在Nike獲得重用，仍有其充分理由與重要貢獻。

哈里森與布萊恩、佩林卡之間深厚的情誼，也在於不只同甘還共過苦，甫簽約的9月，科比就陷入性侵指控，周遭眾叛親離，但兩人都未離棄後來的「黑曼巴」，一起渡過風雨與低潮，後續10年兩人繼續陪著布萊恩周遊世界，參加Nike的相關活動，甚至一起共度家庭假期，無疑是布萊恩最親暱小圈圈裡的成員。

而後，他們也互相依靠，走過好友直升機事故的猝然悲劇。在外國記者眼中，這或許已足以說明，為什麼哈里森只願意跟佩林卡討論他職業生涯中，最大的一次豪賭。

佩林卡的處理方式，也在在說明了為何值得哈里森的信賴，他信守沉默，一點風聲都沒有流露。這也參考了過去湖人的教訓，比如被以「籃球原因」否決掉的保羅（Chris Paul）交易案。

類似的重大交易失敗，往往都肇因於外部力量介入，為了讓這筆重大交易成功，知道內情的人必須少之又少，在又有其心頭愛的前提下，哈里森只選擇他覺得唯一可信賴的好友，似乎也就不足為奇。

唐西奇進駐洛城將帶來可觀的經濟效益。 路透社

事實上，佩林卡也真的做到了滴水不漏，回報了哈里森的信任，光是忍住不去炫耀或分享喜悅，就已非易事，從而也為自己、為球隊贏得最大的報酬，更甚者，緊抓住對方優先求快的心理，最終只需多丟出一枚2029年首輪加上小將克里斯提（Max Christie），就足以滿足交易。

相較過去幾年的球星級交易，唐西奇簡直就像是被賤賣，想當然爾哈里森越是被炎上，就越反襯佩林卡完成這筆奇蹟交易的功勞有多大！

隨即進入心情像是玩大怒神的湖人黃蜂，圍繞威廉斯的交易。

儘管近期湖人在大量使用高機動鋒線，即便名義上的新任先發中鋒海斯（Jaxson Hayes），打法也是偏向大型側翼，加上大量的換防，整體防守磨合漸入佳境，尤其在范德比爾特（Jarred Vanderbilt）歸隊後，即使戴維斯多場傷停，過去10場仍打出聯盟第一的9勝1負且攻守俱佳，防守尤其高居聯盟第2。

但本季絕對的防守支柱戴維斯離隊後，加上原先的禁區深度與強度就皆不足，為了能有應對不同假想敵的陣容彈性，一般咸認球隊仍須補強優質長人，才能真正匹配唐西奇交易後猛然飆高的奪冠賠率行情，以及真正讓前者的交易，更不只是拿現在換未來，而是未來現在我全都要。

同時間，唐西奇也恰恰提出想要能接他空拋長人的請求。據報導，佩林卡著實也是先認真的接洽了好一番功夫，但是從拓荒者威廉斯（Robert Williams III）、溜馬透納（Myles Turner）、尼克辛姆斯（Jericho Sims），到暴龍伯爾特（Jakob Poeltl）與活塞杜倫（Jalen Duren），無論難度、高度，貌似有機會的都願意詢問，只是最後都談不攏。

范德比爾特(左)回歸帶給湖人防守端的升級。 法新社

那段時間，佩林卡真的不是只坐在那裡空等，就有一個原先他隊視為不動產、論CP值與潛力股，一般認為還高過前面所有名字的潛力長人從天而降，而是先努力過，才接到好運電話。

但無論過程如何，原先結果都是一份Lucky大禮。如前所述，威廉斯季前可還是與小鮑爾（LaMelo Ball）及米勒（Brandon Miller）並列非賣品，被黃蜂預定為未來三巨頭的基石級球員之一。黃蜂的官方說法是很喜歡肯奈特（Dalton Knecht），認為重新排列後，他足以排在2024年選秀第6佳球員，才將交易威廉斯的機會，獨家給了湖人，佩林卡形容說，這就像是得到「洛杉磯未掛牌出售房產」的買賣機會。

原先包裹還包括瑞迪許（Cam Reddish）、2030年與湖人的首輪交換權，以及2031年湖人首輪；這枚首輪籤對於不同球隊價值有差，但至少對「現在」的洛城來說彌足珍貴，這已是他們現在能用以交易的最後一枚首輪。

即便如此，起初外界皆公認這是個必須要趕快搶進的利多交易，這可是原本他隊三巨頭等級的潛力大物，還年僅23歲，比一年級生肯奈特還年輕，球團計畫讓他陪著差兩歲的新少主一同成長進步，攜手扛起湖人下個世代；反觀肯奈特雖然也是不錯苗子，但在傷兵回歸又得到唐西奇後，其上場時間逐漸壓縮，重要性也隨之下滑，從價值觀點都是任何總管難以拒絕的一筆交易。

當然，威廉斯的健康，一直以來都是大問題，效力黃蜂的前兩個半季，212場比賽他僅僅只出賽了約莫40%的85場，錯過季初，本季迄今也只打了23場。只是在這23場中，場均出賽25分鐘就有15.6分、9.6籃板、2.5助攻和1.2阻攻的輸出，近9場有出席的比賽，更有多達7場時間已提高至30分鐘以上，復出後健康看來無虞，數據及潛力又實在真香，也難怪原本佩林卡對其體檢相當有信心。

里夫斯本季已經分擔許多詹姆斯持球的重任。 路透社

威廉斯就讀杜克大學時期就已有交情的總教練瑞迪克（JJ Redick），亦宣稱「我是他的忠實粉絲，我們有信心能照顧好他並管理他的身體」；更多的媒體、作家與球迷，也都興奮地開始討論他的優劣勢，如何在湖人為他揚長避短，以及想像那燦爛的未來。

但一切於一天前嘎然而止。出動了加州大學洛杉磯分校名醫與本身的醫療團隊，

湖人對威廉斯進行了交易生效前的全面健檢，原先佩林卡自信滿滿，卻不得不讓報告說話：威廉斯背部雖然沒有大礙，卻顯示還有其他多個地雷隱憂，驗貨失敗。

對照威廉斯的近期表現與上場時間，這結果著實讓人訝異，各種圍繞其健康的小道消息，開始如雨後春筍冒出，無論是真有如此重大健康問題，亦或者是湖人討價還價的談判手段，已知確定的事實就是交易得取消，雙方籌碼得尷尬地先歸建原隊。至於是否還有後續，那也是暑假的事了。

這筆交易的亂流，多少有損佩林卡這次交易大限前的封神劇本之完美。不過光是搶到未來十年級別的新少主，對湖人球迷來說，就只是90分跟100分的差別，越來越多的評論如同快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）所云，毫不需要擔心詹姆斯與唐西奇兩位頂級籃球智商的天才，會有合作與球權上的重疊問題。

本季詹姆斯早已在進行角色轉換，原本就已交出許多球權給里夫斯（Austin Reaves），自己多打無球或Finish角色，等於在唐西奇到來之前，就已經開始預習配合，搭配現在狀況正佳、磨合有成的高強度防守，重返奪冠候選並非癡人說夢。

湖人目前禁區戰力只能仰賴海斯。 法新社

但禁區深度的提升，最好還是能補強多少是多少。威廉斯交易告吹後，詹姆斯很難避免在禁區扮演更吃重角色，找人主要是為了幫他減輕往上頂的身體消耗，把體能放在更有價值的工作上。

但在現今規則限制下，本來市場上買斷長人就不多，自身選項還將受到薪水約束，加上肯奈特、瑞迪許歸隊後，球隊又回到15人滿編且薪資更緊繃情況，要補強禁區不只得先清出一個格子，還得精打細算。

究竟是湖人就以現有禁區陣容打完本季，其他待夏天多一枚可用首輪再來精挑細選，亦或者終究在本季就得到強力幫手，為爭冠做好更佳儲備，就看看佩林卡的手腕，是否還能再變出個魔術囉！