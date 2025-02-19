騎士補強側翼直指衛冕軍 老鷹清理合約換取未來空間

最近兩三個球季，騎士的戰績逐漸起飛，2022-23年賽季重回季後賽，2023-24年賽季進入第二輪，今年在更換教練後更是取得東區第一的戰績，做為這樣一支準備衝擊今年東冠甚至總冠軍賽的球隊，勢必會想要在季中交易進行補強，因此他們在交易截止日前找上老鷹，用相對較低的代價，交易來老鷹的優秀3D側翼杭特（De'Andre Hunter）。

原本騎士在側翼小前鋒的位置一直沒有合適的球員，曾經被寄予厚望的奧科羅（Isaac Okoro）在進入NBA後養成一直不太順利，雖然有還不錯的防守，但是投射端很不穩定，無法有效幫助球隊拉開空間，考慮到騎士兩位核心長人莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）都不是能夠在外圍大量取分的延伸型長人，球隊更需要小前鋒的位置能夠提供優質的外圍投射能力。

而本季杭特在老鷹有場均6.9次出手、39.3%的三分球投射能力，生涯也是個36.9%的優質射手，防守雖然沒有如當初的預期長成大鎖級球員，但是有足夠的身材與速度跟防自己的防守者，這正好是騎士需要的側翼球員類型。

騎士磨刀霍霍全力挑戰綠衫軍。 美聯社

由於騎士今年在交易前就已經在豪華稅邊緣，交易時又非常堅持不願意增加薪資，最終球隊還是送出了兩位主要輪替球員勒佛特（Caris LeVert）和尼恩（Georges Niang），同時送出2026與2028的首輪交換權給老鷹，這筆交易雖然騎士補上側翼的洞，但同時也讓替補陣容的強度和深度有所下降，至於這個決定究竟正確與否，恐怕只有等賽季末才能有結論。

無論如何，騎士總算是補上過去心心念念的側翼位置，剩下的就是整合戰力，準備在季後賽挑戰各路強敵，特別是衛冕冠軍塞爾蒂克，本季騎士隊戰績雖然是東區第一，但是面對塞爾蒂克還是勝少敗多，唯一的一勝還是靠著米契爾（Donovan Mitchell）神仙球才搶下勝利，球隊的補強可以說就是衝著季後賽的塞爾蒂克來的。

考慮到老鷹目前仍在季後賽名單內，因此在交易市場上也還不太算是賣家，比較像是重整陣容，雖然交易了杭特，但是球隊在這個位置上仍有今年狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）在，算是幫他清出更多的發揮空間順便收籤，隨著經驗提升，適應NBA強度後，里薩赫應該有機會在未來成為一個比杭特更稱職的側翼得分手，這也是老鷹願意完成這筆交易的主因。

老鷹狀元里薩赫將會有更大發揮空間。 美聯社

考慮到交易出去的杭特未來仍有兩年6000萬美元的合約，而收進來的勒佛特是到期約，尼恩的合約也僅剩下一年820萬美元，加上卡佩拉（Clint Capela）和南斯（Larry Nance Jr.）的合約也都即將到期，能讓老鷹將團隊薪資進一步壓低，讓球隊在下一個休賽季有更多操作空間。

總結來說，這一筆交易也算是各取所需，尤其騎士能在不觸發豪華稅的情況下補強先發小前鋒更是這筆交易的贏家，而老鷹至少也擺脫了未來兩年的薪資包袱，有更大操作空間的同時，又幫狀元郎里薩赫找到一個更大的發揮空間，可以說是一舉兩得。