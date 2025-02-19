經典賽／票房A組熱B組冷 台灣球迷只有國際賽最捨得花錢

世界棒球經典賽資格賽（World Baseball Classic Qualifiers，WBCQ）本週五開打，台灣和南非、西班牙、尼加拉瓜分在同組，本組所有賽程共七場比賽，都安排在最多可容納4萬人的台北大巨蛋。賽制是四取二晉級、對手並非傳統棒球強權，且台灣佔地主優勢，陣容匯集中職主力和多名旅外投手，一般預料，晉級機會相當濃厚。

去年在大都會投出10勝、防禦率3.75的老將昆塔納是哥倫比亞的頭號王牌。 路透

但事實上，台灣還不是這次資格賽參賽隊伍中陣容最強的一隊，這個頭銜屬於分在另一組的南美球隊哥倫比亞。根據日前公佈的陣容，哥倫比亞很可能是經典賽資格賽史上陣容最為豪華的一支球隊。先發投手有去年在大都會投出10勝、防禦率3.75的老將昆塔納（José Quintana）領軍，野手則有在大聯盟累積73轟的內野工具人厄謝拉（Gio Urshela）、2023年在光芒打出生涯年、還在尋找下個球隊的拉米瑞茲（Harold Ramírez），而捕手則有長打能力出色的阿法洛（Jorge Alfaro）坐鎮，再加上老投手德黑蘭（Julio Teheran）、長中繼工作馬克里斯麥特（Nabil Crismatt）、4年大聯盟資歷的內野手赫雷拉（Dilson Herrera）、去年效力味全龍的銳歐（Rio Gomez）、名列大聯盟百大新秀的水手隊大物阿洛尤（Michael Arroyo），這支星光閃閃的哥倫比亞國家隊戰力極為堅強，即使在經典賽正賽，都會非常有競爭力。

哥倫比亞28人名單陣容堅強，沒意外應該能在B組輕鬆出線。 截圖自WBC官方X

哥倫比亞和德國、中國、巴西分在同組，賽制一樣是四取二，和台灣一樣，是該組公認最被看好出線的球隊。這一組的資格賽排在亞洲之後，將在三月初進行，地點卻沒有選在大聯盟等級的場館，而是在美國亞利桑那州土桑市（Tucson）的基諾退伍軍人紀念體育場（Kino Veterans Memorial Stadium）舉行。這個地區性球場，可容納11,500名觀眾，過去曾是亞利桑那響尾蛇和芝加哥白襪的春訓比賽場地，目前是獨立聯盟土桑仙人掌隊（Tucson Saguaros）的主場。

經典賽資格賽售票區域及價格。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽FB

雖然同為WBC的資格賽，兩個分組的場館和關注程度，很明顯有不小的差距。台北大巨蛋的票價，除了賽事最後一天的分組二、三名排名賽票價較為親民（全區500元台幣），其餘有中華隊確定出賽的賽事票價最高2980元，內野二樓座位看台也多要一、兩千元，但這樣的定價依然供不應求，開放購票幾天之內，幾乎所有座位就被銷售一空，目前購票網站上只剩下少數輪椅席還可以購買，顯然台灣棒球的票房和討論熱度，還延續去年底12強賽的冠軍熱潮，沒有消退的跡象。

而另外一邊的美國亞利桑那土桑市的基諾體育場，卻是另一番光景。相較於台北大巨蛋將票價細分為11個不同區塊和價格（最貴2980元、最便宜280元），WBCQ在基諾體育場的入場門票就只有兩種價格，座位安排也相當簡單：本壘後方座位為劃位區、25美元（約750元台幣），其餘座位都是不劃位、自由入座，票價僅15美元（約450元台幣）。而且，想要買票完全不需要搶，隨時可以上官網訂購，甚至比賽當天現場買票，應該都可以入場沒有問題。種種跡象顯示，儘管星度最高、最多大咖參賽的哥倫比亞會在土桑的基諾體育場出賽，WBC資格賽真正的搖錢樹，是在台灣、在可以容納4萬人的台北大巨蛋。

WBC資格賽真正的搖錢樹是在台灣的比賽，難怪世界棒球經典賽（WBC）主席史莫爾(左2)也很重視，還特地飛來台灣參與賽事記者會。 聯合報系資料照

類似的狀況也發生在去年底的12強預賽。當時預賽也是分為兩組，亞洲、美洲兩地開打，亞洲區大多數賽事在大巨蛋和同在台北的天母棒球場，而美洲區預賽則是在墨西哥舉行。相較於台灣球迷急著搶票、地主隊出賽勢必是票房保證的情況，墨西哥的預賽賽事，關注熱度和票房都差了一大截。即使是地主墨西哥的比賽，在可容納超過16000人的泛美棒球場（Estadio Panamericano de Béisbol），最多也只坐到半滿，而其中墨西哥對巴拿馬的比賽，觀眾人數竟然不滿2000人，票房相當悽慘，也顯示當地並不是太重視這個世界棒壘球總會（WBSC）宣稱「頂尖對決」的頂級國際賽事。

台灣球迷向來非常熱衷於有國家隊參與的國際棒球賽事，依照過去的經驗，國際賽有好表現，也會大為拉抬國內職棒的票房和熱度。也因為這樣的原因，這幾年台灣幾乎年年舉辦WBSC各級別棒球賽事，這對世界棒壘球總會和台灣的棒球市場和產業，都是各取所需。相較之下，美洲的棒球大國，對於這類國際賽，就不見得有太大的興趣。這固然和各國棒球發展的歷史脈絡有關，但另外一個可以思考的問題是，如果辦國際賽可以這麼賺錢，台灣的棒球產業、尤其是職棒，是不是理應有更大的商業潛力？

台灣球迷對棒球國際賽都很捧場，讓12強賽一樣呈現亞洲熱、美洲冷的狀況，圖為去年大巨蛋中韓戰滿場人潮。 聯合報系資料照

這個問題不是很容易回答，但我們可以參考各國棒球產業的公開數據，以及體育署上個月最新發佈的2023年度「我國民眾運動消費支出調查」，可以得到一些端倪。

根據這份體育署的調查，2023年度國人花在「觀賞運動比賽門票費」的金額比上一年度成長約20％，是連續兩年穩健成長。在有花錢購買門票的民眾之中，大部份（88％）是花在棒球賽事，而這些棒球迷的花費，平均每人一年消費金額為484元台幣。

484元，這是2023年一位棒球迷一整年的運動賽事門票的平均花費。放在現在的時空，一張大巨蛋最便宜的門票，可能都買不起。當年年底大巨蛋才剛啟用，大巨蛋造成的效應尚未顯現出來，可以預見近兩年的數字，應該會有相當大幅度的成長。

有了大巨蛋後，可預見球迷將更捨得花錢進場為支持的球隊加油。 聯合報系資料照

但是，作為對比，美國平均每戶一年花在運動門票的錢高達274美元（約台幣9000元），而以棒球相關產業的營收來說，根據統計資料庫Statista的資料，美國、日本、韓國、墨西哥的棒球相關花費人均消費額和產業規模，都遠遠高於台灣。這顯示，雖然台灣球迷真的很愛看國際賽、國際賽事也很捨得購票進場，但台灣的棒球迷人口和消費習慣，還有非常大的成長空間，只要國內職棒持續穩健經營，棒球的榮景才剛剛開始。