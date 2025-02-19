經典賽／王威晨後繼無人 中華隊三壘手只能倚賴工具人

第六屆世界棒球經典賽資格賽，於2月21日在台北大巨蛋舉行A組賽事，中華隊將對戰尼加拉瓜、西班牙及南非，分組前二名將可晉級明年的會內賽。雖然是一級賽事的前哨戰，但考量許多球員去年底剛征戰12強賽，本次國手名單大幅換血，讓許多年輕小將扛下重任。

不過無獨有偶，這次中華隊名單出爐後，與12強賽一樣，令球迷好奇，到底三壘防區會交給誰把關。最主要是去年的名單中，只有一名正牌三壘手潘傑楷，他還是首次穿上Team Taiwan的戰袍，是去年才在一軍穩定出賽的球員。因此集訓期間，包含岳東華、張政禹和江坤宇等，都曾兼練三壘，尋求各種可能性。

潘傑楷是去年中職最佳10人三壘手，12強也打破外界質疑，收到許多球迷的道歉表。 聯合報系資料照

在正式公告的經典賽資格賽28人名單中，甫拿下三壘手金手套的劉基鴻確定遭到割愛。三壘將由多位內野活棋爭奪，包含吳念庭、張育成及李宗賢都有守備經驗。不過他們去年賽季都不是主攻三壘防區，吳念庭及李宗賢守二壘居多，張育成則是主要擔任游擊手。另外曾子祐在集訓時加練三壘，應該是與江坤宇一樣不會實戰上場，只是已備不時之需。

上述球員只有吳念庭是唯一在中職登錄為三壘手的球員，他在2023年的第五屆經典賽中，由於打擊狀況比較火熱，擠下曾奪得12強賽最佳三壘手的王威晨，成為先發一員。他在日職期間，雖是內野都能防守，但主力為一壘及二壘，回台後原先台鋼雄鷹期待他可移防三壘，經過嘗試後已回到熟悉的位置。由曾豪駒總教練領軍的中華隊，棒子不一定是首選，守備更是注重的環節，能否頂下重任，仍看他調整的狀況。

在劉基鴻因打擊狀況不佳被割愛後，吳念庭這次經典賽資格賽預計會以守三壘為主。 聯合報系資料照

張育成是本屆賽事的火力擔當，而且他內野四個位置都能防守，是先發打線不可或缺的一員。不過他主要守備位置是最困難的游擊手，在江坤宇12強賽後休兵之時，同樣有守備教科書之稱的「國防部長」，就一直被視為游擊擔當。除非林子偉或曾子祐可以展現讓教練放心的身手，否則恐怕很難把張育成移往三壘。

至於李宗賢是道地的三壘手出身，有不錯的速度及判斷能力，但富邦悍將每任教練對他都有不同的規劃，一度是朝中線的二、游發展。不過他兼守三壘仍有一定的水準演出，是可以考量的人選。不過最大的問題在於他的打擊較不穩定，除非近況調整得非常好，不然攻擊層面恐會讓人猶豫。

在江坤宇沒參賽下，這次游擊位置理所當然是讓「國防部長」張育成鎮守。 聯合報系資料照

棒球9個守備位置中，游擊手向來是球隊最擔憂的環節，但中華隊國際賽有江坤宇及張育成把關，反而成為令人最安心的位置，倒是三壘成為大洞。在昔日最佳三壘手王威晨未能參賽、旅美的李灝宇又獲邀大聯盟春訓無法徵召，從12強賽到經典賽資格賽，都出現在選訓期還在尋找最適合的三壘手狀況。即便去年潘傑楷的黑馬崛起，令人眼睛為之一亮，還是無法改變大將不足的窘境。

三壘手需要有瞬間的判斷及反應，又要有移動快度，並且因為傳球距離長，還需一定的臂力，算是內野防區中壓力僅次於游擊的防區。許多少年強打，在進入職棒後，因為減壓、守備空間或球團規劃考量，多會從三壘轉練其他位置，早如林益全改練一壘，或是李宗賢、林立在各位置嘗試。

王威晨是2019年12強賽最佳三壘手，但中華隊在他之後連續幾個大賽都無人能接棒。

這些調度讓許多球隊三壘手一直找不到固定人選，只能不斷的Tty & Error，結果也反應在少了王威晨之後的中華隊，連續兩大賽事在開打前都無法確定誰守三壘！或許這也是曾總內野帶進多名工具人的原因，這次資格賽預計就是靠吳念庭、張育成、李宗賢、林子偉甚至是王博玄這些守備活棋輪流撐場了！