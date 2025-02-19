高價簽0勝10敗投手國民瘋了嗎？索洛卡有一本錢變頂尖牛棚

隨著大聯盟春訓正式啟動，休賽季自由市場也已經進入尾聲，這個冬天有不少球星震撼轉隊，包括索托（Juan Soto）、柏恩斯（Corbin Burnes）、史奈爾（Blake Snell）等人，對聯盟戰力版圖帶來巨大衝擊，季後賽球隊不吝於砸重金在牛棚身上已成常態，道奇以4年7200萬美元與1年1300萬美元網羅最大魚史考特（Tanner Scott）和耶茨（Kirby Yates）；已過巔峰的老牌終結者查普曼（Aroldis Chapman）、簡森（Kenley Jansen）年薪也都維持千萬水準，牛棚的軍備量永遠不嫌少。

在一排後援投手合約內，有支重建球隊的低調簽約格外令人詫異，去年效力白襪隊的索洛卡（Michael Soroka）以1年900萬美元的價碼轉戰國民隊，攤開上季索倫卡的數據，用慘不忍睹或許都是委婉的形容，苦吞10敗一勝難求，防禦率高達4.74，創下近42年來0勝投手最多敗紀錄，這樣的成績單在大聯盟繼續生存或許都有問題，何況去年索洛卡是相隔5年再度完整出賽一季，風險之高不言而喻，國民卻願意以近千萬美元價碼投資，不是制服組瘋了就是獨具慧眼。

去年狂掃38次救援成功的國民終結者芬尼根仍在市場上待價而沽。 美聯社

要知道有終結者歷練的明星後援霍夫曼（Jeff Hoffman）及艾斯特維茲（Carlos Estevez）平均薪水也不過1100萬美元，去年狂掃38次救援成功的國民終結者芬尼根（Kyle Finnegan）甚至還在市場上待價而沽，履歷毫不起眼的索洛卡是如何獲得國民青睞？

索洛卡曾是勇士隊潛力輪值新星，生涯首年就拿下13勝4敗，防禦率僅2.68，不僅入選明星賽，也在國聯塞揚獎票選上高居第6，新人王敗給「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）屈居第二，但前途一片光明，以22歲年紀成為隊史最年輕開幕戰先發，沒想到此後病痛纏身，兩度撕裂阿基里斯腱，2021、2022皆整季報銷，2023季中回歸卻回不去過往身手，季後被打包送至白襪。

在勇士隊登上大聯盟的索洛卡，第一年就技驚四座投出王牌架式，可惜這也是他生涯最高峰。 美聯社

在百廢待舉的白襪隊，索洛卡開季從輪值出發，然而表現卻依舊低迷，先發出賽9場防禦率達6.39，此後專攻牛棚，沒想到這個調度讓他默默地投出了一片天，在這支史上戰績最糟糕的球隊，索洛卡的表現無人聞問，但他在擔任後援投手期間，繳出防禦率2.75的佳績，更可怕的是三振率高達3成9，對比先發時期的1成2翻了超過三倍，被攻擊指數則為0.589，一台嶄新的三振機器就此誕生。

三振率3成9是什麼概念？在去年全聯盟面對超過150個打席的後援投手中，僅有運動家隊明星火球男米勒（Mason Miller）以4成2勝過索洛卡，大都會隊終結者迪亞茲（Edwin Díaz）與太空人隊守護神海德（Josh Hader）同為3成8、古巴飛彈查普曼則是3成7，通通被索洛卡比了下去。

全聯盟只有運動家隊明星火球男米勒的三振率勝過索洛卡。 美聯社

連聯盟最爛球隊的五號先發都當不了，實在很難讓人相信索洛卡換個定位就能展現頂級牛棚的素質。索洛卡沒有再回到先發，但在牛棚他也不是單純的一局限定投手，從5月中對洋基首次後援開始，索洛卡16次從後援出賽，有11場比賽投超過1局，投到3、4局也不在少數。合乎一般邏輯，從後援出發的投手能毫無保留催球速，這點反映在索洛卡的均速上，過去先發均速落在93英里上下的他，去年後援時投出生涯最快的96.9英里，球季最後一個月均速更上升至94.5英里，是生涯最快的一個月。

索洛卡轉戰後援後三振率急速上升，意外投出一片天。 美聯社

除此之外，先發時期以伸卡球為主戰球種的索洛卡，在後援時期大幅改變投球策略，從2019年的4成5來到今年的1成1，四縫線速球（4成3）、滑球（4成1）佔據主要球種，是個很標準的後援投手，來到9月更是極端化，四縫線來到5成5、滑球4成4，剩下一顆變速球做陪襯，曾經倚重的伸卡球如今再無蹤跡，最主要的原因還是出在伸卡球不再巔峰，少了將近4英寸的位移量，且被長打率高達5成18。

Stuff+（標準化球威評比）涵蓋了球速、位移、出手點的資訊，為一名投手的球種做全方位評價，索洛卡的速球為102、滑球為103，都十分不錯，且滑球揮空率能排名聯盟前15，捨棄退步的球種，轉而以兩種優秀球路作為配球基調，這就是索洛卡的進化秘密。

索洛卡2024投球Highlight

投球實力進步其來有自，但正如文章前段所提到的，索洛卡因健康因素終究是名風險不低的投手，除此之外，今年成績背後支撐的樣本局數也不算能讓人完全信服，未來能否複製相同宰制力還很難說，但自從2008年以來，共有51次投手曾像索洛卡一樣在面對至少150名打者後繳出3成9的三振率，其中8名後援投手就合力貢獻了33次，這份名單幾乎囊括了21世紀最頂尖的後援投手——像是查普曼、簡森、海德、迪亞茲、金布洛爾（Craig Kimbrel）等人，確實有足夠理由讓國民願意賭一把，或許到了明年交易截止日前，索洛卡會成為市場上最火熱的後援投手，替大聯盟再留下一筆浴火重生的驚奇故事。