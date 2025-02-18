經典賽／陳子豪、劉基鴻未入選 中華隊要用速度撕裂對手防線

WBC資格賽中華隊最終28人名單上週末正式決定，有幾位預計成為這次比賽主力的球員因傷勢或狀況不佳而被割捨，這些球員的退出也使得這次的中華隊將展現出與12強那支中華隊不同的風格。

首先是投手部分，原本預期去年底因傷錯過12強的古林睿煬，與提前關機的徐若熙，兩人能在這次資格賽組成中華隊強力火球雙先發，可惜的是古林在前往火腿報到後出現傷勢，因此被排除在28人名單外，先不論往後是否還有機會看到兩人在中華隊合體，沒有古林勢必讓先發出現缺口，當然這早已在教練團的推演當中，曾豪駒總教練日前對外透露將以徐若熙搭配3名旅外小將陳柏毓、莊陳仲敖及沙子宸，作為這次的先發輪值，迎接至少3場、最多4場的賽事。

古林睿煬在前往火腿報到後發現傷勢，也無緣此次的資格賽。聯合報系資料照

相較於12強的先發輪值，陳柏毓與徐若熙是去年中華隊曾考慮過的12強國手，雖然最終兩人都無法參加，早已被認證是國家隊等級，另外莊陳仲敖去年也在小聯盟2A層級出賽，表現不錯，或許只有沙子宸的成績較不理想，但在對手強度並沒有像12強那麼高的情況下，這樣的先發輪值已足夠，唯一要擔心的是除了徐若熙之外，其餘3人較沒有在數萬名以上觀眾及在大巨蛋出賽的經驗，萬人歡呼會帶給對手壓力，相對地也會讓不熟悉這麼多觀眾的自家投手帶來一定的緊張感。

如果先發出狀況，還有牛棚可上場救援，這次中華隊牛棚有陳柏豪、陳韻文、呂彥青這3名曾拿過救援王的投手，加上曾峻岳，形成有4隊終結者同在一支國家隊的壯觀場景，其餘中繼也都有在大巨蛋出賽的經驗，旅外方面的孫易磊在大巨蛋剛啟用的亞錦賽亦曾出賽，加上左投林維恩、下勾投法陳宇宏等，牛棚戰力可媲美12強的中華隊。

野手方面，由於鄭宗哲及林家正的退出，被刪減的人並沒有預計地多，但源本期待成為主力打者的陳子豪及劉基鴻卻分別因傷及狀況不佳而被摒除在外，這對中華隊打線的長程火力威脅性影響很大，陳子豪與劉基鴻去年總共打了26轟，少了他們之後，中華隊打線中全壘打在10支以上的僅剩張育成1人，與12強時有吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、林安可、曾頌恩、陳晨威等5人相差甚多，因此得分型態勢必要改變。

劉基鴻在台韓交流賽的打擊狀況不佳而未入選這次中華隊國手。聯合報系資料照

所幸這次中華隊陣中快腿打者不少，如去年出賽54場就跑出17次盜壘的宋晟睿、新人年就打出百安有14次的王博玄及13次盜壘的曾子祐，3人都名列中職去年盜壘排行榜前10名，而陳文杰、李宗賢也有11次，雖然是捕手也盜了8次的陳重羽，加上張育成、林子偉、林佳緯、陳傑憲等人，盜壘次數不多，但速度並不慢，打線整體反而要比12強時還具備速度優勢，這次資格賽的得分模式應該就是利用速度戰及機關槍打線為主，當然如果對方投手狀況不佳，重拳擊倒也就不用客氣了。