罵聲不斷的2025NBA明星賽 真正MVP是「斑馬」

2025NBA明星周末嘉年華在金州勇士主場落幕，亮點一些，但罵聲不斷。

最大亮點是灌籃大賽完成三連霸的NBA發展聯盟灌籃高手麥克朗，他連續三年全力以赴，今年衛冕三次灌籃都得到滿分，把灌籃技巧、彈跳、爆發力、滯空、創意、震撼性帶上灌籃大賽新高度。

每年明星周末麥克隆總要被聯盟從NBA發展聯盟(G聯盟)Call到明星周末主舞台，挽救電視收視率和人氣，凝聚球迷的心，為明星賽創造話題和關注力。

麥克朗把灌籃技巧、創意、導具、視覺效果、劇情做了最完美詮釋，已經超越最純粹籃球和灌籃表演。

灌籃大賽麥克朗把技巧、創意、導具、視覺效果、劇情做了最完美詮釋。 路透

第二亮點是首度入選明星賽的「斑馬」溫班亞瑪，斑馬在明星賽主秀每一分每一秒都專注用心打球。

斑馬被媒體問到，今年明星賽最大收穫是什麼？

「我最大收穫是在這個球場上全力以赴，拚盡全力」斑馬在NBA生涯第一場明星賽，留下這段經典訪談。

保持專注，全力以赴，打出最棒比賽，為球迷呈現籃球比賽最完美動人的純粹和競爭，這就是斑馬今年明星賽留下最重要資產。

NBA明星賽今年做了幾個重要改變與改革，目的無非就是希望這些最頂級球員都努力去競爭，全力爭取勝利，而且每個球星都打得很拚。

NBA明星賽今年做了幾個重要改變與改革，目的無非就是希望這些最頂級球員都努力去競爭。 路透

為了提升明星賽看點和競爭力，過去幾年NBA把明星賽主秀從傳統東西區明星對抗，改為東西區明星混合選秀組隊，創造話題和比賽新鮮感。也曾在第四節改為驟死戰，先攻下達標分數一方獲勝，但都沒能振衰起弊，挽救收視和觀感。

今年明星周末改為「鬥牛戰場」，新秀賽就分四隊，捉對廝殺，新秀賽冠軍拉到明星正賽，跟其他24名正選明星球員透過選秀混編三隊，一共四隊再一次捉對廝殺，每場比賽先攻下40分球隊獲勝晉級冠軍賽，冠軍隊每人12萬5千美元，亞軍每人5萬美元。

原本以為比賽回歸到最原始「街頭鬥牛」式競爭，面子、裡子、榮譽感和比賽金錢獎勵都到位，這些最頂級球員應該會努力去防守去競爭去追求勝利，但比賽過程和結果都讓更多球迷失望。

沒人防守的三分球愈投愈遠，沒人防守的突破愈來愈多，沒有干擾的灌籃一點都不迷人，過多無謂盤球+失誤屢見不鮮。

獨行俠球星厄文在明星賽灌籃演出。 美聯社

許多美國媒體和情緒過激球迷把今年明星賽評為「史上最爛」，自不意外。因為球迷期待值很高，聯盟主動改變試圖提升明星賽影響力和觀賞性的努力從不間斷，可惜效果並不盡如人意。

今年明星周末所有明星賽內容和操作、比賽、創意，立意都很細膩，只是球員努力競爭+求勝+專注投入比賽精神還是不夠。

除了斑馬最認真投入比賽和競爭，努力防守追求勝利，絕大多數NBA最頂級球員都是來明星周末度假和作秀表演。

據說2026年明星賽可能改為「國際隊vs.美國隊」競爭，很受期待。

其實明星賽關鍵並不在創意和改變組隊競爭，只要這些入選明星賽最頂級球員願意去競爭努力追求勝利，比賽張力和對抗性就會完全不同，球迷情緒和電視收視也會馬上被拉起來。

明星賽最後由地主勇士隊柯瑞拿下MVP。 路透

過去10年NBA明星賽無聊又乏善可陳主因並不在賽制和改變，明星賽變得索然無味，應景度假，甚至難看，關鍵在球星根本沒有競爭意識和追求勝利信念。

不要在比賽中插入頒獎橋段和非籃球競爭元素，讓NBA明星賽回到最純粹籃球比賽和競爭，這才是球迷想要看到的最頂級球員競爭。