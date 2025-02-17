改變賽制仍流於負評不斷 尋找明星賽實質意義成NBA大難題

今年的全明星賽甫結束，為挽救收視率的新賽制立刻引發大量批評。有份登上TNT直播節目的格林（Draymond Green），率先毫不客氣的痛批，並給了聯盟「0分」；眾多球員提出建言，網路上更是撻伐不斷，彙整各方的說法與批判，同時間也讓我們一同思考，明星賽的本質與未來。

這一次的全明星賽，廢除了兩隊對抗的長久傳統，轉而採用錦標賽形式。先於美國時間上週五進行新秀對抗賽，包含G聯盟聯隊在內的四隊，將廝殺出一隊勝利者晉級，於正賽日再與其他三隊全明星，展開一趟共3場、先得40分者獲勝的單淘汰錦標賽，決勝出最後贏家。

柯瑞拿下生涯第2次明星賽MVP也顯得有些刻意。 路透社

首先發難格林的批評，正是衝著賽制而來，認為當年他們如此辛苦才能入選全明星，在光榮的正賽日登場，現在區區新秀球員（甚至原本有可能是G聯盟球員）就能登場？「這就好比讓奧運代表隊去對抗U19國家隊」，格林如此說道。

他也同步批評更新的賽制，每場只要得40分就結束，這對於場上認真比賽的球員並不公平，因為他們失去了追逐過去前輩球星48分鐘全明星賽紀錄的可能性，總結他因此給了本屆全明星賽，最徹底貶低的「0分」。

因為新賽制讓進聯盟還不到1年的菜鳥輕易登上明星賽，也引來部分批評。圖為湖人新秀肯奈特 路透社

撇開這位勇士老將對新秀流於情緒化的貶謫，他對於賽制大改動，與過去的光榮傳統無法連結，且犧牲掉傳承懷舊的觀點，確有其道理。公鹿隊里拉德（Damian Lillard）倒是沒有反彈賽制，但提出另一個類似，但比較有意義的組隊替代方案：「全明星遺珠陣容」。

除了避免新秀登場資格爭議，里拉德的著眼點應該也在於透過遺珠們不服氣的內在動機，看看能否激發場上更強烈的競爭意識。

今年明星賽做出新的變革，但整體流程仍有不少負評。 美聯社

但與此同時，在「比賽強度」方面，這也是今年聯盟更改賽制的主因，期望透過錦標賽刺激場上球員認真程度，里拉德倒是給予一定肯定，他表示今年的競爭較往年好；這一點杜蘭特（Kevin Durant）亦表認同「我認為今晚的表現很出色，比以前好多了」。

讓本屆賽事負評如潮的癥結，也許並不在賽制本身，而是其他因素的影響？比如說先得40分制，是否造成比賽時間過短，有調整獲勝門檻的必要？事實上根據統計，三場錦標賽分別只打了10：07、12：54與10：40，累積居然還不到48分鐘（僅僅33分41秒），這導致三場比賽雙方可能才剛進入狀況，每人也沒有多少上場時間與球權，比賽就要結束了。

如何賦予明星賽意義、強化競爭意識，成了聯盟重要課題。 路透社

球賽強度是一回事，但這樣的時長，可能連原本競爭不足但仍有極高可看度的秀味時間，也受到壓縮。以最終戰來說，確實除了柯瑞（Stephen Curry）的「Logo Shot」、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的阻攻秀，以及厄文（Kyrie Irving）與溫班亞馬的單挑外，確實缺乏亮點。

正當全場都在期待地主柯瑞親手終結比賽之際，最後一擊居然是由泰托姆（Jayson Tatum）一個平平無奇上籃劃下句點，且還拿到全隊最高15分，就連主辦勇士的柯瑞「第二座明星賽MVP」劇本都顯得有點地主優勢。

國際隊在決賽一開始就大幅落後，連帶也讓比賽逐漸流於形式。 法新社

另一方面，倘若比賽一開始就被拉開分差，後續就顯得意興闌珊，這是為什麼錦標賽本身在前兩場預賽都還好，最後一場評價卻突然引發崩盤的原因。

比賽時間不足，整個全明星正賽卻仍然相當冗長，因為中間穿插著長達2小時26分鐘的各種商業活動與插科打渾。

凱文哈特的玩笑評價兩極，還被吐槽比明星賽MVP柯瑞露臉更久，完全模糊了籃球焦點。 路透社

凱文哈特（Kevin Hart）的玩笑評價兩極，但無論如何他露面的時間都被吐槽比最後的明星賽MVP柯瑞還長，完全模糊了籃球焦點；知名散財童子型Youtuber「Mr.Beast」與里拉德尷尬的「中場三分10萬獎金」活動，也招致銅臭味濃厚、過度商業的批評。

「中場三分10萬獎金」活動被批評銅臭味濃厚、過度商業。 法新社

另外作為TNT最後一次播報全明星賽的紀念活動，TNT主播群於決賽中場冗長到更勝比賽時間的搞笑脫口秀，更是喧賓奪主，不僅有損正賽的嚴肅性，甚至影響到決賽選手們的節奏。

不僅多名選手表達對比賽不斷被切割打斷的不適應，塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）更直言，「如果你想讓球員們打球，打得更具對抗性、更努力，那麼以這樣的方式停下來，並不是理想的選擇」。

「TNT天團」脫口秀顯得過於喧賓奪主。 路透社

雖然我們能理解在這個流量與娛樂的世代，聯盟想藉由加入更多人氣網紅與綜藝，吸引更多眼球，但這次失序的佔比，確有必要深刻檢討；如果能減少這些瑣碎且浪費時間的無謂干擾，再適度調整勝分、比賽長度與選隊機制，或許新賽制還是有望為日漸無趣的全明星賽，打開另一扇窗。

但最終，也許賽制仍不是真正的問題，而是場外如何賦予其他球員與教練團認真競爭的動機與渴望？決賽「俠客隊」早早拉開11比0領先優勢，但巴克利（Charles Barkley）的國際隊從未喊暫停，也沒有什麼針對求勝的調度。

杜蘭特與柯瑞再次合體。 美聯社

預賽展現驚人身高優勢，坐擁溫班亞瑪、約柯奇（Nikola Jokic）與唐斯（Karl-Anthony Towns）的國際隊，到了決賽亦彷彿識趣般地，想將勝利留給地主柯瑞在陣的「俠客隊」，給人一種自廢籃下優勢的刻意感，進一步讓比賽變得難看，也拖累前兩場本來還不錯的改制比賽內容印象。

更甚者，我們甚至能探討，儘管部分球員給予肯定，但真的是因為新賽制為比賽帶來競爭性的提升嗎？就筆者實際觀賽感想，兩場預賽中，溫班亞瑪認真打球、認真封蓋帶來的對手反撲，以及球星們終究不想輸給新秀，這種有人帶頭玩真的，再加上一點面子因素，才是讓前兩戰稍微較往年好看的深層原因。

字母哥因傷未出賽，也對明星賽提出一些建言。 美聯社

可到了最終戰認真打的動力下滑，未先發的溫班亞馬也難以隻手逆轉狂瀾，球賽再度流於大量三分與僅止於路障般的防守，當然回歸難看。

就聯盟立場，也絕不能只將比賽精采度，賭在球員方主觀的認真與否上，所以最後還是要繞回老話題：怎麼創造誘因？要說獎金，本屆總額已達180萬美元，2025年最終贏家每人12.5萬美元，2017年僅5萬美元，但對各隊主將們來說，這九牛一毛，似乎仍不足以打動。

柯瑞身為地主球星也如願留下MVP。 路透社

里拉德提議恢復東西區制，勝者拿走總冠軍主場優勢，可弱隊的球星，仍然沒有為分區強隊的季後賽利益，拼命打球的理由；安戴托昆波則建言藉由美國VS國際隊的國家顏面之爭，帶動熱度，但今年之後這還是得打上個大大問號，本屆決賽國際隊仍明顯不欲動用壓倒性的禁區優勢擊潰美國，那麼從40分錦標賽制回到48分鐘的兩隊決勝，真的就能強化想扳倒美國隊的渴望？

各種建議與提案層出不窮，但迄今看來仍沒有必勝法，只能依舊採取多面向優化調整的總體路線，看看能不能拼湊出一個更佳方案，這也讓多數人都悲觀的預期，明年此時還是會再一次複製「檢討明星賽」的輪迴。

NBA總裁席佛積極修改賽制以因應潮流，但明星賽本質問題依然是難解的存在。 法新社

可除非毅然廢止，聯盟終究還是得繼續集思廣益，活化賽事，畢竟這場年度大拜拜，依舊是商機之所繫，許多球員生涯光環加分之所在，聊仍勝於無，就算醜也還是比沒有的好，不是嗎？