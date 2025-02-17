利用對抗洋基打造更高行情 布萊格曼與紅襪盤算下的互惠合約

終於，漫長的等待結束了！就在春訓揭幕之際自由球員布萊格曼（Alex Bregman）找到新東家波士頓紅襪隊。他是在上周三的深夜，與紅襪簽下為期三年、總值1.2億美元合約。值得一提的是，這筆合約前兩年結束後，都有球員選擇權，寓意著他可隨時跳脫合約重返自由市場，此外據外電報導還包含延遲付款，這一篇我們來探討紅襪、布萊格曼與他的合約。

布萊格曼是去年最後一位自由市場大咖，這也結束了他在休士頓太空人隊的美好時光。他曾贏得兩座世界大賽冠軍，如今則是前往美聯東區再起爐灶。紅襪是憑什麼相中這位明星內野手呢？首先，目睹同區對手紐約洋基、多倫多藍鳥動作頻頻，亟欲擺脫上一季失利的紅襪沒理由沉默，在爭取索托（Juan Soto）未果、冬季會議與芝加哥白襪換來潛在的王牌克羅謝（Garrett Crochet）、世界大賽冠軍投手布勒（Walker Buehler），現在又簽來一個球星布萊格曼。這筆補強合理，尤其他在波士頓的芬威球場打球格外順手，打擊三圍是.311/.458/.660，整體攻擊指數OPS高達 1.240。

當然，誰都知道才30歲的布萊格曼，不可能滿足於三年約，顯見他是打著兩年內打造行情、行使跳脫條款離隊簽大約的主意。這不打緊！眼前他先幫紅襪於2025年力抗洋基、競爭力大幅提升最重要，布萊格曼是球團渴望的右強打，可有效平衡偏重左打的現有打線，並進而強化內野防線。教練團現有幾個選項，包括將布萊格曼改守二壘，或者讓狄佛斯（Rafael Devers）移防讓出三壘，並考慮交易卡薩斯（Triston Casas）或吉田正尚，後者一直是傳言中的交易對象，如今離隊可能性升高。無論如何，2025年的紅襪看起來更具競爭力，這也是球迷期待的事情。

洋基始終是洋基，每一年都在全力爭勝，如今美聯東區火藥庫的競爭氣息更激烈。 路透

幾位球星入列，如今美聯東區火藥庫的競爭氣息更激烈，放眼聯盟有哪個分區比這裡更具火藥味呢？幾乎每支球隊都處於爭冠模式，沒有人在搞重建。洋基隊失去索托，但補進了弗里德（Max Fried）、交易來威廉斯（Devin Williams）、高史密特（Paul Goldschmidt）和貝林傑（Cody Bellinger），洋基始終是洋基，每一年都在全力爭勝。至於巴爾的摩金鶯隊，則是儲備大量年輕好手，連續兩年在季後賽被橫掃，球迷的耐心不多，已經無法容忍今年戲碼重演。坦帕灣光芒隊仍有深厚的農場系統，即便本季主場修建中、將在陌生的環境比賽，沒人敢小看這支隊伍。國境外的藍鳥隊，擁有小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr.）和比切特（Bo Bichette），加上塞揚獎強投薛則（Max Scherzer），這必須是全力以赴，因為三人都可能最後一年效力。

再來看一下合約部分，波士頓紅襪隊與布萊格曼的簽約內容，以及底特律老虎、芝加哥小熊隊為何在談約受挫？根據體育頻道ESPN的記者歐尼（Buster Olney）的披露，布萊格曼三年約中的1.2億美元，包含了大量延遲付款，若以當前價值估計是三年9000萬美元。此外，條文裡還包含2025年與2026年球季結束的跳脫條款，這是為布萊格曼萬一打出身價後，可以離開波士頓再次進自由市場，或與紅襪隊簽下更大一筆合約。

布萊格曼(右)選了較短合約，但換來是與頂尖球員匹配的水準。 美聯社

ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，紅襪隊的薪資稅前為每年4000萬美元。其中，老虎隊提供較長六年1.715億美元約，同樣有延遲支付。小熊隊報價為四年 1.2億美元，無論合約長度、總金額與平均年薪都落後，顯而易見最終是老虎與紅襪相爭局面。那為何「情定波士頓」呢？這有幾個原因因，首先是部分薪資延遲時間僅為三年，對合約總值的影響不大，平均年薪（AAV）為4000萬美元，與賈吉（Aaron Judge）並列史上第六高，布萊格曼選了較短合約，但換來是與頂尖球員匹配的水準。其次是擁兩屆全明星頭銜，曾在2019年獲銀棒獎、上季摘金手套，但整季成績不理想，打擊率2成60、26支全壘打、75分打點、跑回79分，OPS為.768，然而若將主場的擊球軌跡與芬威球場比對，數據截然不同，他還是一個全明星。

上季布萊格曼的出局，若在芬威球場會變成長打甚至全壘打，甚至有幾顆原本在右外野被接殺的球，到波士頓是變成長打。當相同的數據套用到芝加哥的萊利球場（Wrigley Field）、底特律泛美公園（Comerica Park）時，會發現有很多二壘安打會被沒收接殺，我相信在布萊格曼的認定，他能在波士頓打出更漂亮的數據，藉此爭取下一張大約，所以最有利理由就是門當戶對。

紅襪隊成功延攬布萊格曼，並透過延遲支付分散財務壓力。對於這支已連續三年無緣季後賽、戰績未達五成的球隊來說，交易來得正是時候。 路透

紅襪隊成功延攬布萊格曼，並透過延遲支付分散財務壓力。對於這支已連續三年無緣季後賽、戰績未達五成的球隊來說，交易來得正是時候。三年合約合情合理，打得好走人、打不好三年互不相欠，紅襪可著手下一步重建。現在，紅襪隊還找來精神領袖擔任三位百大新秀前12名的農場新秀導師，安東尼（Roman Anthony）、坎培爾（Kristian Campbell）和莫耶（Marcelo Mayer）已準備好上大聯盟，在老將引領下可隨時承接火炬、為球隊帶來影響力。