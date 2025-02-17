經典賽／上次資格賽中華隊0失分晉級 這次4取2門票勢在必得

WBC經典賽資格賽（WBCQ）A組賽程本週五開打，中華隊28人正選名單也在前天出爐，無論怎麼挑陣容都不會太差，雖然對手西班牙和尼加拉瓜都非軟柿子，還有另一個對手南非，不過畢竟門票是4取2，中華隊在大巨蛋作戰，擁有絕對主場優勢，只要穩扎穩打，要打進經典賽會內賽的機率還是非常大。

中華隊第一次打經典賽資格賽是在2012年，由於2009年經典賽中華隊先以0比9遭南韓完封，再以1比4不敵中國，預賽2戰全敗，因此落入要打資格賽的地目。

順帶一提，中華隊在2008年北京奧運、2009年經典賽、2012年東亞運3度敗給中國引發熱議，2008年中職爆發「黑米事件」、中信鯨解散，2009年爆發「黑象事件」，中職減為4隊規模，甚至差一點收攤，兄弟、Lamigo、興農都算是中小企業在經營，與今日職棒盛況不可同日而語。

2012年經典賽資格賽中華隊集結各路菁英好手，戰力堅強，最終順利取得正賽資格。聯合報系資料照

2012年經典賽資格賽中華隊集結各路菁英好手，12強賽冠軍教練團成員彭政閔、陳江和、高國輝、張建銘、高志綱都在陣中，以及陳鴻文、鄭凱文、陽耀勳、林泓育、林智勝、陳鏞基、林益全、周思齊、張正偉，戰力可謂非常堅強。

當時資格賽的賽制是16隊分4組，每組取1隊晉級隔年會內賽，採雙敗淘汰制，中華隊與紐西蘭、菲律賓、泰國同分組，在新莊球場進行，泰國雖找戴蒙（Johnny Damon）助陣，不過前兩戰依序隊菲律賓、紐西蘭都輸球提前遭淘汰。

中華隊首戰以10比0大勝紐西蘭，提前7局結束比賽，次役同樣只花7局就以16比0輕取菲律賓，最終戰再度遭遇紐西蘭，這次打滿9局，以9比0大勝取得隔年會內賽門票，3戰豪取35分，而且1分未失漂亮晉級。

2012年經典賽資格賽，泰國找來當時大聯盟球星戴蒙(中)助陣來台比賽，成為一大話題。聯合報系資料照

當然，這次資格賽西班牙、尼加拉瓜實力不弱，絕對沒有上次資格賽紐西蘭、菲律賓這麼好打，但畢竟不是4取1，而是4取2決定晉級隊伍，而且中華隊剛拿下12強賽世界冠軍，底氣十足，資格賽28人的整體戰力和12強並不會差太多，因此看好中華隊晉級。

另外，兩屆資格賽的時空背景和環境都大不相同，2012年資格賽時中職飽受假球案衝擊，而且只有4隊，每隊大約4、50名球員，二軍建制也不完全，當年場均觀眾人數只有2433人，人才庫有限，要組第2支國家隊已經很拚了。

如今台灣有大巨蛋，中職有6隊，而且都是大企業在經營，各隊二軍步上正軌，一、二軍教練團成員都有20人左右，本土球員多達6、70人，選手薪資待遇水漲船高，年薪破千萬所在多有，場均觀眾人數衝到歷史單季新高的7684人，人才庫的廣度和深度都足夠，12強和資格賽國家隊幾乎全員翻新，即使要組第3支國家隊也不是太大問題，這都是台灣棒球進步的地方。

對於願意打資格賽的選手，球迷應該都要給予支持與鼓勵才是。聯合報系資料照

值得注意的是，2012年資格賽是在11月進行，職棒賽季剛結束，其實和12強賽一樣，但這次資格賽安排在2月21日開打，距職棒開打還有1個多月，中華隊無論中職或旅外球員都要提早開機，以應對高強度的國際賽事，其實是非常辛苦而且存在風險的事，畢竟職業選手要面對的是一整季職棒賽事，如果為了打資格賽而受傷可就得不償失，所以對於願意打資格賽的選手，球迷應該都要給予支持與鼓勵才是。