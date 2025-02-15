上季爐主活塞已非吳下阿蒙 救世主康寧漢大步邁向球星之路

本季的底特律活塞在東區異軍突起，球隊戰績逐月攀升，從去年12月的五成勝率，到上個月以62.5%勝率奪得10勝。進入二月份，團隊狀態依舊出色的活塞在明星週前繳出5勝2敗，71.4%的勝率，使得例行賽戰績提升至29勝26敗，排名悄悄上升至東區第六外，截至目前的例行賽勝場數早已超越上季全年14勝68敗的慘澹，可以確定今年活塞的勝場數將創下六個賽季以來的新高。

上季活塞在總教練威廉斯(Monty Williams)的帶領下將節奏打得很快，單場PACE足以排在聯盟前十，但球風快速攻不僅沒有帶出年輕球隊充滿活力的特點，換來卻是過多的無謂失誤，與鬆散的攻守體系。活塞上季單場得失分、團隊攻擊與防守指數全是聯盟倒數，還曾寫下平聯盟史上最長的28連敗，實在很難讓人聯想他們從谷底反彈到現在具備季後賽競爭力，僅花不到一個賽季的時間。

去年只有14勝的活塞，本季已是翻倍還有剩的29勝，甚至高居東居第6有望重返季後賽！ 美聯社

這些年來活塞球員來來去去，球隊始終處於遙遙重建路上，但是2021、2022、2023年的三屆選秀是活塞現在迎來光明最關鍵的三年。活塞先是在2021年喜獲狀元籤挑選了當時公認的狀元人選，全能的高控衛康寧漢(Cade Cunningham)。緊接著2022年又在首輪第5與13順位補進雙能衛艾維(Jaden Ivey)與禁區小魔獸杜倫(Jalen Duren)，2023年再次收下第5順位選了體能勁爆的湯普森(Ausar Thompson)。這四位年輕球員從後場涵蓋到前場，確立了活塞長期培養的核心陣容，即便這幾年球隊在戰績上所付出的學費代價真的令球迷們感到黑暗，但好在球團並沒有放棄他們的養成計畫，才得以在本季看見曙光。

這季活塞補進老將哈里斯(Tobias Harris)、哈德威(Tim Hardaway Jr.)，以及正值當打之年的神射手畢斯利(Malik Beasley)，一舉將球隊的輪換深度與球賽經驗升級。加上活塞本新任總教頭比克斯塔夫(J.B. Bickerstaff)帶來的攻守體系與陣容的持續優化，讓球隊的籃板保護力提升至聯盟前段水平，多項攻防數據皆進步到靠近聯盟中段水準，使得他們成為一支不容小覷的球隊。

康寧漢(右)本季生涯首次入選明星賽，隊友湯普森(左)也進入新秀對抗賽。 路透

尤其當家主控康寧漢更是在生涯第四季終於將首嚐明星賽滋味，個人場均25.4分9.4助攻6.3籃板的全面進化，加上球隊戰績背書，康寧漢總算趕上同梯巴恩斯(Scottie Barnes)、莫布里(Evan Mobley)的腳步前進明星周，而這也將是康寧漢成為球星路上的起點。

康寧漢當年剛踏進聯盟時就背負底特律許多的期待，但面對活塞的百廢俱興，他並沒有辦法迅速地成為這座城市的救世主，反而還花了好一段時間才適應職業賽場的生態。當同梯第四順位的巴恩斯已在暴龍順風順水並一舉拿下新人王，康寧漢卻還在爛隊中掙扎，加上生涯第二年僅打12場就報銷，就算能刷出一手好數據但無法率隊取勝，含金量始終遭質疑。

然而，本季我們終於看見出勤率9成，體態更健康的康寧漢，在場上發揮出他高控衛的優勢，以出色的傳球視野與空間感，創造了大量以擋拆為發動起點的組織攻勢，他和隊友間的配合在比克斯塔夫的體系得到更好的效率，也藉此釋放了自己的進攻壓力，在個人得分的表現也更令人讚賞。

新任總教頭比克斯塔夫的體系讓康寧漢攻守都大幅提升。 路透

作為一個大量持球的核心，康寧漢在本季替球隊帶來的安心感，在場上散發出來的領袖風範，絕對無愧於他被選進明星賽的肯定。對比當今聯盟中炙手可熱的MVP人選，同樣是持球核心的高控衛亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)生涯第四季的表現，當年24.5分5.9助攻5籃板不僅沒入選進明星賽，雷霆處於重建期戰績也僅有24勝58敗。康寧漢生涯第四年至今的表現除了需要學習控制失誤之外，各項表現都是勝過當年的亞歷山大。

不是要說康寧漢將來就一定會成為比亞歷山大還猛的MVP級別，但我想說的是一位23歲新生代持球王牌的冉冉升起，相信康寧漢正走在成為頂級球星正確的道路上。