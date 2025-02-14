上半季總結綠衫軍、雷霆、騎士奪冠熱門 但兩匹黑馬有望衝出

NBA上半季總結，戰績排名第一雷霆(44勝9敗)、第二騎士(44勝10販)、第三塞爾蒂克(39勝16敗)，西區灰熊、東區尼克(36勝18敗)並列第四。

從賭盤看奪冠排名機率，衛冕軍塞爾蒂克第一、雷霆第二、騎士第三，第四到第七分別是尼克、金塊、湖人、灰熊。

從現實戰績和戰力呈現，再輔以AI、大數據演算奪冠機率最高球隊，塞爾蒂克、雷霆、騎士就是今年球季總冠軍最熱門，這是最安全預測和AI數據展示。

戰績反映盤口，盤口驗證戰績，塞爾蒂克仍被視為今年球季奪冠第一熱門，儘管塞爾蒂克例行賽略有起伏，三分手氣決定很多比賽勝負，但塞爾蒂克陣容深度、總冠軍經驗、完美團隊合作和球星天賦，奪冠機率仍高過戰績表現更好的雷霆、騎士。

雷霆在亞歷山大帶領下，目前保持全聯盟第一，是爭冠熱門隊伍。 路透

目前聯盟戰績最好的是西區第一雷霆，雷霆有幾個絕對優勢：

1、防守效率聯盟第一。

2、雷霆後衛亞歷山大是最有價值球員（MVP）兩大人選之一，場均32.6是聯盟得分王，正在打出生涯最有統治力賽季。

3、對手投籃命中率4成31，三分命中率3成31，都是聯盟第一。

4、場均11.1次抄截聯盟第一，每場11.2次失誤聯盟低。

很難想像平均年齡只有24.5歲，聯盟最年輕的雷霆今年能打出如此穩定驚人戰力和表現。但雷霆仍需要季後賽證明自己可以贏球，亞歷山大更得帶領雷霆打下西區冠軍，證明自己是貨真價實MVP。

東區第一騎士上半季一直是進攻效率第一的球隊，防守也不含糊，擁有奪冠本錢。 路透

東區第一騎士上半季一直是進攻效率第一的球隊，三分命中率3成95聯盟第一，投籃命中率4成98聯盟第二，場均得分122.7聯盟第二。

騎士防守也不含糊，防守效率聯盟第八，還不是聯盟前五精英級別防守強隊，但非常接近。騎士正在打出歷史級別進攻效率和團隊，雙衛米契爾、葛蘭德，中前鋒莫布里都入選東區明星隊，中鋒艾倫場均13.6分+10.3籃板，騎士擁有奪冠四核心。

球員交易截止日前騎士更大膽，用兩名高效替補後衛勒佛特、前鋒尼恩，從老鷹換來場均19分，三分命中率3成93，身材規格天賦更出色201公分前鋒杭特，唯一目標就是奪冠。

除了塞爾蒂克、雷霆、騎士三支奪冠最熱門球隊，有戰績做為說服力，盤口看好為底氣，今年NBA奪冠還有兩支黑馬。

金塊中鋒約柯奇(右)場均大三元，比兩年前奪冠更有比賽統治力。 路透

第一支是金塊，另一支是湖人。

金塊剛打出八連勝，36勝19敗西區第三，這支2023年NBA總冠軍已經恢復爭冠深度，陣容幾乎沒有漏洞。

金塊中鋒約柯奇29.8分、12.6籃板、10.2助攻場均大三元，比兩年前奪冠更有比賽統治力，神鬼後衛穆雷已經找回瘋顛狀況，前鋒波特場均19分，三分命中率4成17，正在打出生涯最佳狀況。

金塊爭冠底是角色球員關鍵拼圖一一到位，布勞恩比兩年前奪冠功臣波普、布朗更高效，衛斯特布魯克重拾信心，展現改變比賽衝擊力，替補中鋒喬丹老來俏，沈寂兩年，今年不斷打出神來之筆，前鋒葛登和華森非常稱職，建立金塊傲人鋒線。

湖人後場加入唐西奇(中)，這是一大優勢。 美聯社

盤口開出金塊是奪冠第五熱門，不是沒有原因。盤口奪冠第六熱門湖人就讓很多人難以置信，但湖人確實擁有奪冠黑馬實力。

湖人在輸給爵士前，過去11戰10勝1敗，這11場比賽湖人防守效率聯盟第一，交易送走戴維斯後湖人還能打出六連勝，最近15戰12勝3敗，同期戰績聯盟第二。

湖人中鋒仍是漏洞，但湖人後場加入唐西奇，這是湖人另一個優勢，這也是盤口看好湖人奪冠機率更勝灰熊、火箭主因。

我的奪冠排名是1、雷霆，2、湖人，3、金塊，4、塞爾蒂克，5、騎士。