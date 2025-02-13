NBA交易幾家歡樂一家愁 湖人馬刺賺到、獨行俠公認最大輸家

湖人毫無疑問是今年交易最大贏家，唐西奇(左)將成為湖人未來十年的代表人物，也為後詹皇時代找到了方向。 路透

本季的NBA季中交易堪稱史上最熱鬧的一次，在最後48小時發生翻天覆地的變化。如今轉隊的球星都上場過了，他們對新東家的影響力也都展現出來，我們可以來檢視誰是贏家，誰是徹頭徹尾的輸家。

贏家

湖人：毫無疑問是最大贏家，唐西奇將成為湖人未來十年的代表人物，也為後詹皇時代找到了方向。而且對於原本沒有交易計劃的湖人來說，這根本是天上掉下來的禮物，只用了將滿32歲的AD和角色球員克利斯提，就換到一個改變未來的超級明星。

25歲的唐西奇除了菜鳥球季之外，另外五年都入選NBA年度第一隊，比柯瑞、保羅、約科奇、諾維斯基都多，而戴維斯在12個球季中，只有四度入選第一隊，而且在湖人隊期間只有入選一次全NBA第二隊。雖然路卡在湖人處女秀只打了24分鐘，表現平平，14投僅5中，三分球7中1，僅僅14分的得分和4助攻5籃板，但畢竟他養傷了一個半月，而且湖人早早就把比分拉開，不需要讓他在場上刷數據。

湖人也許本季還無法成為爭冠等級的球隊，但可以預見他們會全力留住唐西奇，以他作為建隊中心，成為天鉤賈霸、魔術強森、Kobe之後的王朝接班人。

馬刺成功讓福克斯(圖)來到最想去的球隊，而且沒有動用到陣中幾位年輕核心。 美聯社

馬刺：成功讓福克斯來到最想去的球隊，而且沒有動用到陣中幾位年輕核心，如瓦賽爾、強森、索漢及卡瑟爾，也留下本季兩大補強老將CP3和巴恩斯，讓溫班亞馬終於有一個能夠吸走更多防守注意力的控球後衛，也找到擋拆組合的最佳夥伴。福克斯在馬刺年度的牛仔遠征途中加入，他自己也坦言還沒跟球隊真正認真練球過，但是從第一場比賽，他就能空拋給溫班亞馬扣籃，在上一戰對巫師隊時，斑馬也能回敬後門傳球給福克斯，兩人的化學作用還在發展階段，還會進步。

福克斯的擋拆能力一直是聯盟頂級，近三季在執行過超過500次擋拆的80位球員中，他54%的投籃命中率排名第8，讓斑馬無論是擋完人後往籃筐攻擊，或是退到外線準備投籃，都會更有空檔。福克斯還有馬刺之前欠缺的個人切入能力，在他加入之前，馬刺的切入次數在NBA只排第24名，而他在近三季的切入次數都排名前十，在當今的環境中，這種能切入分球的球員是製造外圍射手更多出手機會的保證。

馬刺目前還在西區排第十二，但和附加賽圈也只有三場半的差距，還是有一拼的機會。

勇士說服了巴特勒前進灣區，且還同意和勇士續約兩年。 法新社

勇士：雖然沒有達成讓KD回鍋的首選，但起碼說服了巴特勒前進灣區，而且還同意和勇士續約兩年，讓柯瑞最後的奪冠窗口增添急需的二把手，因為這樣柯瑞、嘴綠和巴特勒三人都會在勇士隊待到2027年球季結束。雖然得送出籃球公務員威金斯，但巴特勒在攻守兩端都是大升級，也能有效分待柯瑞在進攻端的重負。

巴特勒加入勇士前兩場比賽，球隊都在客場大勝對手。他兩場都得分破20分，而且傳出10次助攻，只有2次失誤，平均上場時間接近30分鐘，這還是在他只有八成功力的情況下。在此之前的一個半月內，他在熱火只打了五場比賽，狀況肯定離完全體還差一大截，但巴特勒馬上融入柯爾複雜的motion體系中，也能擔負柯瑞休息時的領導工作。更重要的一點，這兩戰他就罰了28球，讓全聯盟罰進次數第二少的勇士隊終於有人能在緊要關頭買犯。

騎士：雖然是東區領頭羊，但騎士還是努力補強，6呎8吋的杭特今年打出生涯代表作，是聯盟板凳球員中的得分王，得分和三分球都是六年生涯最佳，而且他馬上補足騎士在防守上的弱點，臂展有7呎2吋的杭特體型壯碩，有225磅的肌肉，在騎士隊雙塔陣中，他能當3D球員，當亞特金森用小球陣容時，他能客串四號位，未來當騎士遇到綠衫軍時，米契爾或葛蘭德換防守到泰托姆和布朗的劣勢，在杭特身上不會發生。今年是騎士在後詹姆斯年代的最佳機會，積極補強的騎士隊值得稱讚。

輸家

獨行俠：幾乎全NBA公認今年最大輸家是達拉斯，總管哈里森詭異的黑箱作業，送走了一個世代可能才出一個的天才，換來一個年長七歲的玻璃體質明星，堪稱歷史等級的操作。

就算哈里森再不能忍受唐西奇的體重和狀態問題，鐵了心不給他supermax續約，也可以等到本季打完後再來放風聲，把唐西奇的價值最大化，尋求最多的補償。選在季中交易，而且是在各方都不知情的狀況下，只用幾天的時間就和湖人達成內線交易，得到的報酬遠遠不如自己送出去的籌碼，從交易的時機和操作的手法，都讓人大開眼界。

短短幾天，就讓獨行俠從季初的希望無窮，變得眾叛親離，球迷抬棺抗議，在比賽中狂噓老闆和哈總管，舉著『Fire Nico』的球迷還陸續被趕出場，見笑轉生氣。被架空的庫班冷嘲熱諷，連隊史第一號傳奇諾佬都用腳投票，身為獨行俠高級顧問，卻缺席了AD首戰，而去洛杉磯支持唐西奇的湖人首秀。果然AD打了一場就受傷，加上葛佛、萊夫利、鮑威爾等長人接連掛傷號，更讓獨行俠本季前途黯淡。

如果以未來性來說，AD即將年滿32歲，身體的狀況只會走下坡，而且厄文在今年夏天可以執行球員選擇權走人，以他不怎麼好講話的個性，可能會覺得達拉斯是個爛攤子，憤而求去，屆時哈里森可能得面臨砍掉重練的窘境。