中職／續約李雅英安民心 悍將洋投人數卻還輸韓援三本柱

富邦上週宣布重大消息，正式與韓籍啦啦隊李雅英完成續約，讓關心李雅英的「32撞」今年是否會再出現在新莊球場的球迷們放下一顆懸在半空中的心。

李雅英續約，加上日前重磅加盟的李珠珢，及很早就決定續留的南珉貞，富邦啦啦隊Fubon Angels本賽季的韓援三本柱正式確立，去年新莊共有54場主場比賽，場均進場為6153人，比前一季成長了10.73%，韓援的加入是富邦主場票房提升的原因之一，今年雖然少了李晧禎，但新三本柱的戰力更向上提升，票房預期會再增加；而除了上述3人外，富邦相關球隊還有另兩位韓籍啦啦隊金渡娥及金子仁，兩人會不會在棒球場上出現尚未知，但可視為是韓援戰力上的第4、5號先發。

富邦悍將在李雅英生日當天宣佈與其續約，讓粉絲安了心。 圖／富邦悍將隊提供

相較於場邊啦啦隊的積極動作，真正在球場上的洋將補強卻遲遲不見進展，富邦在12月底及1月中分別簽下36歲的古巴左投力亞士及去年效力中信的魔力藍（原象魔力），力亞士上季在韓職SSG登陸者出賽22場投123又2/3局，交出7勝7敗、4.08防禦率、104次三振及30次保送的成績，均速雖可到148公里，但曾因傷休息一個半月，季後未獲續約。

魔力藍同樣在過去有傷病史，23年回到中職，4月就因左肘肌腱撕裂傷而開TJ手術，直到隔年24年球季的6月中才進行首場復健賽，8月底洋將大限前在一軍先發1場，投4局被打6支安打失1分，今年季前在澳職出賽，表現不錯，但手肘狀況仍待賽季長時間考驗。

魔力藍季前在澳職投得不錯，但有傷病史，需待長時間觀察。 聯合報系資料照

中職就是個洋投決勝負的聯盟，富邦上季先發洋投的總勝場數只有20勝，相較於其他5隊，中信38勝、統一28勝、樂天39勝、味全26勝、台鋼19勝，僅小贏台鋼1場，但台鋼洋砲魔鷹的貢獻度遠大於這1勝的差距，事實上富邦洋投勝投貢獻度也不是只有去年才這麼低，自從20年的29勝之後，21到23年分別是15、14及18勝，洋投績效差的問題竟然已延續4年仍無法改善，也難怪戰績一直在低檔毫無起色。

富邦今年洋投的補強進度更是落後其他隊伍一大截，中信確定續留上季三大強力洋投，外加一名新洋投黃博多；統一雖然無法簽回勝騎士，但布雷克續留，加上包括兩名去年還在日職效力的洋投在內的3名新戰力；樂天的威能帝、魔神樂續留，另有2名新洋投；味全也續留上季4名洋投及1名新洋投；至於台鋼，更早早確定洋將戰力，且爭取到上季在中信表現優異的艾速特（原艾士特）加入，洋投已有5人，實力比上季增強許多，在其他5隊都已完備好洋投戰力的同時，富邦至今只有2名有傷病史的洋投。

羅戈去年貢獻10勝，是富邦最有貢獻度的洋投，但目前仍無法確定是否續約。 聯合報系資料照

會不會是因為洋將228條款，而導致富邦到現在還無法公開其他的洋投人選，也不是沒有這可能，就待3月開始時揭曉，否則到熱身賽開打前還只有2名洋投，那就真的不太像是一個正常的職業球團了。