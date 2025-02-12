經典賽／旅外球員限制多 國際賽該讓中職好手扛大旗

過完農曆春節後，距離2月21日開打，第六屆世界棒球經典賽資格賽越來越接近。中華隊已經在2月3日開始集訓，但只剩10天的時間，扣除因傷或取得新合約的球員外，依舊有4人未報到。包含莊陳仲敖、沙子宸、林維恩、孫易磊等，都是旅外投手，都還沒加入訓練。

經典賽資格賽36人國手名單中，包含7位旅美、3位旅日、26位來自中華職棒。共有10位旅外球員。相較於去年12強賽，只有2位旅外球員參戰，這次則徵召上看似相對順利些。即使三大主力鄭宗哲、林家正及古林睿煬，先後退出賽事，但還是讓大家對賽事充滿信心。只是現在旅外球員的狀況，似乎從定心丸，變成不安定因素。

雖然現在的中華隊已非吳下阿蒙，團隊對於無論是自家或對手的球員，情蒐資料都掌握齊全。然而從報告中，最難得到就是他們的近況，尤其這次的賽事，在春訓前的空窗期，是大多數球員從休賽季的休養生息，準備重新開機的時刻。在國內的球員，要知悉就相對容易，現在也有很多運科的儀器，可以協助檢測，讓教練團可以即時因應。但旅外球員到底熱機的進度如何，以及面對實戰的表現如何，掌握度恐怕有限。

旅外球員大多會被限制出賽數及用球數，去年12強賽的林昱珉，本來還被要求只能投1場，直到晉級後緊急協調才得以多出賽1場。聯合報系資料照

另一方面，許多旅外球員受到母球團的限制，首先是熱身賽的出賽規定，這次就有球團不同意所屬球選手，在自辦比賽中出賽。這樣的要求，看似保護自家資產，但卻讓球員陷入調整的困境。報到後，無法經過熱身賽的實戰調整，又要一個禮拜內迅速調整到位。不但球員自己要更努力外，對於教練團調度，及隊友間的默契都是考驗。

到了實際的賽事中，旅外球員大多會被限制出賽數及用球數，像是12強賽的林昱珉，本來還被要求只能投1場，直到晉級後緊急協調才得以多出賽1場。雖然，國際賽也都有出賽規定，但母球團的要求通常更嚴苛。這讓教練團調度時，必須更多顧忌，稍有未如預期的狀況時，就容易亂了套。

最明顯的例子，出現在第五屆經典賽中，被認為是王牌的鄧愷威，3月4日加入集訓，8日就進行首戰。然而在3月以前，教練團都認為他是有經驗的選手，自己知道如何調整，而且在國外的狀況非常好。然而返國後，先是碰到時差問題，隨後節奏、控球都亂了套，在沒有充足的時間下，到正式比賽就只能慘不忍睹。

相較於旅外球員的限制多，在棒協與中職聯盟不再對立後，各球團及球員都百分百配合後，整體狀況就少很多。教練及球員間熟悉，加上提早參與集訓，讓教練團可以先行檢測球員狀況，並藉由自辦熱身賽調整，都讓團隊間默契更好，磨合會更順利，去年12強賽其實就是最佳案例。而且球賽中的使用上，更可以靈活調度，像是張奕若還是旅外，封王戰就不可能威風3局。

世界棒球經典賽資格賽台灣隊7日持續在台北大巨蛋集訓，球員陳傑憲（右起）、高宇杰、張育成等人在場邊熱身。中央社記者徐肇昌攝 114年2月7日 中央通訊社

雖然說旅外球員具有一定的實力，加上對國外的球風有一定的熟悉度，在國際賽中往往是徵召的首選。不過國外球團十分保護球員資產，即便放人限制相當多，不一定會替中華隊加分。實際上這幾年國內職棒戰力提升不少，加上已經有12強賽經驗，或許這次經典賽資格賽，可以重新思考最終名單規劃，讓掌握度更高的中職好手扛大旗。