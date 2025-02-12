好的牛棚帶你上天堂 道奇後援左右雙拳要價不斐卻值得

大聯盟近年來合約屢創新高，去年大谷翔平的10年7億美元大合約剛創下北美職業運動史紀錄，不過一年時間就被索托（Juan Soto）15年7.65億美元且沒有任何延遲支付的合約甩在後頭，大都會老闆科恩（Steve Cohen）不吝於花錢、豪華稅視若無物，財大氣粗的形象在這個休賽季展露無疑，然而，當外界問道誰是本次自由市場上收穫最豐盛的球隊，去年世界大賽冠軍道奇隊仍是不二人選。

去年道奇隊睽違4年再度摘冠，冠軍成員身價水漲船高，沒想到藍白軍團卻還能夠持續補強，原先認為難以匹配奪冠功臣「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）的價碼，沒想到順利說服對方以低於市價的3年6600萬美元合約留下；以5年1.82億美元網羅兩屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell），替先發輪值再添一張王牌，到了1月份仍有重磅補強，空降百大新秀首位的日本火球男佐佐木朗希選擇道奇作為旅美生涯起點，一個冬天過去，衛冕軍戰力不減反增，不禁讓他隊球迷們既羨慕又忌妒，似乎所有好事都由道奇隊獨享。

簽下佐佐木朗希後，道奇隊也沒有就此收手，一不做二不休，花大錢毫不保留，接連簽下頂尖終結者史考特（Tanner Scott）與前國聯救援王耶茨（Kirby Yates），3MVP打線無懈可擊、先發陣容強度深度兼具，就連牛棚都能組兩套勝利組，幾乎沒有任何明顯缺點，就連去年拿下全隊最多救援成功的菲利普斯（Evan Phillips），如今看來只能安排在第7局。

史考特為人所知的是「大谷殺手」的身分，簽約前兩季分別繳出3.6、4.0的WAR值，去年登板高達74場，78局狂飆104K，能夠跨局且品質依舊，讓他在自由市場上炙手可熱，坐擁均速97英里的火球，史考特被擊球初速僅84.3英里，勝過所有大聯盟投手，即便保送數量始終是未解難題，但與新隊友史奈爾相同，保送多並不全然代表控球差勁，而是將球塞在難攻擊的位置，用保送換取更好的被擊球品質。

上季擔綱遊騎兵守護神的耶茨則是老牌的救援投手，摘下33次救援成功，防禦率僅1.17，如今也被道奇納入摩下。 美聯社

上季擔綱遊騎兵守護神的耶茨則是老牌的救援投手，37歲的他去年老來俏，在條子軍迎來回春賽季，摘下33次救援成功，防禦率僅1.17，WAR值3.3更來到生涯新高，優秀的揮空率與被強擊球比例佐證了成績沒有灌水成分。生涯進帳95次救援成功的耶茨擁有豐富關門經歷，會是總教練羅伯茲（Dave Roberts）在最後一局能信任的關門人選，道奇隊將去年一左一右後援強投納入麾下，堅強的牛棚陣容更加牢不可破。

隨著現代棒球投手分工逐漸明確且精細，牛棚投手的價值逐漸被重視，比起投球局數，更看重投球品質，這也大幅影響比賽風貌，以史奈爾為例，因為平均先發局數太短而被戲稱為「五局塞揚」的他，雖然局數比不上惠勒（Zack Wheeler）、韋蘭德（Justin Verlander）等吃局數達人，但能夠在負擔的局數內用盡全力，不必為了拉長局數而配速，並且避免面對到第三輪打線，讓史奈爾的投球策略能夠發揮最大成效。

除此之外，投手調度跟過去相比也有很大不同，去年季後賽道奇隊一共出賽了16場，僅有國聯冠軍戰G1的弗列爾提（Jack Flaherty）、世界大賽G2的山本由伸有過投滿6局，先發投手投最多5局是常態，一有狀況就換投並不奇怪，透過牛棚假先發車輪戰「犧牲打」，放掉一場換取更充足的戰力也是道奇隊的系列賽戰略之一，若手握具深度的牛棚，就更有機會藉由輪番換投迷惑對手打線，短期賽內達到下駟剋上駟的驚奇效果。

有人稱呼棒球是「Game of Inches」的運動，差之毫釐失之千里，短兵相接、實力接近的季後賽更是如此，牛棚海已是近年顯學，去年12強賽中華隊的調度也應證了這點，甚至玩得更淋漓盡致，整屆賽事9戰只有黃子鵬對多明尼加投到第6局。後援投手的身價永遠比不上先發投手，更遑論天天上場的野手——根據知名數據網站《Baseball Reference》計算，去年防禦率僅0.61、狂掃47次救援成功並入圍塞揚獎決選的守護者隊終結者克拉塞（Emmanuel Clase），整季累計的WAR值為4.5，這個數字還比不上打擊未達聯盟平均的守備組圖蘭（Brice Turang）、瓦修（Daulton Varsho）。

但即便如此，季後賽球隊還是不吝於花大錢補強牛棚，2022年大都會隊與明星迪亞茲（Edwin Díaz）簽下5年1.02億美元合約，總值與均薪雙雙刷新後援投手紀錄；2023年太空人以5年9500萬美元網羅5度入選明星賽的海德（Josh Hader），來到今年的史考特，履歷上僅有1次明星賽紀錄，依舊能簽下後援投手史上第三的4年7200萬合約。

去年為道奇拿下全隊最多救援成功的菲利普斯，如今看來只能安排在第7局。 美聯社

上述這些投手簽約前生涯平均一年繳出的WAR都不到2，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）的模型曾推估出1WAR的價格約為800萬美金，對比他們領到的合約，乍看之下球隊根本是瘋了才會開出溢價約，何況後援投手的消耗程度遠比其他位置的球員高，但數年來的10月熱戰都在不斷證明：對於想爭冠的球隊而言，如此投資是必要之惡，即便要承擔買在高點的風險，但只要賭到後援投手的巔峰期，就能夠為季後賽帶來強勁推力。