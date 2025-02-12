日職／救回菅野的名師調一下 田中將大有望重返榮耀？

過去曾在日職戰功彪炳的田中將大，自從2021年賽季回歸樂天金鷲後，表現一直和全盛時期有段落差，去年更是幾乎都在二軍調整，只留下一場內容不理想的一軍登板。表現不好又邁入中年，讓不少人都懷疑，當年那個王牌田中，職棒生涯是不是可能走到盡頭，在離開樂天金鷲後，也一度陷入沒有球隊有意願吸收的窘境。

然而，正當外界以為田中很可能到此為止時，讀賣巨人卻端出1億6000萬日幣年薪加激勵條款的合約簽下田中。儘管跟田中2024年2億6000萬的年薪相比還是減薪了，但這樣的價碼放在2024年，至少可以跟小川泰弘（養樂多）、宮城大彌（歐力士）等主力投手相提並論，算是相當優渥的條件。

田中固然有其名氣在，但巨人願意開出這樣的合約，絕對不單認為田中只是買來放著的神主牌，而是具有能夠貢獻球隊的戰力。他們有信心可以讓田中重拾往日身手，就像去年的菅野智之一樣。菅野智之在2024年投出15勝3敗、防禦率1.64的佳績，不只勇奪央聯MVP，還他總算拿到心心念念的大聯盟合約，在新球季披上巴爾的摩金鶯隊戰袍。

但別忘記，菅野在2020年赴美失敗後，接下來的三年表現雖然不能說太糟，可也不再是2020年以前的王牌身手，加上年紀越來越靠向30多歲中段，還多少有些病痛纏身，讓幾年前沒什麼人認為菅野有望再拼大聯盟。但菅野卻從2023年的4勝，蛻變2024年的15勝。這其中讓他成功大復活的關鍵人物，被認為是巨人隊的巡迴投手教練久保康生。

66歲的久保康生長年擔任投手教練，除了巨人以外，過去還曾待過近鐵、阪神等隊伍，曾指導過大塚晶文、岩隈久志、藤川球兒等名將。菅野透露在2023年中，久保就不斷協助他調整新的投球動作，結果讓叩關35歲的他徹底脫胎換骨，因此特別感謝久保。

在久保康生教練的協助下，菅野智之2024年上演大復活。 聯合報系資料照

如今的田中將大，狀況和菅野確實有些相似。36歲的田中比菅野大一年，同樣從一代王牌，變成了「皺掉的ACE」。久保早就私自觀察過近幾年的田中，儘管外界看衰，但久保教練卻認為田中絕對有復活的可能，當然，這就得搭配科學器材，重新分析、調整田中的動作，就像當初調整菅野一樣。

久保認為田中雖然是有經驗的投手，但卻因此讓自己的動作「複雜化」，結果顧此失彼，好比說想加強下半身的運用，結果出手卻不自覺地往下掉。田中也自認全盛時期的姿勢，早就在一點一滴地流失了。因此久保的修正方向，是要告訴處在低潮期的田中，投球最根本的原理是哪一些。在春訓期間，久保第一階段先重新整理田中的身體模式，調整重量轉移、揮臂等等細節，第二階段則讓他以新的型態，逐漸加強投球力道，像曾經安排捕手後退一步接球，誘發田中在這樣的姿勢下釋放投球力量。

目前訓練到現在，田中似乎頗中意久保的調整，他表示自己現在的動作，雖然還是保有一點點過去的習慣，但整體確實改變不少。另一方面，久保本來認為改造田中不需躁進，就算到季中才完成也可以，但田中反而有進度超前的跡象，還讓久保曾開玩笑說「要沒工作了」。

據說田中來到巨人後，在心態上也有所轉變。田中在樂天是隊史的頭號人物，但也讓他格外感到責任重大，造成他有些綁手綁腳。倒是來到巨人隊後，還有坂本勇人、長野久義等其他資深球星壓陣，相對比較能夠放鬆，更有餘裕去重頭來過。

目前傳出田中有可能會在官辦熱身賽就登板，驗收改造後的成果。田中在日美共累積197勝，只差3勝就能達標200勝。但久保認為，以田中的條件來講，未來絕對不是只拿3勝就完事，職棒生涯還有得走。如果能夠改造成功，那不只能替巨人增添投手戰力，也能幫助球隊博得善調投手的好名。究竟能不能成，就看田中接下來的表現了。