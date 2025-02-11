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目標「搶旗」坦克向前衝 暴龍補強英格倫瞄準下季

聯合新聞網／ Marion
巴恩斯(左)將聯手英格倫。 路透社
巴恩斯(左)將聯手英格倫。 路透社

球季開始之前，應該沒什麼人能預期到鵜鶘今年的戰績會如此之差，上個賽季還有近六成的勝率，也有順利闖過附加賽晉級季後賽，球隊甚至還補強了墨瑞（Dejounte Murray），沒想到今年戰績排名直接成為西區墊底，這也讓團隊薪資超過上限的鵜鶘，普遍被認為是交易市場的賣家，而暑假沒有完成續約的英格倫（Brandon Ingram）更是可能被交易的頭號標的。

交易的另一方，本季暴龍的傷病情形也非常慘烈，去年從尼克交易來的主控奎克利（Immanuel Quickley）本季至今只打了13場比賽，主力得分手巴瑞特（RJ Barrett）和巴恩斯（Scottie Barnes）也都有兩位數以上的缺賽紀錄，在先發主力輪流受傷的情況下，本季暴龍的戰績也在末段班，有趣的是暴龍並沒有選擇當賣家，而是交易來英格倫補強陣容。

暴龍補強瞄準下季

本季暴龍的進攻效率排在聯盟後段班的位置，尤其是球隊缺乏一個好的持球單打球員，巴恩斯在經過了3個賽季的養成後，很明顯還不是一個夠好的持球單打手，球隊嘗試將這個任務交給巴瑞特的成效貌似也不甚佳，加上暴龍所在的加拿大對於在自由球員市場招攬球員難度很高，所以球隊趁著鵜鶘想要擺脫薪資下，交易來明星側翼英格倫，並希望能在先合作過一段時間的情況下順利和他完成續約。

奎克利。 路透社
奎克利。 路透社

本季暴龍要想重返季後賽是非常困難的，他們的戰績目前距離附加賽至少還有6場左右的勝差，球隊近期更是陷入連敗，前陣子巴瑞特才剛受傷，剛交易來的英格倫更是已經快兩個月都沒有出賽紀錄，回歸賽場的時間都還是未知數，因此這筆交易很明顯著眼的是未來，接下來的目標可能就是儘可能的提高選秀順位，繼續在他們組建長臂側翼軍團的路上前進。

目標「搶旗」坦克向前衝

說到提高選秀順位，鵜鶘的目標可能也是大同小異，尤其他們過去還真的有過神抽狀元的紀錄，隊內球星威廉森（Zion Williamson）與本屆狀元大熱門的弗拉格（Cooper Flagg）還正好都是杜克大學前後期的校友，目前球隊一波八連敗在西區墊底，放眼聯盟也僅比巫師戰績略好一些，可以說是開足馬力全速坦克。

巴瑞特。 新華社
巴瑞特。 新華社

而在這筆交易中，鵜鶘收進的布朗（Bruce Brown）是到期約，歐林尼克（Kelly Olynyk）可以做為目前禁區人手短缺的補充，雖然下個球季還有一年1345萬的合約，不過鵜鶘的薪資狀況本來就至少要到2026年夏天麥凱倫（C.J. McCollum）合約到期之後才有機會舒緩，至少他們收進了2026年溜馬首輪和2031年的暴龍次輪，也算是不無小補。

總之，這筆交易可以說是一筆互取所需的交易，鵜鶘送出一個受傷中的明星稍微降低薪資壓力，並試圖追求今年選秀中最好的球員，而暴龍則嘗試組成一個優秀的先發組合，並在未來的兩三個賽季用這個陣容，嘗試重新返回季後賽。

側翼 分手 薪資 賣家

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