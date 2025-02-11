詹姆斯與唐西奇都是超級球霸 若能共存湖人能衝擊西區前三！

唐西奇（Luka Dončić）被前東家達拉斯獨行俠隊以迅雷不及掩耳的速度，送到洛杉磯湖人隊和 詹姆斯（LeBron James）搭檔，一老一少兩位超級巨星能否搭得起來，外界有不同說法。現階段看，勢必會有一段磨合期，但總體上聯盟說法是褒多於貶，最終結局到球季結束就會有答案。

之所以對強強聯手有存疑，主要是唐西奇、詹姆斯雖然都具主宰力，球風卻也意外神似，兩人都有超高的籃球智商，能在危急情況下接管比賽，同樣屬於持球型，擅長在掌控球權時發揮實力，問題來了！在場上球只有一顆啊！按照獨行俠隊總教練基德（Jason Kidd）昔日說法，唐西奇和詹姆斯均擅長分析局勢，並且讓隊友的表現更好。曾與詹皇合作、現任密爾瓦基公鹿隊總教練的漢姆（Darvin Ham）觀點，他們能「預判比賽三到四步之後的發展」，對比賽具出色的掌控能力。

精確判斷下，詹、唐二人都能利用傳球撕裂防線，讓隊友獲得進攻機會。首先，唐西奇精通不看人傳球，利用防守弱側製造機會，而詹姆斯傳球亦夠精準，能從大局著手改變賽局。漢姆認為，無論持球與否兩人都能吸引包夾，為球隊創造優勢。無獨有偶地，兩位巨星都對關鍵時刻掌控球權展現慾望，無論是助攻還是攻擊籃框，基德強調：「他們兩個常在比賽後段接管，做出致勝的決策。」

曾為湖人教頭的史考特（Byron Scott），在他個人 Podcast節目《Byron Scott's Fastbreak》分享觀點，他說：「唐西奇是有世代影響力的球員，持球時極具威脅。但是，他同樣需要大量球權，目前湖人已經有一人就是詹姆斯。因此，當這兩人同時在場上，情況如何發展很難說。」史考特強調比賽只有一顆球，兩名習慣掌控球權者同時上場，解決方案就是其中一人退讓犧牲。那麼，那人是誰呢？史考特認為敬老尊賢、新來的唐西奇應讓位，但他覺得若詹皇若肯將火炬交出，效果可能會更好。史考特補充：「畢竟他（詹姆斯）是皇上嘛！但唐西奇是頭強壯的猛牛，球隊應該相信唐西奇。」

在洛杉磯快艇隊總教練泰隆魯（Ty Lue）的觀察，倒是不認為詹姆斯和唐西奇會有適應問題。曾經執教過詹皇的泰隆魯主張：「詹姆斯可和任何人打球，這不會成為問題。JJ（湖人總教練）會做好輪換，就像我當年處理厄文（Kyrie Irving） 、詹姆斯一樣，讓他們前三節錯開，在關鍵時刻一起登場收尾……這並不是難題。」

快艇教頭泰隆魯不認為詹姆斯和唐西奇會有適應問題，他有過去執教騎士時完美分配詹姆斯與厄文的經驗背書。 美聯社

印第安納溜馬隊的總教練卡萊爾（Rick Carlisle）則相信詹、唐這對組合會成功，他說：「我無法想像失敗的畫面。」在接受記者楚戴爾（Mike Trudell） 採訪時卡萊爾表示：「我們談論的是兩位會有個人雕像的傳奇，這兩人所承受的期待之高難以想像。」

卡萊爾2008年至2021年執教過獨行俠隊，和唐西奇共事長達三年，親眼見證這年輕人崛起，包括贏得年度最佳新秀，他指出：「與唐西奇相處越久，越能意識到他所承受的壓力之大，擁有極高的魅力、能力和技術……他能決定整場比賽的走向，而詹姆斯也是相同類型。」

唐西奇湖人77號球衣已被搶瘋。 美聯社

受傷前的唐西奇本季平均砍28.1分、8.3個籃板和7.8次助攻，投籃命中率46.4%。詹姆斯身為老將，進入生涯第22季仍有24.1分、7.8個籃板和 9次助攻，投籃命中率為51.63%，歲月未曾讓他褪色，兩人從數據看均屬全能型球員。

有人看好也有人看衰，退役名人堂傳奇歐尼爾（Shaquille O’Neal）對於詹皇和唐西奇聯手持懷疑態度，主要是全隊缺乏足夠的深度支撐他們打季後賽，歐尼爾直言：「你有詹姆斯和唐西奇在陣營中，但我不知道還有誰，是可以幫湖人隊走得更遠。」再來同樣是球權爭議，兩人需要找到共存的方式變強，並在重要時刻之際做出把球交給誰的決策。

退役多年的拜倫戴維斯（Baron Davis），在出席Podcast節目《The Draymond Green Show》中表示：「我認為詹姆斯現在有了一個新的角色，扮演軍師、導師啟發唐西奇，兩人有機會再搭三到四年時間，慢慢讓化學反應發酵。」拜倫戴維斯2002年與2004年曾入選全明星，他認為一支球隊擁有詹姆斯和唐西奇的話，情況不可能糟，只要有合適的拼圖一起，就能成為爭冠球隊，他提出想法：「唐西奇動輒一場砍下 50 分，且能一人終結比賽。詹姆斯的話，可以專注調節體力，保持每場拿個23分、13次助攻數據，並掌控好比賽節奏。」

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退役的前NBA巨星賈奈特（Kevin Garnett），則提出一個有趣的觀點，他說唐西奇的到來，有可能影響詹姆斯的想法，多等兩年與小兒子布萊斯（Bryce James）合體，見證兩個兒子進入職業籃壇，賈奈特表示：「湖人隊拿到一位未來15年有狀元籤都難以企及的巨星，他能穿著湖人球衣一口氣拿70分。說穿了！唐西奇更像是布萊恩（Kobe Bryant）而非詹姆斯，這意味著他會接管比賽、毫不猶豫，你懂我的意思嗎？」

KG接著補充：「你該把球隊鑰匙交給這個人……詹姆斯為自己爭取多兩年時間，可以等布萊斯的到來。」言下之意，是讓拿下四屆NBA總冠軍的詹皇退居二線，以延長生涯為前提，等候與第二個兒子聯手的日子。

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湖人隊目前暫居西區第四名，由於唐西奇在去年聖誕節左小腿拉傷，仍處於休養狀態。根據 ESPN 記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，他已在上周開始恢復場上5對5的訓練，順利的話就可在對猶他爵士隊的比賽復出。當然，我們不應以一兩場比賽的小樣本判斷湖人戰力升級，任何一套新組合都需要時間，可確定是若與詹皇合作無間，湖人有機會在下半球季衝刺，鎖定西區前三的位置。