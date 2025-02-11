為連霸及日本一花70億補強 巨人卻沒有補對位置

巨人監督阿部慎之助上季首度帶兵就打出佳績，率隊以77勝59敗7和的戰績奪回相隔4年的央聯優勝，但在季後賽卻輸給下剋上成功的DeNA，無緣打進日本大賽，季後巨人再度進行大型補強，巨人在自由市場灑幣補強是常見的事，但這次豪擲約70億日幣，堪稱是隊史上最高額的補強，只不過這次補強到底對戰力有無幫助？

巨人70億的季後補強主要是由3名球員的合約構成，首先是12月中成功爭取到軟銀的當家捕手甲斐拓也加盟，甲斐是軟銀2010年育成選秀第6輪，13年升為正式球員，17年站穩一軍後展現捕手天份，生涯拿到7次金手套及3次最佳九人，也打過日本國家隊，以守備方面來看算是日本第一強捕，去年季後行使自由球員權利，沒想到軟銀竟留不住人，巨人以5年15億日幣合約，加上阿部監督選手時期的10號打動甲斐。

除了守備之外，甲斐生涯有4季打出10轟以上，進攻方面也能做出一定貢獻，轉隊後預期仍將擔任一號捕手的位置。但巨人的捕手原本就有幾名正在成長的球員，如去年先發蹲捕72場創個人新高的岸田行倫，攻守方面的表現都不錯，而在阿部上任之前是球隊正捕手，曾在20、23年拿到最佳九人的大城卓三，上季已經被擠到一壘去，蹲捕場次剩下不到40場，這幾名養了多年才要收成的捕手，出賽場次都會被壓縮，最大的受害者就是13年第一指名的小林誠司，小林是名守優於攻的捕手，近幾年由於打擊實在太差，上場機會銳減，上季恢復與菅野智之的投捕搭配，結果菅野大復活，自己也在5年後再度突破100個打席數，今年菅野挑戰大聯盟，甲斐又加入，小林勢必又要回到過去無法上場的困境。

巨人以50億合約簽下日職最強終結者馬丁尼茲。聯合報系資料照

投手補強前中日的守護神馬丁尼茲（Raidel Martínez）更是令人摸不著頭緒，巨人已有強力終結者(翁田)大勢，即使馬丁尼茲是名非常優秀的後援投手，簽下來後排擠大勢，對球隊戰力幫助不大，想反地，如果讓球員對球團產生不信任感，那就收到反效果了；而中繼方面也有高梨雄平、船迫大雅、泉圭輔、平內雄太等表現不錯的投手，牛棚的補強並不是優先順位，更何況是同樣的位置，反而是先發投手在菅野離隊後，留下的空缺要由誰來填補才是問題。

預估今年巨人的先發輪值與上季差不多，有去年投出無安打比賽的戶鄉翔征、連兩年10勝的山崎伊織、12強日本隊國手井上溫大及這兩年表現穩定，共投出12勝的洋投葛里芬（Foster Griffin），而5、6號先發的候補人選則有西舘勇陽、赤星優志、横川凱、堀田賢慎、京本真等人，還有另一名備受關注的補強，田中將大。

田中在離開樂天後，以單年1.6億日幣以上的合約加入巨人，不過由於近兩年成績不盡理想，難免有退化的疑慮，因此尚未確定會進入先發輪值內，現階段與其他競爭者一樣，視春訓狀況而定，如果投球無法恢復到一定水準，不無早早就退出競爭行列的可能，畢竟巨人還有上述多位年輕先發投手要養成，即使過去戰功彪炳也敵不過現實，這筆投資對戰力幫助也有限，不過相對於甲斐及馬丁尼茲的合約來說，田中也並沒有花巨人太多錢。

田中將大今年加盟巨人，但只能爭取第5、6號先發。美聯社

巨人去年團隊投手防禦率2.49是央聯最佳，總得分卻只是排第4名的462分，季後補強爭取阪神的強打大山悠輔及前軟銀的先發投手石川柊太未果，或許也是因為這樣，所以把重點更積極偏向其他3人，只不過這樣的補強，對球隊幫助有多大，等比賽開打後就知道了。