湖人被烏龍交易擺一道 沒了合格中鋒季後賽之路將是極大考驗

2月9日意外爆出，2月6日湖人與黃蜂交易因不符聯盟規定取消，原本湖人拿下七呎中鋒威廉斯重回黃蜂，黃蜂得到菜鳥射手肯奈特和前鋒瑞迪許重返湖人。

這筆因球員體檢未過「烏龍交易」，有可能讓湖人無力回天，爭冠陣容出現大漏洞。因為湖人在交易送走中前鋒戴維斯後，禁區只剩下海斯、克洛科兩名替補長人，以及從獨行俠交易過來的大前鋒克萊柏。

海斯和克洛科都只是替補的替補等級，當犧牲打拚防守、上場犯規可以，稱不上合格長人。克萊柏屬空間型歐洲長人，有經驗有團隊意識，扛一下替補勉強可以，真要擔起湖人禁區攻防，力有未逮。

NBA球員交易截止日台北時間2月7日凌晨截止，也就是說湖人已經沒有再次推動交易補強中鋒空間，只能用有陣容去打例行賽和季後賽，除非在買斷市場撿人。由於湖人團隊薪資已經超過第一層豪華稅，因此被裁、被買斷球員，湖人也只能撿薪水在全額中產特例以下球員（大約1280萬美元）。

湖人運氣還真的不好。

馬刺搶先一步找上今年球季還沒有找到工作的33歲替補中鋒畢昂柏，做為替補。 路透

就在2月8日這天，馬刺找上今年球季還沒有找到工作的33歲替補中鋒畢昂柏，做為溫班亞瑪替補和犧牲打，2月10日簽下「10日合約」。

2月7日被鵜鶘交易到雷霆當交易配料的32歲替補中前鋒泰斯，隨後被雷霆裁掉，2月9日決定重回歐洲打球，加入摩納哥籃球俱樂部。

另外幾個湖人會有興趣的長人，被暴龍交易到鵜鶘33歲中前鋒歐林尼克年薪1280萬美元，今年被送到老鷹32歲中前鋒南斯年薪1100萬美元，被球隊裁人買斷機率不大，湖人幾乎沒有撿人搶人空間。

畢昂柏今年一直沒有球隊要他，我很驚訝，他是名有力量、防守玩命，打球努力又有籃板能力中鋒，打替補+做苦工綽綽有餘，只要跟在詹姆斯、唐西奇這樣的全能控球身旁，畢昂柏都能打出極高效率和一流防守能力。

畢昂柏有出色爆發力，健康狀況良好，但被馬刺先撿走。

鵜鶘交易到雷霆當交易配料的替補中前鋒泰斯，隨後被雷霆裁掉，決定重回歐洲打球。 路透

泰斯是德國國家隊主力內線，有速度中距離和防守拚勁，國際賽是一把刀，他的能力和作用都不在76人法國籍前鋒亞布塞萊之下。

可惜泰斯在NBA一直找不到位置和精準定位，也沒有NBA球隊和教練會重用他，甚至連最基本用他都不會。泰斯決定回歐洲打球，泰斯能力未必優於克萊柏、海斯、克洛科，但有速度和對抗性，還有豐富國際賽經驗，泰斯在團隊中作用一直被低估。

湖人撿不到畢昂柏，泰斯決定回歐洲打球，歐林尼克和南斯又無法交易，湖人想要找到一個堪用合格內線長人，難度太高。

湖人交易至獨行俠的戴維斯，傳出因傷要休養一個月。 法新社

湖人現在只能等，但運氣會不會降臨在洛杉磯，等待買斷市場撿個合格長人。

如果湖人沒有那個運氣，那麼湖人七呎跳跳人海斯會是湖人先發中鋒，克萊柏和克洛科去扛替補，湖人只能靠三個臭皮匠撐起禁區。

更多時間湖人只能打沒有中鋒的小球陣容和攻防轉換，這對湖人季後賽之路將是極大考驗。