40歲塞揚強投降臨多倫多 薛則能助藍鳥重返巔峰嗎？

先前筆者才在「搶大谷和索托都失敗，為何藍鳥想要的通通得不到」文中提到，綜合地理位置、稅務條件，以及農場未來的競爭力，藍鳥絕對不是自由市場球員們的首選；不幸中的大幸是，即便沒有搶下大谷翔平、索托（Juan Soto）等市場大魚，制服組仍務實地補進桑坦德（Anthony Santander）、霍夫曼（Jeff Hoffman）等堅強戰力；令人驚喜的是，如今再以一年約簽下3屆塞揚獎得主、2屆世界大賽冠軍的薛則（Max Scherzer），但年屆40歲的他，還能維持過去的水準嗎？

薛則的歷史定位無庸置疑，說他已經半隻腳踏入了名人堂也不為過，然而隨著年齡增長，身手也是不可避免地開始下滑，加上健康因素，能穩定出賽的機會每況愈下，去年僅出賽9場、投了43.1局，送出40次三振與10次保送、防禦率3.95，平均球速也驟降到92.5英里/小時，這對於一名仰賴速球壓制力的投手而言，是個嚴重的警訊；此外，過去作為主要武器球的滑球揮空率大幅下降，從巔峰時期的 50%降到僅有30.3%，他必須更靈活地配球才能繼續在最高等級的賽事中出賽。

薛則於效命國民隊時期，2016及2017連兩年奪下國聯塞揚獎，累計生涯3座，風光一時。 路透

而不僅僅是面對右打的主力滑球衰退，對上左打者缺少有效應對方式，也是薛則近年難以忽視的問題；雖然變速球與卡特球在數據上看似仍有一定效果，但從投球分佈來看，他對這兩種球種的控球依然不理想，儘管偶爾能成功投至邊角誘騙打者，但仍有過多嚴重偏離好球帶的無效用球，導致他對左打者的BB/9高達3.03，進一步削弱了壓制力。從整體數據來看，薛則的狀態確實已不在顛峰，甚至連平均水準都岌岌可危。然而，在這樣的情況下，藍鳥隊為何仍選擇在此時簽下這位身手不復以往的投手？

藍鳥在上個賽季的戰績不盡理想，主要原因之一就是先發輪值的表現不穩定，作爲王牌的高斯曼（Kevin Gausman）投出近5年最差的成績（FIP 3.77）、巴塞特（Chris Bassitt，FIP 4.08）也因年齡增長出現狀態起伏、貝里歐斯（Jose Berrios）則是季中崩盤（FIP 4.72）導致成績不佳：薛則的加盟至少在理論上能提供經驗與輪值深度，但要說能帶來多大幫助，考量到他的年齡與傷病風險，實在是難以做出樂觀的預測。

薛則去年生涯三振數一度擠進大聯盟歷史前十，三振能力驚人。 美聯社

薛則加盟藍鳥，更多的是一筆話題性大於實際效益的交易。儘管他擁有輝煌的成績背書，但從近年的表現來看，他已經不再是聯盟頂級強投，甚至能否維持平均水準都難說；從球團的角度來看，這筆交易並不能真正解決球隊的根本問題——也就是競爭力不足與自由市場吸引力低落。除非球隊能在季中交易市場做出更多變革性補強，否則這筆簽約的意義，可能僅止於在短期內安撫球迷，而無法實質改變球隊的命運。