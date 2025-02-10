中職／球技和價值都達頂峰 陳傑憲挑戰 「億級鉅約」

去年底味全龍以10年最高總值1.3億元的超大型合約，簽下FA自由球員、原效力中信兄弟的「1號重砲」陳子豪，今年農曆過年前中信兄弟宣布，與陣中當家游擊手江坤宇達成10年最高總值逾1.4億元的合約共識，締造中職史上最大張合約紀錄，不到兩個月就誕生兩位「億元男」，接下來最受關注的莫過於統一獅隊長陳傑憲。

陳子豪比陳傑憲小1歲，生涯並沒有拿過任何非票選的個人獎項，累計131發全壘打和990支安打，打擊率0.288、上壘率0.371、長打率0.468，透過FA自由球員制度，加上大巨蛋和12強賽中華隊奪冠加乘效應，讓他身價水漲船高，10年合約的平均月薪在百萬以上，附帶激勵獎金、逃脫條款和球隊選擇權。

現年31歲的陳傑憲拿過2座安打王和1座打擊王，生涯累計打擊率高達0.343、上壘率0.419、長打率0.448，另有33轟和120盜，外帶3座外野金手套獎，打跑守全能，身手比陳子豪更全面。

陳傑憲的「市場價值」，去年12強賽讓身為中華隊長的他一夕爆紅，廣告代言邀約不斷。聯合報系資料照

更可觀的是陳傑憲的「市場價值」，去年12強賽讓身為中華隊長的他一夕爆紅，廣告代言邀約不斷，大街小巷都可以看到陳傑憲的廣告看板或立牌，有了陳傑憲這張王牌，也讓統一獅球團廣告招商無往不利，無論場內外的效益都非常驚人，這是陳傑憲頂尖身手之外的附加價值，預期這股熱潮還會發燒好幾年。

陳傑憲最快2026年球季結束能取得FA自由球員資格，如果統一獅想要綁住他，勢必得比照陳子豪和江坤宇，端出至少10年合約來留人，這應該是陳傑憲陣營所期待的合約年限，至於合約最高總額，如果保障月薪加上激勵獎金，可能要10年上看2億才有辦法留下「四爺」。

10年2億，換算平均月薪167萬，和張育成現在月薪差不多，貴嗎？如果中職沒有6隊，台灣沒有大巨蛋，去年12強賽中華隊沒有奪冠，如果職棒沒有持續攀升的榮景，我覺得10年2億確實有點溢價，但上述條件都具備，陳傑憲又有無可取代的價值，更是整個中華職棒的門面、看板球星，我覺得10年2億確實是「物有所值」。

世界12強賽中奪冠，中華隊隊長陳傑憲手勢也成為經典。聯合報系資料照

當然，有人會說，統一獅和陳傑憲簽下10年鉅約，等到合約走完都快41歲了，到時候他是否還值這身價就有待討論了，這個論點絕對沒錯，如果陳傑憲年近40歲，身手可能有下滑的疑慮，但別忘了陳傑憲最快明年季後就能行使FA自由球員權利，如果統一獅沒有提前續長約，屆時各隊勢必備妥重金搶人，開出令他滿意的合約。

還記得嗎？中信兄弟外野手詹子賢去年251打數只擠出1發全壘打，打擊率0.255，只打下28分打點，結果季後他投入自由球員市場，台鋼雄鷹開出7年、平均月薪90萬元的鉅約，激勵獎金另計，最高總額超過8000萬元，就連詹子賢都能收到這麼驚人的報價，顯見自由球員市場熱絡程度，技術和人氣都達到頂峰的陳傑憲，就更值得拿到一張更棒的合約了。

統一獅隊今年在台南球場舉行春訓開訓典禮，陳傑憲連任隊長。聯合報系資料照

假設統一獅沒有端出鉅約留住陳傑憲，可以預期的是，明年季後陳傑憲勢必投入FA自由球員市場試水溫，多支球隊一定會開出超乎想像的超大型合約簽下他，現在手中握有籌碼的是陳傑憲，就看統一獅能否拿出誠意與他簽長約。