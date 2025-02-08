勇士破億重金綁三老拚登頂 巴特勒「好薪情」能起多大作用？

交易截止日前，以將巴特勒（Jimmy Butler）從熱火送至勇士為主軸，另一樁大型交易完成，牽涉的球隊包括勇士、熱火、爵士與活塞，原先應該還有暴龍牽涉在內，或許是因為突然談成了後面的英格倫（Brandon Ingram）交易而抽手。

對整個聯盟與全世界球迷最大的意義，大概當屬喧騰已久的「士官長」出走邁阿密鬧劇，終於畫下句點！

邁阿密熱火：得到勇士維金斯、安德森、2025年前10保護首輪選秀權，以及從暴龍拿到米契爾

可惜暴龍或許因為英格倫交易，退出最初版本的交易案，沒能送走安德森（Kyle Anderson），否則熱火薪資將下降得更為漂亮，少繳更多稅，但對熱火來說，能在交易大限前，以「我沒有退」的姿態送走已成瘟神、正在第3次禁賽的巴特勒，免去明年他執行球員選項的頂薪空轉風險，讓球隊終於可以專心打球，還優化了未來的薪資結構，本季退到「第一層硬上限」之下，已然是成功的一方。

在赫洛（Tyler Herro）與阿德巴約（Bam Adebayo）兩位還年輕新核身旁，也添加了一位也才29歲、本季找回身手，還能以3000萬美元以下低廉薪水，用到2026-27年球季的側翼全明星維金斯（Andrew Wiggins）輔佐，而後再於擴充版本的最終方案，得到堪用的防守悍將米契爾（Davion Mitchell），都是篤定失去巴特勒情況下很好的補充。

不過除了史波史特拉（Erik Spoelstra）因素，這套陣容可望再闖季後賽，但也別期待能夠走得太遠。

後續就看怎麼處理安德森，進一步擴大未來的財務靈活度，以及如何運用好不容易到手的珍貴首輪。但可以確認的是，薪資結構健康化的熱火，最快於2026年夏天，又可望成為自由市場追逐球星的競爭者。

金州勇士：得到熱火巴特勒

儘管歹戲拖棚，嘴巴一直說不要、非太陽不去的巴特勒，在得到勇士頂薪續約承諾後，身體也是挺誠實的，隨即大轉彎同意前往金州，心滿意足地放棄明年球員選項，續下兩年2年1.12億美元新約，也總算是苦盡甘來，堅持到手的贏家。

對勇士來說，也算是各取所需。誠然說到底，以爭冠觀點，應該沒什麼人會認為獲得35歲巴特勒的勇士，就能重新回到一線勁旅，但無論如何，目標是抓住柯瑞（Stephen Curry）最後餘暉機會的制服組，至少怎麼樣都表現出了，「有在努力做事情」的樣子，給陣中神主牌與球迷交代，在無法讓杜蘭特（Kevin Durant）鳳還巢情況下，「士官長」確實已是第二好的球星人選。

純就戰力角度而言，巴特勒始終也是位比維金斯高出一大截，經過季後賽驗證的球星，後者的未來性、價碼甚至防守佔優，但勇士與柯瑞只有現在，就看「薪情好」的巴特勒能否保持健康。

巴特勒穿10號戰袍。 美聯社

如果可以，的確可期待巴特勒的持球能力，能大幅提升金州軍現在平庸的進攻（目前進攻效率僅排聯盟第19），甚至幫忙組織（他在熱火的抱怨之一，就是本季球權被剝奪許多，現在有機會滿滿球權了），為柯瑞好好的分憂解勞；倘若要他切換成為退居輔助的「Mr.Everything」配角，他也完全可以勝任；更讓人期待有「季後賽吉米」美名的他，能不能再幫助勇士於季後賽，打出頑強的驚喜。

另一方面，也確實達成柯瑞希望改善陣容，卻也「不要賭上球隊未來」的期望，這樁交易除了丟出中生代的維金斯，成功守護重要年輕資產庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）；華特斯（Lindy Waters III）的離去，也可樂觀視為穆迪（Moses Moody）會有更多上場時間，同時也沒有動到2025年之後所有的自家首輪。

確保勇士這兩年還有老三星的競爭力同時，三人還將於2026-27年賽季結束後同時合約到期（但這兩年內綁死兩位合領超過1.1億薪水老球星，的確也是場豪賭），順利奪冠當然最好，但未竟全功也可以清爽的解套薪資，推倒重來，且期望接班的年輕好手與首輪籤猶在。

不過現階段西區排名第11，日前還慘遭爵士逆轉的勇士，最重要課題仍是要先想辦法殺回附加賽乃至季後賽，不然空有「季後賽吉米」也無用武之地。且看主力們的健康，以及磨合的速度。

巴特勒雖強，但近幾年每年總會有一定程度缺席，所以不時被詬病例行賽會划水，來到急需戰力提升的勇士，除了要扛進攻，也得補上維金斯空下的側翼防守，會否操勞過度影響健康？另一方面，儘管巴特勒近年準頭較佳，生涯他都不算是個多產且高效的三分射手，與格林（Draymond Green）一同上場，會否造成勇士難解的空間問題，也值得觀察。

這些，且待「士官長」上場後帶來解答！

爵士：得到熱火理查森/活塞馬丁、2028年二輪（爵士、活塞與尼克順位較差者）/熱火2031二輪（熱火與溜馬順位較佳者）

活塞：得到勇士施羅德、華特斯、2031二輪選秀（勇士與灰狼順位較差者）

暴龍：得到爵士塔克/熱火2026年二輪（from湖人）/現金

在暴龍最後一刻還是參一咖後，交易內容大搬風，原本拿到施羅德（Dennis Schroder）且不打算留下的爵士，更改後讓前者直接去需要他的活塞，改拿了理查森（Josh Richardson）與馬丁（前者直接被裁，但暫留後者），以及較原先交易案再多一枚的二輪。但無論如何，爵士都幾乎是買空賣空，整個交易收穫要從之前快艇那筆開始看，用本季填格子的尤班克斯（Drew Eubanks）與米爾斯（Patty Mills），最終總共得到馬丁（KJ Martin）、三枚二輪與一些現金。

巴特勒與格林之間的互動備受矚目。圖截自X

這個交易大限前，爵士成為聯盟最活躍的交易推動者，兩大筆交易沒有他們都無法成事，為聯盟與球迷帶來那麼多熱度與話題，拿些轉手錢抽傭也是合情合理囉。

活塞則是在此次大限前，持續利用薪資空間，透過引進無傷大雅的到期或未保障合約，一邊為球隊增加選秀資產，一邊也不會造成未來負擔。施羅德與華特斯（Lindy Waters III）都是今年到期，一般預料後者不會進入底特律的未來，但前者剩餘球季應該能得到使用，再看夏天是否留下。不過無論如何，現在球隊格子已爆，且看活塞如何決定陣中誰走，誰留了。

本次交易退出又加入的暴龍，在交易大限前動作頻頻，不過這筆找回二度效力的老朋友塔克（P.J. Tucker），同樣只是單純薪資空間吞到期約換回些資源的作法，這位本季從未現身的「塔克老師」，一般也咸認不可能被使用，後續很有機會直接被裁。

不過論這樁交易，甚至今年交易大限前最有趣的球員，肯定是塔克。季前就離隊（快艇），於前不久成為與爵士快艇交易的籌碼，本來已經又直接被交易至熱火，如果不是後來從四方整併成五方，改從爵士直送暴龍，他將等於在五天內被轉手四隊（現在變成三隊），真可謂炙手可熱！

明明整季都沒報到，但如果沒有以他為起點，原本看似沒啥營養的爵士-快艇小交易，後續就無法結束巴特勒鬧劇，士官長將拿不到頂薪，勇士很可能在自由大限前毫無所獲，真可說是推動這五方交易的關鍵齒輪。

偉哉！塔克老師！

杜蘭特傳不願回勇士打球。 法新社

同場加映：雷聲大雨點小的鳳凰城太陽

據聯盟消息人士指出，太陽隊至少參與了兩輪交易巴特勒的談判，但最終仍無法得手，否則作為太陽、勇士與熱火三方交易的一部分，巴特勒將會伴隨大量資產順利前往太陽。

談判破裂的原因，主要在太陽始終無法說服比爾（Bradley Beal）放棄霸王條款（他表示想去溫暖城市，但那些球隊都對他沒興趣），他們與熱火談判的要價也太高，杜蘭特（Kevin Durant）則不看好年老走下坡的勇士，拒絕前往金州，否則原本勇士-太陽已談定交易。

也因此，鳳凰城最終只能放棄球星交易，尋求在去除不確定性後，內部表現的升級；而勇士也只能死心杜蘭特，轉而尋求第二佳解，我們才有了後續巴特勒到金州的交易。

對補強喧嘩許久的太陽來說，最終基本上還是回歸三巨頭原點，但在交易大限尾聲，將近期已排除於輪替、已造成休息室問題的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）與其1800多萬薪資，以一枚2026年首輪的代價丟出，換回小前鋒馬丁（Cody Martin）、控衛米西奇（Vasilije Micic）與2026年二輪，為本季外圍與後場增添深度，也微降了整體薪資並且省稅：據消息指出，兩位新同學明年分別為非全額保障與球隊選項，大概率也不會續留，有助於繼續清理團隊薪資問題，也算是有做事了。

許多國外評論且覺得沒有大動作對太陽未必不好，老闆一向走All-In的衝動風格，但在這個時間點或許耐心優於魯莽，以免傷害鳳凰城的未來，真的沒有好的選項，不如先繼續沿用這批才華洋溢核心主力，專注於提升現有陣容戰力，其他事情夏天再來煩惱吧！