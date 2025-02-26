中職／千錘百鍊始成鋼 悍將江國豪萬能右腕蛻變之路

【撰文・鍾亞芳】

富邦悍將投手江國豪學生時期沒有名校光環，進入職棒後各種挑戰接踵而至，這段棒球旅程看似顛簸蜿蜒，歷經千錘百鍊終成鋼，2024年世界12強賽完美壓制日本隊攻勢令人驚艷，蛻變後的江國豪，以「萬能右腕」之姿綻放耀眼光芒。

三級棒球皆非傳統名校，大專時期在多項賽事投出佳績吸引職棒球團注意，2019年選秀首輪即獲富邦指名，江國豪以該年選秀探花之姿展開職棒生涯，下半季就開始一軍出賽，教練團希望後援出賽熟悉一軍節奏後進入先發輪值，2020年第一個完整球季果然成為悍將先發輪值一員，球季之初期許投出好表現，間接影響心態，站上投球丘總急躁想解決打者，拿到球沒多想就往好球帶猛塞，想著球速還算不錯應該可以壓制打者，然而一股拚勁橫衝直撞沒有收到預期中成效。

你是三振型投手嗎？ 跌跌撞撞菜鳥球季

江國豪2019年進入富邦悍將隊，與王建民教練一起學習。聯合報系資料照

該季前兩場先發共10.1局掉了14分責失，吸收這兩場比賽經驗，江國豪逐步調整對決心態，盡力減少失投，也不再把球輕易送到好攻擊位置，接下來表現略為穩定，然而職棒菜鳥要面對的挑戰遠不止如此，6月20日先發面對統一7-ELEVEn獅，4局就挨了3發全壘打，退場後在休息區檢討投球內容時，一旁高國輝問道，「你剛對打者是什麼心態？」江國豪答：「我想要三振他。」高國輝反問：「你是三振型投手嗎？」

江國豪突然頓悟，明明不是三振型投手卻總想三振打者，投球心態就此轉變，不再執著三振，轉而追求穩穩抓到出局數，這段期間江國豪出賽總無法吃下先發投手該有局數，有次學長陳鴻文對他說：「你一個先發投手一周只丟一場，只能丟3局，不會覺得對不起隊友嗎？」

實戰經驗加上學長提點，上半季不斷調整、適應，下半季終於漸入佳境，8月19、29日連兩戰優質先發取得2連勝，加上8月2日勝投，是職棒生涯首度3連勝，接著9月首戰以102球解決8局先發任務僅失1分，逐漸展現先發投手該有的穩定特性，該年上半季江國豪戰績4勝5敗、防禦率6.40，下半季直到10月前戰績5勝3敗、防禦率下修至3.86，整年度23場出賽18場先發，投球局數110.2局、貢獻9勝，備受期待未來能扛起先發重責。

先發、中繼兩相宜 投手工具人勞苦功高

江國豪先發、中繼兩相宜，擔任球隊投手工具人。聯合報系資料照

2023年季前適逢第五屆經典賽，面對古巴隊自辦熱身賽先發3局無失分，接著賽季開打，這一年重返先發 14戰掛帥登板，防禦率4.02，球季結束以外卡資格入選亞冠賽中華隊，繼 2018年後相隔5年再有國際賽經驗，亞冠賽皆為亞洲職棒年輕極具潛力好手，江國豪在面對韓國隊之役中繼 2.2局失1分責失，從季前到季後收穫充實一年，經過4年多職棒經驗，體悟高效率解決打者是重要觀念，尤其面對國外打者時更重要，「因為他們不熟悉你的球路，所以有更大優勢，可能變化球跟他們想的不一樣，『想辦法讓他們不好攻擊』是這幾年最大感受。以前想法比較簡單，就是丟好球讓打者打不好，之前經歷過彈力球，覺得想法不能這麼簡單，不然幾乎每顆球都會被打得很扎實，轉個念更注重控制，把球都丟在（好球帶）邊邊角角。」

前6年生涯歷經多項挑戰，2024年除了以更成熟心態迎接賽季，因為過去頻繁轉變角色經歷，這一年成為富邦最可靠投手「工具人」，在球隊有需要時總能適時頂上不同戰力，有時提前幾天告知任務，賽況變化莫測時也有可能當天才知道需要「準備一下」，「老實說我覺得還好，就是想像在丟牛棚，因為本來就要丟，只是提早的概念，對我來說轉換角色很熟悉，也滿習慣這種節奏，只要手不要太疲勞或有狀況，我都覺得可以完成任務。」

2024年30場出賽，17戰先發、13場後援，92局投球生涯次高，2020年投球局數破百，隨後傷勢接踵而至，2024年投球局數逼近 3位數，江國豪並不擔心，「達到預設局數代表現在很健康，不擔心會不會對未來有影響，就是想辦法把每年工作做好，成績很重要，但我覺得局數更重要。」

世界棒球12強賽江國豪在預賽對上日本隊時，以超大位移的滑球讓桑原將志揮空吞K，被評為本屆賽會最刁鑽球路。聯合報系資料照

這一年江國豪貢獻度並非帳面數據幾個簡單數字所能呈現。至於投球質量，雖然6月8日對桃猿先發8.1局僅失1分堪稱生涯代表作，然而回想這季表現，他認為沒到最好，雖然局數都有吃到，但整體成績不是很好，還有很大進步空間，保送率偏高，一年大概有30幾個，一場先發至少都丟兩個保送，對用球數也是滿大負擔，希望能盡快修正。」

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