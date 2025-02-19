中職／重新定義球員身價 自由市場「錢」進新世代

【撰文・陳品宇】

如果要用一句話形容自由市場錢鬥，那只能是「天時、地利、人和」，中華隊於世界棒球12強賽驚喜奪冠，全台掀起冠軍熱潮，來年商機無限，是為天時；大巨蛋啟用，極佳觀賽體驗讓進場數字屢屢刷新紀錄，是為地利；而中職睽違16年再度重返6隊規模，母企業不惜砸錢互挖牆角則是人和，三項要素互相牽引，讓薪資漲幅超乎想像。

大巨蛋高規格硬體引人流 季後賽票房收入翻倍跳

大巨蛋啟用，極佳觀賽體驗讓進場數字屢屢刷新紀錄。聯合報系資料照

2024年例行賽進駐大巨蛋，作為可容納破4萬人高級場館，各家球團不約而同將重磅主題日安排於此，這項舉動也反映在數字上，2024年賽季進場人數屢破新高，場均從6,004人攀升至7,684人，總進場人數首度突破兩百萬天險，中信兄弟更以場均破萬、最高4萬人進場打破台灣職業運動史紀錄。

王翊亘點出，過去球團收入主力為轉播權利金、票房與商品收入，數字往年雖然會有起伏但大致上可估算，大巨蛋出現後，票價、人數一舉抬升，票房收入有了結構性成長，讓季後賽票房價值更加誘人，「過去較為通俗的算法，打進季後賽票房收入基本上能再翻一倍，如今季後賽常被安排在大巨蛋，倍數成長很可觀，對球隊而言，計算收入基礎方式有很大不同，連帶球員身價算法也不一樣，獲得能幫助球隊打進季後賽的即戰力球員，帶來效益格外巨大，促使球隊願意做出超乎想像開價。」前年底中信兄弟以3年總值超過3000萬元合約挖角陳俊秀，順利重返季後賽並奪冠，投資馬上見效。

自由市場「錢」進新世代，陳子豪(左)轉戰味全龍隊，簽約年限及金額都創下紀錄。聯合報系資料照

「我們一直覺得中職門票價格無法提高，其實到頭來是出在硬體環境有所侷限，大巨蛋讓票價差距能拉得更開，招商效應也有影響。」王翊亘提到，以中信兄弟為例，在洲際棒球場和大巨蛋的贊助廠商、場租計算就有所區別，各隊在大巨蛋元年也還在抓人力和布置成本，歷經一年試水溫，未來成本控管更到位，收入還有成長空間。票房結構改變之後，各隊更願意透過補強提升戰績，增加催票號召力，帶動周遭收益，「拿大聯盟球隊來比較，教士隊並非傳統強權，一直都不是熱門球隊，但近年來大肆補強後，季票總是提前完售，入座率、進場人次都寫紀錄。」

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