中職／屢成先驅！ 陳子豪十年長約破紀錄

【撰文・鍾亞芳】

青棒時期就以長打能力打響名號吸引職棒球團關注， 18歲自高苑工商畢業後，陳子豪投入中職目前唯一一屆高中生選秀，次輪同時獲Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）與兄弟象（中信兄弟前身）兩隊指名，經由抽籤確定披上黃衫開啟職棒生涯，生涯第一份合約簽約金250萬元、月薪5萬元。

攻擊能力無法忽視 少年強打成紀錄製造機

2013年世界U18棒球賽，少年強打陳子豪代中華隊出賽表現優異。聯合報系資料照

陳子豪是那年高中生選秀中最快一軍出賽，10月13日與統一7-ELEVEn獅之戰，以先發左外野手、第九棒完成一軍初登場，18歲76天年紀刷新由張耿豪保持的中職最年輕出賽紀錄（18歲355天），兩天後同梯桃猿內野手梁家榮及投手朱俊祥（後改名朱承洋）也完成一軍初體驗，3人可說是台灣高卒生挑戰職棒「前輩」。

2013年球季結束後，陳子豪參與冬季聯盟，21戰皆先發出賽，77打數擊出21支安打包括5支長打，繳出0.273／0.313／0.377打擊三圍，其中面對日職聯隊橫濱DeNA灣星第一指名北方悠誠158公里快速球擊出三壘安打令人驚艷，職棒生涯序章一、二軍包含冬盟賽事，共26戰89打數，安打表現有一定水準，備受期待全壘打火力雖仍在醞釀，冬盟展現打擊天賦不容小覷。

以小學弟身分參與秋訓及春訓，未滿20歲的陳子豪外野競爭對手包括2013年最佳十人外野手張正偉、「蜘蛛人」張志豪，正處當打之年的周思齊，及甫結束旅日生涯返台的林威助，雖有雄厚年輕本錢，陳子豪仍努力儲備賽季能量，以破紀錄為目標持續精進。

2014年4月12日等到該季首度先發上場機會，象隊天母客場對戰獅隊，6局上陳子豪面對李金木開轟，職棒首安就是陽春砲，以18歲8個月又3天年紀刷新高懸18年張泰山19歲又5個月最年輕開轟紀錄，4月15日少年強打一軍第5戰繳出單場3安猛打賞表現，月底以18歲又270天年紀破中職最年輕盜壘成功紀錄，當時未滿20歲繳出超齡表現，爭取到長駐一軍機會，這年85場出賽，251打數繳出0.247／0.293／0.367打擊三圍，同年象隊繼2010年後相隔4年再闖台灣大賽，陳子豪前兩戰刷新台灣大賽最年輕出賽紀錄及最年輕先發紀錄，生涯第一個完整球季改寫多項「最年輕」紀錄，為生涯譜出燦爛序曲，同時埋下未來創紀錄合約伏筆。

薪資炸裂翻10倍 躍居A級球星

2015年黃衫軍當家外野手張志豪因傷缺陣，陳子豪(圖)適時頂起戰力空缺，出賽場次來到3位數，攻守皆有一定水準。聯合報系資料照

2015年黃衫軍當家外野手張志豪因傷缺陣，陳子豪適時頂起戰力空缺，出賽場次來到3位數，攻守皆有一定水準，球季結束後獲加薪73%，為該季團隊加薪幅度最多，兩年完整賽季結束後月薪來到13萬元。

兩年成功經驗奠定濃厚信心，身懷絕佳天賦加上吸收大量實戰經驗，強打少年不斷突破書寫燦爛生涯，2016年儼然成為球隊招牌，102場出賽突破個人單季新高，前兩季合計9發全壘打，這年長打火力爆發夯出15發全壘打，加上3成50打擊率，幾乎成為聯盟最難解決打者之一，球季結束球團與其簽訂複數年約，月薪從最初的5萬元翻了4倍多，漲至22萬元。

陳子豪突破彷彿沒有盡頭，2017年上半季火力全開，4月17日對戰獅隊一役，6打數4安打包括3發全壘打，以21歲9個月年齡刷新中職最年輕三響砲紀錄，單場14個壘打數改寫隊史新猷，光上半季就轟出15發全壘打，追平前一年整季產出，長打率是恐怖0.647，這座頻繁炸裂的一號重砲幾乎成為各家投手最不想面對打者之一，外界原本看好刷新最年輕全壘打王紀錄，然而7月底卻因左肘韌帶傷勢下二軍休養，這次傷勢讓他賽季停擺近兩個月，下二軍前全壘打數停在18支暫居第一，9月中旬重返一軍時，已有4位選手至少20轟，桃猿王柏融以29轟領跑，陳子豪只能無奈退出競爭行列。

朱育賢（左)、陳子豪加盟味全龍隊，將是中職本季熱門話題之一。聯合報系資料照

高中畢業進入職棒幾乎無縫銜接繳出亮眼打擊表現，卻直到2018年才收穫最佳十人外野手、首座個人獎項，職棒期間總是陰錯陽差與中華隊資格擦身而過，目前為止僅在2017年代表中華隊參與亞冠賽，雖還沒有機會在一級國際賽綻放炫目打擊火力，場上實力有目共睹，2019年月薪成長至30萬元， 2022年球季結束後獲自由球員資格，黃衫軍開出3年合約留人，第一年月薪漲至45萬元，接下來兩年分別為55萬元及60萬元，是職棒第一份薪水至少10倍，陳子豪續當兄弟，躍居A級球星。

全文未完，更多內容「重返生涯首轟地 一號重砲改當一號龍砲」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第515期)