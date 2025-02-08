勇士高風險押寶巴特勒 聯手柯瑞的最後一舞會有幸福結局？

今年的季中交易在唐西奇(Luka Doncic)、戴維斯(Anthony Davis)的歷史級爆炸案後點燃一系列的轉隊浪潮，交易截止前一刻也出現各種天馬行空的乳摸(Rumor)，就像勇士瞄準找回杜蘭特(Kevin Durant)，期待他再次聯手柯瑞(Stephen Curry)奪冠，就真的實際發生在勇士制服組的交涉首選。不過因杜蘭特想續留太陽，無意重返勇士而破局。

只是，沒想到退而求其次的勇士高層，竟轉而追求先前公開放話不會與柯瑞同隊，即使被交易到灣區也不會延長合約的巴特勒(Jimmy Butler)，最終也談妥了這椿生意，以涉及5隊的操作，用為期兩年總額1.12億美元的巨額合約讓他點頭加入。

這筆交易案被外媒看好能一舉提升勇士戰力，也是球團為了趕在36歲的柯瑞將逐步邁向生涯尾聲前的最後一舞，但回歸基本面來看可能會是短多長空的局面。不過專注於「win now」的勇士，似乎也顧不得那麼多。況且，不用動到陣中最具交易價值的年輕資產庫明加(Jonathan Kuminga)就能達成，對勇士來說也算是尋求改變與突破的一時之選了。

勇士為巴特勒舉行介紹記者會，他將改穿10號球衣。 美聯社

代價就是勇士得付出前後待了五年，球隊2022年奪冠功臣，目前還不滿30歲、正值當打之年的維金斯(Andrew Wiggins)。這些年來他任勞任怨備受總教練柯爾(Steve Kerr)重用，三四號兼任的他在攻守兩端都都能配合球隊戰術，無論先發或替補均鮮少抱怨，也未曾聽聞在休息室發出怪聲，本季狀態相較上季也顯著回升，不佔球權的維金斯無疑是個出色的副手。

反觀35歲老將巴特勒本季替熱火出戰25場平均17分5.2籃板4.8助攻，整體投籃命中率54%，三分球36%，整體數據略有下滑，有沒有盡全力打只有他自己知道。勇士球團選擇押寶在他身上，無疑是看中巴特勒過去顯赫的帶隊資歷與強悍的行事作風，而讓球團願意忽視年齡與薪資負擔帶來的反面影響。

NBA就是在商言商，任勞任怨的維金斯的天花板確實已到極限，勇士為了升級戰力，再不捨也得送走他。 截圖自勇士官方X

巴特勒的作用基本上和維金斯類似，但是更為老練與剽悍。他的持球能力、傳導視野、禁區攪和的破壞性都要優於維金斯，最重要的是他那打死不退的拚戰精神，與關鍵時刻主宰球賽、領導隊友的統御能力，是目前勇士除了柯瑞外最缺乏的一環。巴特勒勢必能分擔柯瑞的進攻壓力，同時帶給勇士決勝期的第二選擇與不同風貌的硬派打法，但是就怕從未配合過，需要球權的兩人怎麼磨合以達效益最大化。

回想柯瑞去年巴黎奧運打國家隊時，雖然總教練都是母隊的柯爾，但不是絕對持球核心、球權減少的柯瑞一開始就適應不良打得很遭 ，直到奧運最後兩場掌握要領才覺醒大爆發。另外勇士陣中個性不好惹的格林(Draymond Green)，碰上我行我素，脾氣頗大的巴特勒，兩人若合不來，無論是場上帶來的影響或是休息室茶壺內的風暴，絕對是全面性的災難。

巴特勒(左)與格林都是性格強烈，若合不來恐怕會成為勇士的大災難。 截圖自NBA官方X

然而勇士高層沒有時間等待這組合慢慢培養默契，他們要的就是立即見效的速成班，才選擇找上巴特勒，即便犧牲一名主力先發與三名輪值，加上送出未來球隊能操作的資產與背負沉重薪資也在所不惜。勇士現今的團隊薪資光是柯瑞、格林、巴特勒三人就佔了全隊八成以上非常可怕，且這還是庫明加還沒談妥續約的情況。

事實上巴特勒先前不斷喊話除了太陽哪兒都不想去的原因，無非是看中太陽老闆花錢不手軟，有機會簽下頂薪大約，更勝聯手杜蘭特(Kevin Durant)與布克(Devin Booker)的吸引力，最終和勇士簽訂兩年延長合約的他，還有多少心力專注在爭奪冠軍，恐怕只有自己知道。巴特勒為勇士帶來的戰力提升與團隊衝擊，普遍獲得外界正面評價，但背後隱含更多複雜的要素，能否成就柯瑞退休前再替勇士奪得一次總冠軍，有待時間來驗證了。