唐西奇交易案驚世駭俗 哈里森是狂妄賭徒還是獨具慧眼冒險家？

圍繞著獨行俠唐西奇（Luka Doncic）與湖人戴維斯（Anthony Davis）的交易，被譽為史上季中最驚人，至今已過了數天仍震撼著全球球迷，隨著更多細節持續曝光，也讓世人得以知曉越來越多背後的動機與脈絡。

當然，前提是你相信這些並非帶風向的輿論操作，並且事實上，「知曉」跟「理解」乃至「認同」，之間還是有很大的距離。

先從耐人尋味的獨行俠角度統整相關說法。大抵上結論就是以總管哈里森（Nico Harrison）為首（最極端情況下，就是他個人）的制服組高層，與唐西奇之間的信任，裂痕越來越大，嫌隙大到對陣中王牌的價值否定，總管因此單方面尋求要重新組織自己心中理想的球隊。

根據ESPN近日報導，哈里森雖然也認同唐西奇的天賦與競爭力，但累積下來對他的質疑越來越多。雖然後者是當代聯盟公認MVP前3~4名的頂級球星，生涯場均28.7分暫居史上第三，並於上季以33.9分勇奪得分王，外掛9.2籃板9.8助攻，幾乎還要完成場均大三元。但哈里森對他的標準，卻是布萊恩（Kobe Bryant）等級的勤奮與詹姆斯（LeBron James）對身體保養的重視，簡單說就是對唐西奇自律能力的懷疑。

包括唐西奇多年來時常在場內外抱怨的習慣，他與球團間早有摩擦也不是新鮮事，總教練基德（Jason Kidd）就不只一次針對麾下王牌身體狀況、體態與愛跟裁判爭論的問題表達異見，去年季中也曾有過報導，球隊關係人士怨道「當你場均40分鐘，誰還會在季中增加體重？」。

唐西奇(左)和獨行俠總管哈里森(中)、總教練基德(右)早有貌合神離的傳聞。 美聯社

唯正如前隊友莫里斯（Markieff Morris）所說，如果他能單場拿下30/15/10，那什麼叫身體狀況不夠好；老大哥歐尼爾（Shaquille O'Neal）也說的精準，胖的唐西奇還是比聯盟99.9%後衛強。

事實上這確實更符合當代偏向球星聯盟的慣例，場均33/9/9的王牌，大多數球團都會對他的所有作為睜一隻眼閉一隻眼。但顯然這不包括哈里森。

即使唐西奇過去4季都出賽超過65場，去年場均還接近38分鐘，外掛季後賽再多打22場，場均40.9分，總冠軍且還帶傷上陣，按理來說橫看豎看都還算耐戰，只能說如果這真的就是哈里森推動交易的最大疑慮，除非他掌握其他外界不知道的隱情，就是後續35%超級頂薪的決策壓力，加上今年已缺戰28場的不安感，壓倒了他的信賴天平。

關於唐西奇身體狀況的信任裂痕，也是有跡可循的擴大。球團原先期望靠著更換讓唐西奇舒服的人馬，藉此改變情況，2023年8月，球團解雇了前球員健康和體能總監，後者現已受聘於前獨行俠控衛布朗森（Jalen Brunson）所屬的尼克隊；上個賽季結束後，再解雇了體能教練和治療師，3人早在唐西奇入隊前已效力於達拉斯，也因此與後者關係相當密切，這導致了唐西奇近幾個月不時地抱怨「他們把我喜歡的所有人都解雇了」。

但球團這著隨即被反制，而且還造成適得其反，唐西奇乾脆自己掏腰包聘請了由包括許多他過去熟人（來自斯洛維尼亞國家隊與皇家馬德里）所組成的「健身團隊」，結果卻未能讓他的體重與健康問題得到球團認可的改善，反而讓球隊內部與唐西奇團隊的溝通更不順暢。

獨行俠總教練基德(左)、總管哈里森在記者會上解釋為何要交易唐西奇，但球迷還是無法接受。 美聯社

消息指出，本季除了較往年更多的傷缺，11月下旬腕傷休養缺席11天，其中一部分就是要為這位王牌爭取額外時間，降下飆升至超過260磅的體重，而這種情況，早在基德執教第一年就曾發生過。1月他亦接受過體重量測，當時達255磅，而球團希望他控制在245磅左右，以減少日後的受傷風險並極大化個人優勢。

從這種角度來說，身為總管的不滿可以理解，對未來有不同判讀，也有其所本，但這樁交易會讓全球籃壇如此震驚的是，從有所不滿到直接丟出神主牌，這之間的決策過程是不是也太跳躍了點？快到苛刻無情。

筆者相信基德對於唐西奇也一定有不盡滿意之處，「防守建軍」也確實是他多次強調與實踐的理念，但正如記者會那天他仍在狀況外的神情，一般人的做法應該是先溝通說服、尋求共識點，真的快撕破臉再來找賣家，隔壁棚的巴特勒（Jimmy Butler）就示範了標準流程，這位主帥也絕想不到，怎麼會幾個點不爽，總管就直接把十年一遇的基石給丟了呢？

這裡或許可以參考斯洛維尼亞籍籃球分析師佛蘭科（Ztok Franko），近日對哈里森此次操作的批評，認為他有著渴望掌控一切的控制慾，同時間又極為自負，或許我們可以用中立一點的詞彙「自信」。

哈里森交易來厄文是他任內傑出的一手交易，或許也就因此更自負。 路透

事實上，如果這筆大膽交易是源自哈里森對自己的信心，似乎也不難理解，畢竟近年他推動的交易眼光、手腕與成功率確實都不錯，在此之前多所被外界讚賞，唐西奇固然強大，去年陸續交易來厄文（Kyrie Irving）、葛佛（Daniel Gafford）與華盛頓（P.J. Washington）等正確拼圖，對於球隊能殺進總冠軍戰也著實重要功臣。

而這次，不管外界眼光，總之除了更高層的直接旨意因素之外，我們現有能知道的就是，哈里森再一次篤信自己的判斷正確，甚至他跟老闆杜蒙（Patrick Dumont）提案時連老闆都覺得荒謬，仍決定無聲地完成交易，一般咸認只有雙方總管與球隊老闆4人知情，以及他這麼做是為了降低唐西奇與其經紀團隊對交易對象的干擾，盡可能確保能得到自己理想的球員。

而從哈里森獲聘新任總管以來，回看一路軌跡，確實也不乏他與唐西奇頻率不合的蛛絲馬跡，根據整理，這些年與少主親近的制服組、訓練員、教練團乃至隊友，絕大多數都已主動或被動離開，少了這些緩衝，雙方加溫的不信任與摩擦，似乎也理所當然。

唐西奇來到湖人後顯然還沒融入團隊氣氛，臉上盡是尷尬。 美聯社

爆棚信心背後，「用人唯親」成為他操盤時的一大風險，哈里森自信於任職Nike時期以來的識人眼光，也有對符合球隊願景「防守贏得總冠軍」球員的個人判斷，厄文（NIKE時期促成簽約）、華盛頓與戴維斯都是其認可且希望贏得的拼圖。

對唐西奇不信任感的滋長，心目中有另外想要球員與陣容想像，再放到新版CBA「第二層硬上限（2nd Apron）」的脈絡下，從這位總管的視角，動手交易好像就不是那麼難理解了。

如果他打從內心就不相信在既有薪資結構下，再砸給唐西奇5年3.45億就能讓球隊奪冠（對其打法與長期身體狀況的缺乏信任），提前交易的確是一條解方。畢竟連美國媒體也多所預言，未來這種情況會更多，因為連原本最不可能被質疑價值的唐西奇都這樣了，新版CBA的壓力會讓球團給高薪更斟酌。

因為這樣的薪資架構確實可能導致球隊進入另一種泥沼：年復一年季後賽，但補強或陣容調整越來越難，只能眼看著爭冠窗口越來越小；而這個社會上確實不乏這種決策者，與其不上不下，哪怕大好機率渺茫，也寧願賭上可能性更大的大壞來梭哈一把。

獨行俠老將湯普森(圖)、戴維斯與厄文三人拚冠的時間軸相近。 法新社

就如哈里森在記者會上的發言，這次交易他為的是「Win Now」，要把握戴維斯、厄文與湯普森（Klay Thompson）生涯最後時間軸還能契合的這三、四年窗口。至於之後？

「對我來說，未來是三、四年後？還是十年後的未來？我不知道。那時候他們可能會把我和基德埋了，或者我們會把自己埋了。」這是不是很賭徒心態？賭贏我就是交易之神，輸了大不了我就拍拍屁股走人。

倘若這就是哈里森的判斷，其他批評都只是枝微末節，而且說實在都不是無法辯解。有人吐槽戴維斯不也是超高薪，但依舊有價差以及年限不同（3年1.86億美元），對長期薪資結構帶來的負擔仍有差距，真要吐槽還得看厄文如何續約。

有人則質疑去年敗給塞爾提克是輸在進攻，而非防守，所以「防守贏球」只是藉口，只是勝負這種事，視短期賽對手，本來就有剛好碰到天敵的可能性，實難一概而論。舉例而言，去年例行賽進攻效率第5的金塊在季後賽被防守第1的灰狼守死，雙塔能硬扛約柯奇是主因，這支灰狼卻守不住獨行俠，由唐西奇內外串聯的進攻火力，但這套進攻遇上綠衫軍側翼海，又彷彿球隊變成達拉斯少主一人球隊。

所以獨行俠的進攻到底是好還是不好？或者也可以問，約柯奇的金塊進攻到底好還是不好？

筆者並非認為「防守贏球」這麼簡陋的口號有足夠說服力，但實在不適合拿特定一輪來論斷某支球隊到底是該補強進攻或防守。且以戴維斯今年表現：一位MVP榜前十與DPOY前五的常客，他與唐西奇最大的價值差異其實在於相差7歲的未來性，但太多球迷因為對獨行俠的氣憤、對唐西奇的打抱不平，似乎也過度輕視這位聯盟少有的頂尖雙向長人。

畢竟沒有人知道後續達拉斯還會做什麼交易，找來什麼拼圖？外界咸認都只是老二料的厄文與戴維斯，又是否會因此更渴望證明自己，進而迸出意外的火花？以及究竟季後賽，獨行俠會遇到哪些對手？

獨行俠若把金塊當家球星約柯奇視為假想敵，換來戴維斯看來就有點道理。 路透

倘若獨行俠（或者就哈里森）評估今年季後賽的假想敵與前進路線是：約柯奇的金塊、本季沒有唐西奇三殺／有唐西奇吞敗的雷霆，以及強大雙塔的騎士，單純「得到戴維斯」大幅提升禁區戰力這件事，是不是好像變成一個不錯決定？

別誤會，我不是說整個交易本身，而是說如果為了季後賽過關斬將，單單「得到戴維斯」似乎只是選擇與判斷的偏好，而非絕對的對或錯，比如去年灰狼就用實績證明給你看，想壓制約柯奇你就得囤積優質長人，一切只能讓結果說話。

而平心而論，儘管筆者也是相對不看好、有所質疑的立場（少了唐西奇獨行俠的持球能力誰來補），卻也真的不敢把話說死，新任老闆杜蒙的背景是著名的賭場大亨，拉斯維加斯金沙集團現任總裁，而眾所皆知因為牽涉到大量金錢，博弈產業之於資訊收集與數據分析一直有其獨到之處，各種賠率讓分之精準神奇，不時有讓人嘖嘖稱奇的案例。

如果哈里森這樁離奇交易，是源自背後團隊分析評估後有所本的冷酷判斷，說不得準最後端看成績，笑的人會是他。

但這卻也是這次交易，最為讓人詬病抨擊的部分。

哈里森的操作實在太過冷酷了，真的就像是個只有眼前輸贏的賭徒，眼裡只顧著拿下想要的戴維斯，目標只有奪冠，卻忽略了交易要顧及的可不只是這些帳面上的東西，未來資產的儲備、過去一人一城的球隊文化、球迷的心情、未來球員投效的意願影響，乃至對整個聯盟球員帶來的衝擊與反彈，這些無形傷害與外部成本，彷彿都被哈里森無視。

就像很多博弈或遊戲背景出身的高階主管，跨域後也常受如此批評，因為他們只把「人」當籌碼或物品看待，無視其間的情感資產。這才是縱使你能理解哈里森為何想發動交易，卻依舊費解為何這樣交易，乃至遭強烈反彈的原因。

其一，就算要交易，公認唐西奇應該能交換到更多的籌碼以利球隊未來，結果卻只在戴維斯之外，多拿到個小將克里斯提（Max Christie）與僅僅一枚首輪，且還是唐西奇很可能仍在陣的2029年。

消息指出，這是因為湖人對唐西奇續約意願前就丟出兩枚首輪有所顧忌，為了低調交易又無法對此詢問其經紀團隊，哈里森方面又急於為唐西奇找到新東家，因此沒有強求。事實上根據他上任以來的交易整理，這位獨行俠總管真的很像只有當下的賭徒，只在乎得到想要球員，沒有一次有回收對方選秀權。

獨行俠一手摧毀名將「德國坦克」諾威茨基建立的「一人一城」文化。 路透

情感方面，獨行俠球隊IG大量掉粉，球迷走上街頭，甚至抬棺抗議，他們氣的是自家養成的稀有球星、諾維茨基（Dirk Nowitzki）傳承的「一人一城」文化就這樣被球團自己捨棄，而且誰不交易居然看似資敵同區的湖人？

更甚者，此舉一次讓全聯盟不分大小牌球員都身陷顫慄，人人自危，還以最戲劇性的方式，提前將新版CBA的殺傷力端上檯面，環顧球員們的大量負面觀感，誰知道會不會很快又封館再起？

這些已造成的傷害，即便最後獨行俠真的奪冠，大概也難以痊癒，也正是如此，才會陸續冒出包括球團試圖擺爛，以施壓得遂母公司想在德州蓋賭場，亦或者順勢搬家至拉斯維加斯的陰謀論，在現在情況下，還真的頗具說服力。

但也所以，現實中獨行俠球團想多少為自己平反，就真的只能力拚奪冠這條遮羞布了，筆者因此還是要在文末再提醒一次，這真的不是沒有可能性，事實上還是不乏球員逆風表達支持，看上的就是哈里森搏一把的大膽舉動，必有其道理。

卡特（Vince Carter）表達了對交易一定程度的看法，他認為戴維斯的到來，可以幫助本季表現平平的湯普森，進一步得到解放。格林則表示「達拉斯一定知道一些我們不知道的事情，一定有一些情報」，並讚賞哈里森願意相信自己的直覺，敢於冒險，從長遠來看，這種領導方式能夠帶來回報，而回顧他過去幾次交易，也必須給於「Credit」。

閃電俠韋德（左）拿獨行俠總管哈里森與熱火總管萊里(右)做比較。 路透

同時兼顧球員與資方角色的韋德（Dwyane Wade），也表示了類似看法，他欣賞哈里森的勇於作為，不是每個人都有勇敢特質，甚至將他與其嚴師「油頭」萊里（Pat Riley）相比。

「如果你有能力大膽創新，對我來說，那就是萊里風格」，韋德舉出當年牽涉到13人的巨大交易，熱火剛打進東區冠軍戰，依舊大刀闊斧動作，但得到歐尼爾在內一堆好手後，真的奪冠；並且從放棄歐尼爾、詹姆斯與他本人的角度出發，「油頭」決策總是果斷，「你必須要勇敢一點。你必須超越別人的眼光，但很少人會這麼做，所以向哈里森致敬」。

究竟這位現在聯盟最爭議的人物，最後會是單純自負狂妄的賭徒呢？亦或者是勇於承擔的冒險家呢？就讓達拉斯未來幾年的成績，告訴我們答案吧！