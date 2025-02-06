四方交易熱火、勇士雙贏！巴特勒將為柯瑞帶來奪冠契機

勇士終於完成交易，熱火「士官長」巴特勒去勇士，勇士送出前鋒維金斯、安德森，後衛施羅德，外加一受保護首輪籤。

這筆四方交易熱火終於擺脫「士官長之亂」，維金斯馬上能幫助熱火成為更有競爭力球隊。勇士後衛柯瑞得到最有力球星助手可望解套，勇士有機會復活，重新成為一支爭冠球隊。

這筆四方交易內容：

勇士：得到巴特勒（勇士跟巴特勒續約兩年1.12億美元）

熱火：得到安德森(可能再被交易)、塔克、維金斯、一受保護首輪

活塞：得到華特斯三世、理查森

爵士：得到施羅德

有人看好有人看衰有人挑剔有人吹捧，NBA所有交易和配套都一樣，時間和戰績才能證明一切。

為了幫雙老格林與柯瑞再拚冠，勇士做了最後一搏的大交易。 路透通訊社

這筆四方交易活塞和爵士都是用來平衡薪資或出手剩餘資產，對球隊影響作不大，熱火和勇士都有機會成為更好球隊，雙贏。

勇士今年球季遇上最大困境是柯瑞經常被防守針對，打無球接不到球，控球經常包被圍堵，導致球隊進攻節奏和戰術陷入停滯，勇士需要為柯瑞找到一名球星球友，為柯瑞解套，重新配置戰術持球點。

太陽前鋒杜蘭特當然是勇士最理想人選，不管太陽是不滿意勇士報價，還是杜蘭特不想再為勇士打球，巴特勒是勇士次理想選擇。

勇士終於找到柯瑞之外的第二得分點，巴特勒會是勇士翻身的最後契機。 路透

有了巴特勒這種等級和能力持球點，柯瑞有機會得到解套，勇士團隊進攻和半場攻防得到戰術核心。

不少人擔心巴特勒在勇士休息室影響力和負面情緒，這很正常，任何球員交易都得面臨這種挑戰和考驗。拿到滿意養老合約，球隊給予最大禮遇，柯瑞才是更偉大球星，剩下就看巴特勒能為勇士帶來多少比賽影響力和作用。

這是勇士今年翻身最佳契機，勇士不但重新成為季後賽球隊，甚至可以拉高到爭冠球隊。

熱火擺脫士官長之亂，維金斯馬上可以為熱火添加戰力，提升鋒線侵略性和防守，在東區保持最大競爭力。

全新熱火陣容其實不差，前鋒阿德巴約、維金斯、哈克斯、海史密斯，第一得分點赫洛、三分射手羅賓森，攻防身材都保持熱火文化和全攻全守風格，下半季熱火仍有上升空間和爭冠實力。

還沒30歲的維金斯會是熱火喜歡的類型，也幫熱火維持住競爭力，成功解決「士官長之亂」。 路透

熱火總裁萊里在處理巴特勒交易事件做了最好「風險管控」，拿下一個合格先發小前鋒維金斯，還有一個首輪，同時能平衡薪資，保持今年競爭力和夏天補強空間，可以說全身而退，沒有掉隊。

西區不能忽略勇士，勇士還沒有死，柯瑞+巴特勒為勇士帶來復活重生動力。

東區不要低估熱火，熱火仍是百足之蟲，萊里的操盤和熱火教練史波史特拉都有足夠實力和韌性，熱火或許很難奪冠，但季後賽熱火能咬死一些精英球隊。