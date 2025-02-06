MLB比擬唐西奇換AD的7大震撼交易 A-Rod、火箭人都是主角

NBA唐西奇(Luka Doncic)與戴維斯(Anthony Davis)的超A咖交易引起了球界天搖地動級的震撼。相信棒球迷也開始好奇大聯盟史上是否也有類似的A咖交易，答案還是有的。儘管大聯盟的巨星級交易多半是用球星換來幾位潛力新秀，但還是曾有幾個明星級球員互換的案例震驚了職棒圈，甚至有幾筆交易還是超級球星等級。以下就來回顧大聯盟史上7大震撼交易案。

1. 2004年球季A-Rod換索利安諾

相信大部分球迷第一個想到的就是遊騎兵隊用當時身價最高且剛拿下生涯第一座MVP的「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)，向洋基換超級核彈頭索利安諾(Alfonso Soriano)。

原本也是游擊手的A-Rod，為了基特自願移防三壘才得以加入洋基。 歐新社

A-Rod的豐功偉業相信大家都耳熟能詳，當時是他簽下職業運動史上最大10年2億5200萬美元合約後的第三年，且已連續三年拿下美聯全壘打王，但遊騎兵卻還是連三年在美聯西區墊底。洋基對於換來A-Rod的動機在於布恩(Aaron Boone)打籃球受傷而整季報銷，三壘這個空缺亟需填補，且A-Rod也願意將游擊防區留給基特(Derek Jeter)、自己則轉守三壘，於是促成了這筆交易。

索瑞安諾深受洋基球迷喜愛，卻成為A-Rod交易案籌碼。 歐新社

A-Rod合約剩餘的1億7900萬當中的6700萬仍由遊騎兵負擔。至於洋基送走的索利安諾雖然等級差了A-Rod一截，但也不是省油的燈，當時他已連續兩年獲選明星賽先發二壘手，且還連兩年差點達成40轟、40盜的紀錄，深受洋基球迷喜愛。2002、2003年美聯明星賽的先發二遊正好就是索利安諾與A-Rod，因此絕對可稱為核彈級的重磅交易。

2. 1998年球季皮耶薩換雪菲爾德

一代強打捕手皮耶薩曾為馬林魚打過5場比賽。 美聯社

可能很多球迷都忘記一代強打捕手皮耶薩(Mike Piazza)曾短暫待過馬林魚隊，因此忽略了這筆曾經發生過的超震撼交易。皮耶薩當時已是道奇隊的看板球星，同時也期望能得到一紙7年1億500萬的合約，但道奇只願意給6年7600萬，雙方因共識相去甚遠而鬧得不愉快。而前一年才奪下世界大賽冠軍的馬林魚隊正進行歷史著名的清倉大拍賣，正好是道奇交易皮耶薩的合適目標。

這筆交易共牽涉7人，道奇除送走皮耶薩外還附帶吉爾(Todd Zeile)，而馬林魚送走的五名球員中有雪菲爾德(Gary Sheffield)、強森(Charles Johnson)及波尼亞(Bobby Bonilla)這三位明星級球員，其中又以雪菲爾德最受注目，他後來也成為道奇新任看板球星。至於皮耶薩只在馬林魚出賽5場就立刻被交易到大都會隊，畢竟拍賣中的馬林魚無法再容下要價不菲的明星球員。儘管皮耶薩在馬林魚的時光是如此曇花一現，但終究還是讓名人堂捕手與500轟打者的互換出現在歷史當中。

3. 1999年球季克萊門斯換威爾斯

又是一筆和洋基有關的重磅交易，克萊門斯與威爾斯互換在當年也很轟動。 美聯社

1999年季前「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)才連續兩年在藍鳥隊拿下塞揚獎，但那兩年藍鳥的戰績都不理想，而克萊門斯則想去有機會爭冠的球隊，於是促成藍鳥與洋基隊的交易。洋基送出三名球員給藍鳥，其中主菜是另一名大投手威爾斯(David Wells)。

當年帶著宿醉投出完全比賽的威爾斯，該季卻逃不過被交易的命運。 歐新社

威爾斯前一年是洋基隊的王牌，該年他還投了一場完全比賽，因此他被送走也令球迷相當震驚。不過威爾斯原本就是藍鳥出身的選手，1992年還拿到一枚冠軍戒指，這回算是回鍋，而克萊門斯則如願在洋基隊嚐到兩次冠軍的滋味。有趣的是，克萊門斯和威爾斯在2002到2003年還成為了隊友，兩人都有在2003年世界大賽先發主投。

4. 1991年球季阿洛馬/卡特換麥葛里夫/費南德茲

阿洛馬來到藍鳥後才逐漸進化為超級球星，並且是藍鳥2連霸功臣。 美聯社

這是筆四位涉及球員都大有來頭的交易，算是歷史罕見。以當時的時空背景來看，阿洛馬(Roberto Alomar)加上卡特(Joe Carter)的生涯成績，還不如麥葛里夫(Fred McGriff)加上費南德茲(Tony Fernandez)。

阿洛馬當時才22歲，算是剛打出名聲的新星，而卡特雖已是資深的強打，但有嚴重的守備問題。麥葛里夫則已連三年打出佳績，費南德茲更是四屆游擊金手套得主，因此這筆交易當時看起來是對教士隊比較有利。但後來這被證明是改變藍鳥隊歷史的交易，阿洛馬來到藍鳥後逐漸進化為超級球星，卡特則在1993年世界大賽轟出結束系列賽的再見全壘打，兩人都是藍鳥1992、93年二連霸的大功臣。對教士來講這筆交易其實也沒有輸，麥葛里夫和費南德茲也持續繳出不錯的成績，算是雙贏的重磅交易。

卡特這發逆轉全壘打在藍鳥隊名留青史 影片來源：藍鳥隊YT

5. 2014年球季金斯勒換菲爾德

金斯勒被交易時對遊騎兵有恨，不過退休後還是受邀回來開球。 美聯社

另外歷史少見的明星球員一對一交換發生在2014年季前，不過對遊騎兵球迷來講較為心碎，因為當時金斯勒(Ian Kinsler)已是在隊上待了8年的看板球星，且遊騎兵還要吃下菲爾德(Prince Fielder)剩餘7年1億6800萬的巨額薪資，而老虎只要支付其中的3000萬。對老虎而言，遊騎兵算是接收菲爾德這燙手山竽，除了薪資過高外，菲爾德連續兩年在季後賽表現大失常也令高層相當不滿。

「小王子」菲爾德在遊騎兵只打了3年就因頸部傷勢退休。 美聯社

這筆交易或許令老虎隊滿意，但卻令金斯勒個人相當不悅，他甚至在季前詛咒遊騎兵「0勝162敗」。這個詛咒看來怨念確實頗深，2014年遊騎兵雖然沒有真的吞下162敗，但也以67勝95敗的戰績在美聯西區墊底，且菲爾德只在遊騎兵打了三季就因傷提前退休。反觀金斯勒則在老虎持續有攻守俱佳的演出，因此老虎算是這筆交易的贏家。

6. 2014年球季萊斯特換塞佩達斯

萊斯特在紅襪隊有「抗癌鬥士」稱號，在以自由球員加盟小熊前曾透過交易在運動家打工半季。 美聯社

這筆交易是在季中發生，萊斯特(Jon Lester)和塞佩達斯(Yoenis Cespedes)2014年剛好都入選了明星賽，其中塞佩達斯還連續第二年在明星賽拿下全壘打大賽冠軍。但對當年仍在季後賽競爭之列的運動家隊而言，需要的是一位王牌投手，於是找上了該季戰績不佳的紅襪。對紅襪來講，萊斯特剛好是合約最後一年，剩最後半季將他送走並不吃虧，他們用萊斯特和高姆斯(Jonny Gomes)換回塞佩達斯。

運動家該年還是有打進季後賽，但萊斯特成了自由球員，而塞佩達斯季後則被交易到老虎，換來日後的塞揚獎得主波瑟羅(Rick Porcello)。以結果來看，紅襪在這筆交易算是佔了上風。

7. 2023年球季阿拉斯換羅培茲

2022年在雙城拿下生涯首座打擊王後，阿拉斯被送到馬林魚依然連莊這獎項。 美聯社

阿拉斯(Luis Arraez)是2022年的美聯打擊王，而羅培茲(Pablo Lopez)則剛證明自己是位穩定的先發投手，但羅培茲當時還不到王牌等級，因此當雙城送走阿拉斯向馬林魚隊換來羅培茲時，讓許多人感到驚訝，因為以前一年的成績來看是有點不太對等。但2023年羅培茲也證明自己是王牌的料，而阿拉斯又在國聯拿下打擊王，兩人雙雙入選該年的明星賽，算是雙贏的交易。