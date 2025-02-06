讓投手大谷當終結者更好！道奇開季部署就差最後一塊拼圖

洛杉磯道奇隊上周末舉辦一年一度的嘉年華會（DodgerFest），吸引成千上萬死忠球迷與媒體到場，當天大谷翔平與一干主力均出席。在季外大肆補強後，球團表示陣容編制未結束，還將簽回幾位關鍵球員，以及守備位置的部署，而投手版大谷翔平，按計畫不會在開幕戰上投手丘。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）按照慣例，在上週六披露大谷不會在日本頭開幕戰投球，理想狀態是在五月的某個時間點，他說：「也許會更早，等他（大谷）進入春訓，我們看他的投球進展如何後，再來做決定。」 大谷目前有兩處傷勢， 第一個是2023年的右手肘尺側副韌帶（UCL）修復手術，第二個是去年11月的左肩手術，目前仍在復健中。他本人表示，目前已恢復打擊訓練，恢復進度符合計畫，左肩動刀並不影響揮棒。

因應大谷傷癒復出，加上新簽約的日本投手佐佐木朗希，本季教練團決定啟用六人先發輪值，待命的投手人數不少，高層不排除簽回三屆塞揚獎投手克蕭（Clayton Kershaw）支援，根據體育媒體 《The Athletic》的記者阿爾達亞（Fabian Ardaya） 報導，克蕭已開始自主訓練，並與道奇隊保持聯繫回報進度，目的應是擇期敲定回歸事宜。

克蕭目前在自主訓練中，他曾說過要回大聯盟只回道奇隊，若能簽回來可望補強六人先發輪值。 路透

克蕭上季因肩膀與腳趾傷勢僅投30局，這段時間內，繳出4.50的防禦率和1.50WHIP(每局被上壘率)，送出24次三振，保有穩定6.8% 保送率，壓制打者強擊的本領還在。根據多方消息指出，若克蕭選擇2025年重返投手丘，只會效力道奇這一隊。不過，36歲的他過去三季三振能力下滑，價值不可能跟昔日一樣威猛，比較像是承先啟後的老將，其定位會是輪值後段。

至於歷經兩次韌帶手術的大谷，到底該不該繼續投球？淡出大聯盟，現年60歲的名將邦茲（Barry Bonds）近日提出個觀點，我是頗為驚艷，也希望道奇高層能慎重考慮，減少大谷投球的風險。邦茲是出席Podcast節目《Foul Territory》提出：「我認為大谷應專注擔任指定打擊 ，做他已經擅長的事。（先發投球）會疲憊，這對他負擔太重！上一季大谷於道奇隊打擊端的貢獻非常出色，為什麼要改變這事情呢？」他主張：「大谷或可擔任後援投手，他的球速快、滑球和指叉球都很棒，投個一、兩局就好，但還是專注打擊、跑壘兩項。」

上一季貝茲客串過游擊手，本季他打算挑戰全職內野角色，這在大聯盟史是前所未有。 法新社

六屆金手套貝茲（Mookie Betts）再戰內野，也是嘉年華會媒體關注的焦點，《洛杉磯時報》編輯米契爾（Houson Mitchell）在與道奇討論後，撰文發表觀點：「貝茲喜歡守內野，因為他年少時就是內野出身。其次，他個人和球隊都認為這能減少跑動，保持更好的體能，再來是他想挑戰成為全職游擊手，外野金手套轉游擊在大聯盟不曾發生過，而貝茲想成為第一人。」渴望在場上挑戰新角色，是貝茲新球季期許。

上一季，貝茲就曾客串游擊手且表現不錯，但6月手部骨折迫使他重返外野。若確定挑戰全職游擊手，道奇可能把赫南德茲（Teoscar Hernández）、艾德曼（Tommy Edman）和康佛托Michael Conforto）三人做為開季的外野陣容，並進一步簽回另一位工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）加入支援。不單是媒體，道奇球迷企盼他的歸隊，關鍵時的屢屢建功，讓人難以忽視其價值。上季國聯分區系列賽（NLDS）第五戰對聖地牙哥教士隊，兩位赫南德茲一齊開轟，這是大聯盟史上首次同隊、同姓的兩人，在同一場比賽敲陽春砲，而這兩分也是道奇隊那一場的全部得分。

赫南德茲雖然沒有明星級數據，但能帶給道奇球迷滿滿的「情緒價值」。 路透

要我評斷，道奇除了先發、打序和守備位置部署外，最後一塊拼圖其實就是超級工具人赫南德茲，球隊高層也提到，將他找回來是春訓前的工作，道奇隊總裁弗里曼（Andrew Friedman）說： 「我們永遠不會對Kiké（赫南德茲名字）關上門。」在他發表這充滿希望的言論後，球場內響起了球迷高喊：「Kiké！」的呼聲。赫南德茲在道奇是一只活棋，主要活躍於外野和二壘位置的他不單守備穩定，打擊也有一定水準。2024年的打擊率為2成81、上壘率3成73，還有6成54的長打率。有趣的是他在去年明星賽前夕，才察覺自己打擊低迷是因右眼散光導致，自從佩戴隱形眼鏡後火力一路竄升。在職業運動裡，能不靠明星表現贏得粉絲，他算是特例。

赫南德茲深知自己角色定位，不貪功也認份接受各種任務，是大聯盟少數守過多個位置（除了蹲捕）的好手，他在Podcast節目《The Shop》說：「從我來到洛杉磯那一刻起，就是一種令人謙卑的體驗，因為這裡的球迷如此擁抱我、愛護我。我是那種可能比數據顯示還好的球員，能帶給球隊遠超過數據所呈現的表現，球迷的愛戴讓我每次上場時，都感覺自己是最棒的球員。」