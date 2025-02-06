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2025高中生旅外小年 哪些高三潛力股值得期待？

聯合新聞網／ 王婉玲
郭宸安(左)、雷皓博(中)、蘇嵐鴻(右)被看好有旅外潛力。 圖／王婉玲攝影、新北國際城市U18棒球邀請賽提供
郭宸安(左)、雷皓博(中)、蘇嵐鴻(右)被看好有旅外潛力。 圖／王婉玲攝影、新北國際城市U18棒球邀請賽提供

近兩年高中畢業生旅外風潮再起，旅美林維恩、柯敬賢、林鉑濬、陽念希、黃仲翔，旅日徐翔聖、孫易磊、蕭齊、張峻瑋、陳睦衡、黃錦豪畢業不久後也陸續踏上夢想之路，光2024年就有10人旅外，相較之下，今年被視為高中生旅外「小年」，但還是有幾名潛力好手受到球探關注，帶您來看看。

★北科附工─雷皓博

北科附工的雷皓博是台美混血。 圖／王婉玲攝影
北科附工的雷皓博是台美混血。 圖／王婉玲攝影

擁有一張外國臉孔的雷皓博是台美混血，父親是美國人，目前是堪薩斯皇家隊亞洲區球探，三級棒球大勇國小、青溪國中、北科附工都在桃園發展，高三的他，去年暑假曾在大陸交流賽投出逾150公里最快球速，球路包括曲球、滑球、變速球，今年高中木棒聯賽第一階段未出賽，農曆過年後賽事有望登板，且符合U18選拔賽年齡資格，大賽表現將影響身價。

★三民高中─蘇嵐鴻

三民高中的蘇嵐鴻最快球速已達147公里。 圖／王婉玲攝影
三民高中的蘇嵐鴻最快球速已達147公里。 圖／王婉玲攝影

出身高雄的蘇嵐鴻，自復興國小、五福國中再到三民高中，都在家鄉打球，高中前名不見經傳，高一球速就有142公里，擠身木棒組，目前高三身高已達188公分，去年9月桃園盃被測到149公里極速，目前已有3、4支美職球團展現興趣，模板類似學長、匹茲堡海盜投手張弘稜，今年高中木棒聯賽第一階段僅出賽一場，農曆過年後賽事將在關鍵時刻登板，他也沒有超齡問題，U18選拔賽也會是觀戰焦點。

穀保家商─郭宸安

穀保家商的郭宸安是富邦悍將教練郭勇志的大兒子。 圖／新北國際城市U18棒球邀請賽提供
穀保家商的郭宸安是富邦悍將教練郭勇志的大兒子。 圖／新北國際城市U18棒球邀請賽提供

郭宸安來自名門之後，是富邦悍將教練郭勇志的大兒子，有著父親光環加持，讓郭宸安從小備受關注，郭勇志對兒子打球持開放態度，也希望保護他的手臂，郭宸安小五才開始練投，投手路起步較晚，入選U12國手還是以外野手身分。

郭宸安自大仁國小、西苑高中(國中部)，再北上穀保家商打球，今年高三的他最快球速約148公里，頗有王牌之姿，他有意藉著高中木棒聯賽與U18選拔賽投出身價，爭取國手機會，朝學長孫易磊、陳睦衡模式旅外。

此外，台東體中朱盟則是想以野手身份挑戰旅外，但身體素質與長打能力需要再加強，畢竟野手旅外的門檻更高。

孫易磊 富邦悍將 林維恩 棒球專欄 穀保家商 陳睦衡

王婉玲

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