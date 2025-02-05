中職／兩大賽助幼鷹磨爪 台鋼翅膀硬了不是空談

開心渡過春節假期後，中華隊選在開工第一天，正式公佈第六屆世界棒球經典賽資格賽的36人國手名單，雖然已先行登錄部份名單給官方單位，但最終的28位球員，將在經過組訓後才會確定。國手名單中，包含6位旅美、3位旅日、1位尚無歸屬、26位來自中華職棒。其中台鋼入選6位球員最多，富邦及統一各被選入5位球員，味全則為4位，而中信及樂天僅有3位球員。

這份名單要考量的環節不少，首先要讓去年12強賽球員休息，因此只留下12強賽的隊長陳傑憲，及場上指揮官林家正領軍。但又有輸不得的壓力，因此必須還是必須徵召如張育成等強打入列，投手則古林睿煬、徐若熙及曾峻岳等年輕火球男，搭配許多旅外小將。除了考量休息及實力外，還注重分級制度，讓一些年輕球員賺取經驗。

曾子祐入選經典賽資格賽國手之一，期待更加成長。台鋼雄鷹提供

然而，去年才正式登上一軍的台鋼雄鷹，卻成為經典賽資格賽最強力的支援部隊。即使陣中主將王柏融表達婉拒徵召，他們還是一口氣被選入6位球員，包含吳念庭、陳文杰、曾子祐、王博玄、伍祐城及黃群。其中只有吳念庭曾參加上屆經典賽，具有大賽國手經驗，而陳文杰只打過亞運，其餘四人更只是職棒新兵。實際上去年的12強賽，扛下三場先發，還臨危受命連續出賽的陳柏清，也來自於鷹軍。因此去年才剛踏入職棒一軍的幼鷹群中，就有包含陳柏清、曾子祐、王博玄、伍祐城及黃群等5人，還沒成為職棒二年級生，就先登上國際一級賽事殿堂。

包含剛成軍時的味全龍，近年來許多球團，為了更快速磨練新秀，讓他們參加冬季聯盟或澳洲棒球聯盟的賽事，也有送至海外球團會同訓練。主要希望除了增加比賽經驗外，可以與其他國家選手的交流，不侷限只有例行賽的洋將，能夠拓展不一樣的視野，還有機會可以接觸不同訓練方式，讓球員發掘弱點藉此提升自己。

陳文杰入選經典賽資格賽國手。台鋼雄鷹提供

入選國際賽是更加難得的機會，在短期賽事組訓上，聽取不同教練的意見及戰術，讓球員有機會思考提升自己。而在比賽中，接觸其他國家更強的選手，高張力的比賽對決，促使球員必須更專注於場上，發覺及展現個人最佳技術。另一方面，頂住國際賽的壓力，可以增強球員的自信心，在賽季時更不畏懼，減少關鍵時刻軟手的機會。

因此，台鋼有許多年輕球員能夠入選，無疑是有助於幼鷹群們磨爪。雖然從名單上來看，他們在這次賽事中，不一定會是主力戰將，應該多會從板凳出發。但不用擔心成為啦啦隊，以這批冠軍教練團的調度原則，入選的人人皆是可用之兵，一定會有登場機會，可以直接在場上大量賺取經驗值。

洪一中總教練過去透過交易，找來許多資深球員，就希望年輕球員能夠跟他們學習。入選國手的小將們，在組訓及比賽期間，還可以就近觀察及交流如陳傑憲、張育成、徐若熙等這些國內頂尖球員的訓練及調整方式，以及如何找到出力點及技巧的展現，只要自我能吸收消化，這對他們生涯的養成會有更大的幫助。

洪一中總教練過去透過交易，找來許多資深球員，就希望年輕球員能夠跟他們學習。台鋼雄鷹提供

相較於其他球隊，入選的較多是有經驗的球員，雄鷹的小將們雖可能只是替補，但對他們的未來幫助極大。除了自身可以藉機快速磨爪，讓未來台鋼也能排出一級賽事的國手陣容。口號「翅膀硬了」不會只是空談，將會快速成一支勁旅，不再是戰績大補丸，小心成為鷹爪下的犧牲者。