中職／非典型打教 中信兄弟丹尼爾、莎菈引領新思維

隨著新的球季開打日程逼近，中華職棒各隊也陸續公佈教練團人事異動，其中中信兄弟找來美國籍的女性打擊教練莎菈（Sarah Edwards）擔任一軍打擊教練，最為讓人眼睛一亮。28歲、女性、球員時期主要為女壘球員，這樣背景的職棒打擊教練，在國內外職棒都極為少見。莎菈能否勝任這個職位，還需要時間證明，但中信兄弟這個人事決定，顯示球團的管理階層非常勇於嘗試新思維，過往打擊教練往往多由職棒退役的強打者擔綱，已經不是唯一的思考模式。而作為中華職棒、甚至是整個亞洲職棒圈的第一位女性打教，莎菈的加入具有相當的歷史意義，也為眾多嚮往進入棒球產業的女性，開闢了一條可能的道路。

莎菈的棒壘球資歷豐富，大學時期為紐約州霍夫斯特拉大學（Hofstra University）女壘校隊的一員，兩年生涯進攻三圍0.327/0.448/.512，共擊出7支全壘打，優異的表現讓她獲選所屬聯盟的明星球員。大學畢業後，她在瑞士、荷蘭、義大利延續球員生涯，其中在義大利的女壘聯賽打了六個球季、148場出賽，留下.366/.535/.501、OPS 1.036的好成績，超高的上壘率也代表她的選球能力極為優異。另外，她也是義大利女壘國家代表隊、美國女棒國家代表隊的成員，雖然主攻的運動項目是壘球而非棒球，論球員資歷和實力，莎菈不會輸給其他競爭者。

但真正讓中信兄弟看上莎菈的原因，還是跟她的執教經歷有關。2023年球季，年僅26歲的莎菈成為費城費城人體系的第一位女性教練，在費城人的新人聯盟層級擔任打擊教練。據報導，中信兄弟領隊劉志威提到莎菈的Driveline運科資歷，將有助於協助去年加入的丹尼爾（Daniel Catalan）教練，讓兄弟的團隊打擊調整更為統合，這也是莎菈加入兄弟教練團的主要原因之一。

莎菈的運科資歷，將有助於協助去年加入的丹尼爾（圖）教練，讓兄弟的團隊打擊調整更為統合。中信兄弟提供

丹尼爾和莎菈這兩位洋打教，有許多相似之處：年輕、沒有高層級職棒選手或執教的資歷，但有豐富的國際棒球資歷和運科背景。丹尼爾31歲時以打擊教練的身份加入中信兄弟，來台灣之前，在法國、西班牙、智利、澳洲、日本、波蘭等許多國家打球、教球，棒球讓他遊歷多國，但年紀太輕、沒有顯赫的球員資歷，讓他去年初剛上任時，質疑的聲音非常多，很多人不相信年輕的丹尼爾有擔任職棒一軍打教的能耐。

一年過去，時間證明丹尼爾教練的打擊指導確實很有一套：去年球季，中信兄弟的團隊長打率（SLG）、純長打率（ISO）、保送率（BB%）都是聯盟第一，團隊全壘打78支聯盟最多，比第二名的樂天逃猿多了18支，僅得分、OPS以些微差距輸給統一獅，居聯盟第二，中信兄弟能奪下總冠軍，丹尼爾教練功勞不小。作為信奉新式運科的「非典型打教」，丹尼爾的成功，也讓背景更為特殊的莎菈，有了這個機會。她不僅僅是臺灣職棒史首位女性打擊教練，也是整個亞洲職棒圈的第一位女性打擊教練，意義非凡。

必須說的是，在棒球這個傳統上極為陽剛的場域，女教練向來非常稀有，過去中華職棒也只有前中信鯨、La New熊體能教練羅絜一位女性教練，在美國職棒體系出現女性的教練，也是最近十幾年才有的事情，人數也依然非常少。作為中職的絕對少數，莎菈必須要有相當強大的心裡素質和抗壓性，才能頂住一舉一動都被放大檢視的壓力，這是作為「第一」勢必要面對的情況。但正如莎菈自己在2023年接受大聯盟官方媒體訪問時所說，女性教練的存在不應該被當作「異類」，而應該是一件不太值得討論的事情，因為性別與能不能當一個好教練無關，她說：

「我認為我是（費城人體系）第一位女性教練這件事，是一個非常好的故事，我顯然很驕傲，因為這是一個巨大的榮譽。但我不是要在這裡做任何政治陳述，因為我只是在這邊當一名教練、幫助球員變得更好。」

2023年球季，年僅26歲的莎菈成為費城費城人體系的第一位女性教練，在費城人的新人聯盟層級擔任打擊教練。 莎拉IG

就像第一位在美國小聯盟擔任總教練的女性波爾科薇克（Rachel Balkovec，2022年擔任洋基1A球隊的總教練）、第一位在大聯盟層級擔任教練的女性納肯（Alyssa Nakken，2020年開始擔任舊金山巨人隊助理教練、2022年成為大聯盟史上第一位站上球場執教的女性教練）、大聯盟第一位女性總管伍佩琴（2020-2024年擔任佛羅里達馬林魚總管）一樣，不管莎菈擔任中信兄弟打教的成效如何，她已經是許多女性的榜樣，因為她已經證明了，職業球團本應就和其他職場一樣，只要有能力、能把事情做好，性別不應該被當作是篩選的條件之一。