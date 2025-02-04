公牛擺脫拉文、國王產生蛻變 三方交易最大贏家其實是馬刺

NBA再爆重大球員交易，國王主控福克斯去了馬刺，公牛王牌拉文轉戰國王，NBA格局再變。

這筆「三方交易」爆炸性和震撼程度或許不如獨行俠看板球星唐西奇去湖人，湖人核心球星戴維斯轉獨行俠，但影響力同樣是核彈等級，西區形勢整個炸裂。

國王、馬刺、公牛這筆三方交易「各取所需」，主要交易內容：

馬刺得到：後衛福克斯、後衛麥勞夫林（都來自國王）

國王得到：後衛拉文（來自公牛）、後衛西索科（來自馬刺），三首輪籤+三次輪籤

公牛得到：中前鋒柯林斯（來自馬刺）、後衛瓊斯（來自馬刺）、後衛赫爾特（來自國王），一首輪籤

馬刺現在可以組成溫班亞瑪(圖)、福克斯超級雙核，打法變化更多，球隊深度傲人，有機會在下半季一飛沖天。 歐新社

三方交易最大贏家是馬刺，馬刺只用四個首輪和三個輪換邊緣角色球員都得到場均25分6助攻5籃板明星等級控福克斯，馬刺年輕核心主力瓦賽爾、卡瑟爾、強森、索漢一個沒少，根本就像吞下大力丸，一躍成為西區季後賽球隊。

馬刺現在可以組成溫班亞瑪、福克斯超級雙核，搭兩名沙場老將巴恩斯、保羅，加上四個青年才俊鋒衛瓦賽爾、卡瑟爾、強森、索漢，陣容組合更完美，打法變化更多，球隊深度傲人，有機會在下半季一飛沖天。

西區前六格局因為福克斯加入馬刺，將會有翻天覆地變化。

國王一心求變，送走福克斯和今年球季手感低迷表現平凡射手赫爾特，距豪華稅門檻還有1000萬美元空間，陣容得到調整和改變。

國王創造蛻變機會與無限可能，拉文和德羅展(圖)組成進攻雙箭頭。 法新社

拉文本季場均24分，維持生涯顛峰，投籃命中率5成1，三分命中率4成4都創下生涯最佳，拉文在公牛作用有限，轉投國王換換手氣，國王也能在交易福克斯後做出改變。

即使為改變而改變，國王還賺到三個首輪和三個次輪，接下來的交易和未來重建補強都能更好操作，也是三方交易大贏家。

國王天賦滿滿，維持三個場均20分以上球星合體，陣容深度和鋒線高度都很有競爭力，接下來就看教練克里斯提執教表現，拉防守、重輪換、建立球隊文化。國王很單純就是換手氣、改運勢，三個首輪還能做進一步補強。

公牛目標就是重建累積資產，更重要的是終於送走拉文，但只有拿到一首輪和三名角色球員，也都不是什麼絕對先發主力，交易報酬率不高。

公牛是被拉進來解套的交易關鍵角色，可惜沒能多拿一個首輪，總體來看還是小虧。

這筆三方交易影響力和後續其實不會輸給跟湖人、獨行俠交易。

馬刺變得更有競爭力，儘管馬刺距離奪冠還需要時間和另外一個球星，但福克斯+溫班亞瑪的擋拆組合已經引起廣泛注意，馬刺已經具備打進西區前六，直接拿下季後賽資格實力。

公牛這些年一直要死不活，要好不壞，現在下定決心重建，給年輕球員更多機會和空間，擺脫拉文不一定是壞事。 法新社

國王創造蛻變機會與無限可能，拉文和德羅展組成進攻雙箭頭，中鋒沙波尼斯不管是場上空間還是擋拆接應都能得到更多釋放。

公牛這些年一直要死不活，要好不壞，現在下定決心重組+重建，給年輕球員更多機會和空間，擺脫拉文不一定是壞事。從三方交易操作內容看確實回收太少，但只要年輕球員打出氣勢和信心，這就是公牛想要創造的未來。