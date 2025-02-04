主動送走唐西奇原因令人費解 獨行俠何苦來哉？

洛杉磯湖人、達拉斯獨行俠與猶他爵士隊2月第一天完成三方交易，掀起NBA波瀾，美國主要體育媒體宣稱破天荒，獨行俠隊將多年來的建隊核心唐西奇（Luka Doncic）送往湖人隊，而與詹姆斯（LeBron James）搭檔的戴維斯（Anthony Davis）則成為交易籌碼，收拾行囊前往達拉斯報到，各界相信這一筆交易，可能影響未來數年西區勢力版圖。

我可以說這的確顛覆各界想像，資訊量之大我至今仍在消化中，有關誰賺誰虧眾說紛紜，有人評價湖人隊丟掉防守、撿到一個270磅的養傷胖子，獨行俠因戴維斯補到最後一塊拼圖拼冠。亦有人主張將年滿26歲的唐西奇前途大好，將在洛杉磯承接火炬，為湖人隊拼季後賽保底。交易中被打包換隊的還有克萊柏（Maxi Kleber）、莫里斯（Markieff Morris）、克里斯提（Max Christie）、胡德希菲諾（Jalen Hood-Schifino），以及湖人隊 2029 年首輪籤、洛杉磯快艇隊、獨行俠隊今年的次輪籤。

獨行俠的總經理哈里森(右)於這兩天躍上媒體版面，忙著跟外界解釋交易背景，左為教頭基德。 美聯社

獨行俠的總經理哈里森（Nico Harrison）罕見於這兩天躍上媒體版面，因為他得忙著跟外界解釋交易背景。早在事件發生前毫無預警，根本沒有唐西奇開放交易的訊息，所以各界是霧裡看花。哈里森向體育頻道ESPN 的記者麥克馬洪（Tim MacMahon）解釋：「我始終相信，防守才能贏得總冠軍的王道。能換到一名入選年度最佳防守陣容的全明星中鋒，讓我們奪冠機率更大，我們目標是現在就贏！也為未來做準備。」哈里森與湖人副總裁暨總經理佩林卡（Rob Pelinka）私交甚篤，但是否靈機一動或早有規劃，我們均不得而知，可確定是湖人管理高層及教練團均看好交易，興奮迎接唐西奇的到來。湖人與獨行俠雙方是美西時間周六深夜敲定交易，佩林卡迅速撥了三通電話：戴維斯、總教練雷迪克（JJ Redick）的群組電話，戴維斯經紀人保羅（Rich Paul），以及詹姆斯。

佩林卡在周日發出的聲明表示：「唐西奇是獨一無二的全能超級巨星，將在未來引領湖人隊。他的殺手本能和對NBA總冠軍的渴望，成為我們的驅動力，今全力打造符合總教練雷迪克理念的陣容，承諾不改變！致力回報我們忠誠且熱情的球迷。」哈里森向《達拉斯晨報》表示，他在交易確定後發簡訊給唐西奇並留言，但至今尚未獲得回應，哈里森自我調侃：「我猜他可能不太想說話吧！」至於長期將戴維斯當成伙伴的詹姆斯，正在紐約客場征戰，對於交易一事深表震驚。

這筆交易的促成，湖人顯然對「後詹姆斯時代」的接棒人想法改變，寓意著他們對戴維斯(右)單核沒有信心。 法新社

這筆交易的促成，某種程度來說有某種意義，湖人顯然對「後詹姆斯時代」的接棒人想法改變，這寓意著他們對戴維斯的單核沒有信心。同時，讓球風相近的唐西奇與詹姆斯組成雙星，尋找另一種組合力拼總冠軍。至於達拉斯方面，則是由已趨成熟的戴維斯與厄文（Kyrie Irving）組前後場，看有無機會打出新氣象。據ESPN消息披露，戴維斯得知後為此筆交易放棄590萬美元的交易金，給予新東家獨行俠隊薪資靈活性。

效力長達七年時間，此時被獨行俠打包送走，唐西奇若未開口求去，的確頗為傷人。根據媒體所披露，高層之所以萌生交易，部分原因是對他身材走樣的擔憂，球隊內部對其在飲食和體能訓練的不自律感到沮喪，認為這導致唐西奇近年受傷頻繁。他去年11月底因右手腕扭傷缺席五場，實際原因是球隊要求他進行體能訓練。開季至今，唐西奇因各種傷勢只打了22場，目前仍在養傷階段，目標是全明星賽前復出。

在媒體大篇幅報載中，亦提及唐西奇的薪資合約為交易誘因之一。只要是按當初談判，他今夏可獲五年3.45億美元頂薪續約，如今因涉及交易導致喪失資格，或許這也是事件發生後、唐西奇迴避不與獨行俠隊交談的原因，哈里森表示：「我們提早應今年夏天可能的狀況，他（唐西奇）本將符合頂薪條件，並且只剩一年可跳脫合約。我們知道，許多球隊已經在為此做準備，試圖在合約到期時延攬。」因為這一交易舉措，現在唐西奇得重新審視個人處境。

唐西奇是足以在獨行俠樹立銅像的偉大傳奇，各界也將其視為當代西區巨星之一，對於送走他，達拉斯球迷抬棺抗議。 路透

無論如何，這還是NBA史上首度有兩隊互換主力，消息傳出令一票聯盟球員目瞪口呆。鳳凰城太陽隊的球星布克（Devin Booker）在比賽中得知交易時，表示令人難以置信，他說：「他們說被交易的是『唐西奇』，我還問是哪一個？」太陽隊的一哥杜蘭特（Kevin Durant）表示：「這太瘋狂了！我完全沒想到唐西奇會被送走。」其他球員也紛紛透過社群媒體X以驚嘆號或表情符號表達心情。

那麼重磅交易誰是贏家呢？賭城拉斯維加斯的賭盤披露，湖人奪冠賠率從40-1飆升至16-1，僅次於奧克拉荷馬雷霆（+225）與丹佛金塊（+1400），行情呈現上漲，顯示健康的唐西奇沒人敢小覷實力。至於獨行俠的賠率，則從25-1下滑至33-1，厄文和戴維斯的搭檔似乎不受青睞。球迷或可關注一下湖人與獨行俠本季最後兩次交手，分別發生在2月25日（洛杉磯）與4月9日（達拉斯）。

以我的觀點來看，獨行俠隊此舉似乎是「何苦來哉」。想當初，幸運找到諾維茨基（Dirk Nowitzki）接班人，無縫開啟黃金時代，要知道唐西奇是足以在廣場樹立銅像的偉大傳奇，各界也將其視為當代西區巨星之一。要找千萬個理由促成交易，老實說我抓破頭也想不出好理由，顯示職業籃球的營運，毫無真正邏輯可循。ESPN 的記者麥克馬洪引用的官方說法，我只是覺得有點牽強，唐西奇的身體狀況不是一天兩天，高層採用手段是把年方 20來歲、聯盟排前五的球星送走來解決問題，這感覺很像是逃避現實。

如這交易不是唐西奇要求、純粹是高層考量頂薪因素，這很可能是獨行俠隊史最糟的交易。 路透

這樣說吧！就算回到2020年，拿唐西奇去換年輕四歲、NBA奪冠的戴維斯，多數人也認為太扯！現在是2025年，戴維斯雖仍具主宰力但將滿32歲，年過30、生涯基本是斷崖下滑的球星與厄文搭檔，效果有可能比唐西奇好嗎？這組合能持續多久？假設追逐總冠軍失利如何另尋出路？那時的哈里森最好已經想好方法，無論是厄文或戴維斯價值均遠不如唐西奇。花了三年時間打造陣容，這一支獨行俠隊隨著核心出走宣告實驗失敗，如這交易不是唐西奇要求、純粹是高層考量頂薪因素，以及某種程度的一廂情願，這很可能是隊史最糟的交易，很快我們就會看出成果。