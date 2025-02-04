經典賽／進攻面及功能性都不輸林子偉 王正棠卻成最大遺珠

世界棒球經典賽(WBC)資格賽的中華隊36人大名單於昨日開訓時正式公佈，這次的名單以與12強國家隊不重複為主，重複的僅有隊長陳傑憲及捕手林家正2人，中職各隊參賽人數相差不多，包括多位之前因傷及狀況需調整無法參加12強的球員，且旅外的人數也較多，這支中華隊的實力毫不遜於12強國家隊。

如果依中職球隊來看，台鋼有曾子祐、黃群、王博玄、陳文杰、伍祐城、吳念庭等6人為最多；統一有陳傑憲、林佳緯、陳韻文、林詔恩、陳重羽；富邦有陳仕朋、張育成、李宗賢、李東洺、曾峻岳，兩隊各為5人；味全有劉基鴻、徐若熙、陳子豪、蔣少宏等4人；中信有呂彥青、宋晟睿、高宇杰；樂天有陳柏豪、林子偉、呂詠臻；旅外的則有日職養樂多的徐翔聖及火腿的古林睿煬、孫易磊；美國的則是海盜的陳柏毓、鄭宗哲，運動家的林維恩、莊陳仲敖、沙子宸；紅人的林盛恩及公佈時尚無合約的林家正。

王正棠(左)無論打擊內容或是功能性都不輸林子偉，卻連大名單都沒有入選。聯合報系資料照

由於正式比賽僅有28個名額，集訓大名單則有36人，依大賽時程，即使28人名單已繳交，但在19日(含)前都還能視集訓狀況更改，因此還是人人有機會，就過去實績及功能性來看，有哪8人可能會被摒除在正式名單外呢？

先看投手部分，投手目前有19人，這次資格賽需打3到4場比賽(如第一只需打3場)，因此投手大約賄選14-15人左右， 有約4人會被放在名單外，旅日的古林睿煬及徐翔聖是最有可能的2人，古林日前傳出傷勢，雖然不嚴重，但火腿球團必定會謹慎看待，別說資格賽或許連3月初的台灣賽都無法上場；養樂多育成的徐翔聖在去年6月才簽下合約，連一個完整球季都還沒經歷，先別說球隊放不放人，本身對中華隊戰力幫助就不大了，另外旅外的沙子宸去年表現不理想，林盛恩則是球隊僅允許以投手身份出賽，但他去年9月才開始恢復練投，時間並不長，2人也可能不在最終名單內；如果要再多刪1人的話，有可能從呂詠臻及黃群中選1人。

林子偉在大名單內出乎各界的意料。聯合報系資料照

野手部分，捕手要視林家正的合約狀況，如果他能參加，那就蔣少宏可能會被剔除，如果不克參加，那捕手就是中職3人；內野有多位工具人，如李宗賢、王博玄、吳念庭及意外入選的林子偉，林子偉被放進大名單之內是出乎意料的事情，他返台後在中職的表現實在不理想，且傷病狀況不斷，2年總共只出賽79場，安打只有47支，打擊率是非常差的1成97，交出123的打擊三圍、全壘打5支、打點27分的表現，完全不符合大聯盟資歷及球迷的期待，這種成績竟能入選國家隊，對其他表現更好的球員並不公平，且就功能性及攻擊面來看，王博玄、李宗賢及吳念庭等人都有更好的成績。

回歸正題，內野手部分由於有多達8人，因此會有2人左右被放在名單外，林子偉及李宗賢是筆者認為可能割捨的人選，左打的王博玄可內可外，也有其功能性，且去年打擊表現也不差，有留下來的必要；外野手雖有5名，但陳子豪要上場守備的機會並不大，基本上大概就是輪替DH位置，剩下4名外野手加上王博玄負擔這屆賽事的外野守備工作。

WBC資格賽中華隊於3日正式開訓。聯合報系資料照

前面提到林子偉入選令人意外，反之，曾表達過有意願打國家隊的王正棠卻連資格賽都沒有辦法入選，是本屆的最大遺珠，王正棠去年轉守外野，出賽100場，中間雖因傷休息一段期間，仍打出105支安打，還有6轟及44分打點，打擊率高達3成33，打擊三圍也是站穩一軍後的最佳表現，而且如有需要也可偶爾代班老位置二壘，打擊內容及功能性完全不輸林子偉，除非身體有狀況，否則實在想不通為何捨他而選林子偉。