日職／巨型合約成巨型包袱 五冠王名將也難倖免

農曆年前中信兄弟與當家游擊手江坤宇達成10年最高總值超過1.4億合約協議，創下中職史上最年輕拿下平均月薪超過百萬的紀錄。同時，江坤宇簽下中職史上第1張10年保障合約，成為繼陳子豪的10年1.3億元之後，聯盟史上再度出現一名10年合約的選手。

由於過去中華職棒的大型複數年約，例如林泓育、王維中都只有5年左右，這一次是直接延長2倍到10年，日本職棒也從未見過10年的合約，如何維持選手長期拚戰的動力將是一門學問。

過去在日職本土選手最長合約是7年，包括松中信彥、則本昂大、柳田悠岐、山田哲人、近藤健介等5人。其中，近藤健介在2022年跟軟銀簽下7年50億日圓（約10億台幣）的合約，被認為是本土史上總額最高。而第一名開啟7年合約的始祖是2004年成為平成唯一「三冠王」松中信彥，但松中卻很快就讓外界對軟銀的巨額投資產生疑問。2004年松中信彥以0.358打擊率、44支全壘打、120分打點，加上0.464上壘率、171支安打，實際上是「五冠王」。2005年又以46支全壘打、121分打點蟬聯雙冠王，是當時全日職最厲害的打者，大榮鷹球團為了展現誠意，2005年底與他簽下一份日職史上前所未見的7年超大型合約，如果所有激勵項目都達標可以領到總金額45億日圓。

近藤健介2022年跟軟銀簽下7年50億日圓（約10億台幣）合約，被認為是日本本土史上總額最高。 擷圖自軟體銀行鷹官方社群

松中信彥以當時最頂級打者的身手，加上2005年軟銀剛從大榮手中接下球隊經營權，新東家的「慶祝行情」也不難解。不過當時就有不少人對於這樣的合約年限抱持懷疑，認為至多前面2-3年值得這個身價，沒想到32歲的松中信彥竟然從隔年就開始呈現衰退。2006年松中信彥儘管以0.324打擊率二度獲得打擊王，但全壘打從46轟驟降到19轟，打點也從121分大幅減少至76分。另外，自此之後松中再也沒有達到30轟、100分打點，最好的成績是2008年的25轟、92分打點，2006年之後也再也沒有達到規定打席的單季3成。合約走到了第5年（2010年）甚至只剩下0.235打擊率、11支全壘打、35分打點，因此到了年底球團向他提出大砍50%、剩下2億日圓年薪的薪資條件。隔年球季軟銀補進內川聖一、亞力士（Alex Cabrera）之後松中的出賽機會逐漸減少，最後在2015年賽季後離開軟銀，原本想要得到其他隊發展的機會，但希望落空，2016年3月黯然宣布引退。

至於養樂多隊山田哲人，2021年起的7年合約（固定5億日圓+激勵金）本季要邁入第5年，不過生涯299轟的YAMADA自從2021年打出34轟、101分打點，符合身價的成績之後，近年各項主要打擊數據都呈現下滑，包括：全壘打（34→23→14→14）、打點（101→65→40→39）、打擊率（0.272→0.243→231→0.226）、OPS（0.885→0.790→0.721→0.704），2022年還以生涯最糟的140次被三振成為聯盟「被三振王」。

中華職棒中信兄弟與當家游擊手江坤宇達成10年最高總值超過1.4億合約協議，創下中職史上最長合約紀錄，不過，日本職棒過去巨型合約成球星巨型包袱。報系資料照

軟銀的柳田悠岐7年合約從2020年起執行，與山田哲人有點類似，自從第一年的29轟、86分打點、0.342打擊率之後呈現下滑。柳田近5年來除了去年因傷只出賽52場，留下0.286打擊率、4支全壘打、35分打點，表現沒有太大落差，平均每年固定輸出25支全壘打、80分打點，不過再也沒有達到單季30轟，也未再拿到個人打擊獎項。今年將滿36歲，加上大小傷勢纏身，去年的低檔成績如果變成常態，軟銀期望的「柳田悠岐+山川穗高+近藤健介」合體將更難實現，對於攻擊戰力將造成相當大的影響。