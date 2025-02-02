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NBA／無預警交易唐西奇原因曝光 獨行俠總管：相信防守能奪冠

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AD與唐西奇重磅交易快評 獨行俠賺爛、湖人是徹底的輸家

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
唐西奇與戴維斯互換球隊，是近年來季中最震撼的重磅交易。 路透
唐西奇與戴維斯互換球隊，是近年來季中最震撼的重磅交易。 路透

湖人把中前鋒戴維斯送到獨行俠，獨行俠把隊魂+主控唐西奇送去湖人，這筆三方交易很可能是近10年NBA最震撼人心發展。

沒有人想到獨行俠會把隊魂和看板球星唐西奇交易出去，更不會有人想過湖人竟然送出今年打得像年度最有價值球員(MVP)戴維斯。

這筆三方交易包內容是：

--湖人得到唐西奇、克萊柏、莫里斯。

--獨行俠得到戴維斯。克里斯提、2029年首輪籤。

--爵士得到希菲諾、來自快艇2025次輪籤、獨行俠2025年次輪籤。

交易總有賭注有輸贏，這筆交易湖人虧大了是徹底的輸家，獨行俠則賺爛了成大贏家。

湖人送走禁區唯一支柱戴維斯，卻沒能從獨行俠拿到年輕中鋒萊夫利或葛佛其中一個，湖人在這筆交易中大失算。

沒想過唐西奇和AD會成為交易主角，NBA世界真的太瘋狂。 路透
沒想過唐西奇和AD會成為交易主角，NBA世界真的太瘋狂。 路透

獨行俠是贏家，而且陣容深度位置幾乎沒有影響，進攻禁區防守都因為戴維斯加入得到最大提升，同時擺脫過去七年唐西奇球霸式控球打法，修正體系，下半季提升成為爭冠一線球隊可以預見。

湖人為何是輸家?

湖人送走AD卻沒換到合格的內線，本季爭冠大概無望了，詹姆斯會因此喊「吹密」嗎？ 路透
湖人送走AD卻沒換到合格的內線，本季爭冠大概無望了，詹姆斯會因此喊「吹密」嗎？ 路透

湖人幾乎自己關閉爭冠大門，因為戴維斯是湖人唯一禁區攻防支柱和戰術體系核心，失去戴維斯，湖人陣中沒有一個合格中鋒和內線長人，湖人後場太過擁擠，唐西奇是球霸，詹姆斯也是球霸，兩人都習慣長時間持球在手，主導戰術體系和分配球權，湖人上下都需要重新適應兩個球霸同隊新體系。

戴維斯今年球季打出生涯最佳效率和攻防影響力，很有年度最有價值球員作用，湖人目前距離爭冠只差一塊拼圖，這筆交易湖人不但沒有補到重點和陣容缺陷，全隊化學變化和團隊打法球權都要再重新適應，難度太高。

唐西奇今年因傷已經缺席三分之一賽季，湖人得承擔內線沒人，球權擁擠，後場人滿為患，戰術打法必須重新配置各種挑戰。

如果湖人能交易中拿到葛佛或萊夫利其中一個年輕中鋒，有速度有防守有機體轟炸禁區規格，湖人才能成為交易贏家。

獨行俠贏在那裡?

唐西奇球霸打法是雙面刃，獨行俠高層認為是到了改變的時刻了。 路透
唐西奇球霸打法是雙面刃，獨行俠高層認為是到了改變的時刻了。 路透

戴維斯將為獨行俠注入禁區攻防影響力，獨行俠後場還有厄文扛著，獨行俠補上禁區最大攻防核心，戰術體系更完整，陣容深度和打法、球權都能保持穩定性，下半季提升爭冠實力指日可待。

唐西奇球霸打法在獨行俠撐了七年，也是走到該改變和調整時機，戴維斯+厄文核心組合，獨行俠多的是角色球員和功能性配角，獨行俠拉防守，禁區更多牽制力和得分，團隊將因戴維斯加入取得體質和打法最大改變。

陣容合理性和配置更優於湖人，獨行俠賭這一把目前是交易贏家，接下來就看獨行俠教練基德如何整合手裡的牌，打出總冠軍競爭力。

湖人做出豪賭換來唐西奇找到詹皇接班人，預計將是球隊未來10年門面，不過接下來教頭瑞迪克要如何整合兩個球霸讓人好奇。 路透
湖人做出豪賭換來唐西奇找到詹皇接班人，預計將是球隊未來10年門面，不過接下來教頭瑞迪克要如何整合兩個球霸讓人好奇。 路透

湖人還缺一個合格內線，更需要唐西奇恢復健康，湖人兩個NBA史上最大球霸詹姆斯+唐西奇會擦出什麼火花，誰不期待。

湖人教練瑞迪克恐怕也沒有想到湖人會賭這一把這麼大的，整合兩個球霸把湖人帶到爭冠行列，瑞迪克執教生涯最大考驗又要重新起步。

Anthony Davis LeBron James Luka Doncic NBA專欄 湖人 獨行俠

特約記者李亦伸

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