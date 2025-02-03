中職／總冠軍賽從未上演龍象大戰 今年球季值得期待

去年季後味全龍從FA自由球員市場網羅中信兄弟「1號重砲」陳子豪，以及樂天桃猿「酒窩大砲」朱育賢，補足球隊長期欠缺的左打長程火砲，新球季兵強馬壯，被看好能重返季後賽，至於總冠軍賽能否上演職棒36年以來首次 「龍象大戰」，和中信兄弟爭冠，相信龍迷和象迷都非常期待。

翻閱中華職棒35年歷史，味全龍在職棒前10年6度打進總冠軍賽奪4冠，並在1997至1999年締造三連霸，這段期間兄弟象也曾在1992至1994年完成三連霸，扣除兩次今冠軍，實際上兄弟只打過1次總冠軍戰，1993年以4勝2敗扳倒統一獅封王，龍象兩隊並未在總冠軍賽交鋒。

2021年味全龍重返中職一軍賽場至今已4年，在2023年打進總冠軍賽，並與樂天桃猿鏖戰7場封王，中信兄弟則在2021、23、24年打進總冠軍賽並一舉登頂，歷史的宿命就是如此巧合，兩隊就是沒在總冠軍賽正面遭遇過。

中信兄弟是近代中職常勝軍，2014年中信買下兄弟以來，12年期間總計10度打進總冠軍賽，歷經 「7年6亞 」黑暗期，近4年豪取3冠，強大的洋投戰力與後勤團隊，加上選秀操盤與二軍農場養成體系優於其他球隊，讓黃衫軍成為季後賽常客，與另一支今控球隊富邦悍將的差距顯而易見。

味全龍在前年勇奪總冠軍，回到中職一軍只花3年就達成此成就實屬不易，但龍軍並沒有黃衫軍那麼強大的底氣，去年多名主力打者同時陷入低潮，就凸顯出板凳戰力深度不足的問題，最終無緣季後賽。

味全龍去年季後砸1億多元網羅FA兩大咖陳子豪和朱育賢，目標就是要重奪總冠軍。

味全龍右打部隊有兩屆全壘打王吉力吉撈．鞏冠和 「龍狀元」劉基鴻領銜，這幾年球隊右打平均44打數敲出1轟，長打率0.362，反觀左打平均157打數才出現1轟，長打率0.326，球隊左打長打火力不足是顯而易見的問題，這也就不難想見，為什麼味全龍去年季後會砸1億多元網羅FA兩大咖陳子豪和朱育賢。

補進陳子豪和朱育賢後，味全龍打線威力大幅提升，如果洋投表現穩定，徐若熙也能健康出賽，搭配原本戰力就不錯的牛棚，伍鐸又能以本土球員身分出賽，味全龍打進季後賽的機會不低。

「一代龍」與兄弟象過去從未在總冠軍戰交手過，「二代龍」和中信兄弟近年打進總冠軍賽的時間也完美錯過。 聯合報系資料照

當然，棒球不是1加1就大於2的運動，2016年中信兄弟延攬兩大自由球員林智勝和鄭達鴻，結果在該年總冠軍賽對義大犀牛先拿兩勝，再連輸4場飲恨，就是因為當時中信兄弟高喊 「強攻」口號，先發打線相當華麗，但投手和守備在短期比賽失衡而無力回天。

今年味全龍打線看起來沒什麼太大問題，有快腿短槍郭天信、李凱威、張政禹，也有大砲陳子豪、劉基鴻、朱育賢、鞏冠，投手群和守備也有一定水準，看起來狀況並不像2016年的中信兄弟，最終能否打進季後賽，甚至上演史上第一次的總冠軍賽龍象大戰，有待時間驗證，好戲還在後頭。