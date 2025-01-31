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單季雙殺西區前三強！ 柯瑞值得勇士大交易再拚一次

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
柯瑞儘管數據下滑，勇士單季還是能雙殺雷霆、火箭與灰熊，證明自己還是能帶隊繳出高水平表現。 美聯社
柯瑞儘管數據下滑，勇士單季還是能雙殺雷霆、火箭與灰熊，證明自己還是能帶隊繳出高水平表現。 美聯社

勇士主場116：109力克聯盟戰績最好雷霆，完成14分逆轉。這場看起來平淡無奇比賽，對勇士卻有不平凡意義。

目前24勝23敗戰績西區和國王並列第10勇士，本季已經雙殺聯盟戰績第一雷霆。除此之外，勇士本季也兩勝西區第二火箭，兩勝西區第三灰熊，三勝西區第七灰狼。

勇士已經贏下西區戰績前三雷霆、火箭、灰熊共六場比賽，顯示勇士並非天賦不足，更不是沒有打出精英防守實力，勇士只要再為柯瑞添加一名得力隊友，最好是一名球星，勇士仍會成為一支爭冠球隊。

美國TNT電視球評巴克利為今年勇士下了評語，「勇士需要為柯瑞找來一名球星，否則勇士沒有任何翻身可能。」

一旦柯瑞當日手感失準或被對手針對封鎖，勇士進攻就很容易當機。 路透
一旦柯瑞當日手感失準或被對手針對封鎖，勇士進攻就很容易當機。 路透

勇士上半季打得非常掙扎，有幾原因：

一、除了柯瑞，勇士沒有第二號球星，一旦柯瑞進攻受困，手氣不好，勇士進攻得分就亂無章法，全線當機。

二、柯瑞今年經常被對手針對性防守限縮，受困層層包夾圍堵，經常連球都接不到，進攻效率和得分都明顯滑落。

三、勇士教練柯爾今年已經換過24套先發陣容，球員輪換、角色、定位和上場時間充滿不確定性，大多數球員都很難適應。

四、勇士傷兵滿營，第三得分手庫明加今年已經缺陣15場，前鋒格林缺陣13場，後衛波傑姆斯基缺陣13場，柯瑞缺陣9場，前鋒安德森缺陣12場，小裴頓缺陣11場。

勇士這麼不完整陣容和不確定輪換，防守起伏，進攻經常陷入混亂，對上西區排名前三球隊都還能贏下六場，三勝難啃骨頭灰狼，也贏過塞爾蒂克、獨行俠、太陽，勇士確實不該浪費柯瑞最後黃金爭冠生涯，只要勇士肯為柯瑞交易一名球星，解決柯瑞孤軍無力回天困窘，勇士在西區還有無限可能。

「柯學家」柯爾本季已經換過24套先發陣容，輪替不夠穩定是勇士戰績能保穩定的原因之一。 美聯社
「柯學家」柯爾本季已經換過24套先發陣容，輪替不夠穩定是勇士戰績能保穩定的原因之一。 美聯社

眼前勇士就是卡著省錢，同時捨不得年輕資產(首輪籤+庫明加、維金斯、波傑姆斯基、穆迪、桑托斯、戴維斯等年輕球員)，加上柯瑞生涯已過顛峰，勇士並不想要在交易市場有大賭注和改變，只想小修小補，看看有沒有任何可能。

目前球員交易市場有幾個條大魚和傳聞，但勇士需要為柯瑞添加一名球星，對勇士最有用的補強與改變只有兩個。絕不是太陽後衛比爾和公牛後衛拉文，這兩人都有三年合約，勇士不會收更吞不下來。

第一個是熱火小前鋒巴特勒：

勇士需要幫柯瑞找幫手，已經和熱火鬧翻的巴特勒是最好選擇之一，近日確實也有勇士涉入熱或交易案的傳聞。 美聯社
勇士需要幫柯瑞找幫手，已經和熱火鬧翻的巴特勒是最好選擇之一，近日確實也有勇士涉入熱或交易案的傳聞。 美聯社

巴特勒剩下2025-26年最後一年合約(球員選項)，他的到期合約勇士勉強可以吃得下去，但更重要的是勇士需要注入強悍文化和鐵血風格，巴特勒能馬上為柯瑞提供幫助，產生牽制力，改善勇士團隊+輪換。

勇士只想著年輕化與安全重建，但年輕並不會使勇士更好。巴特勒可以解決勇士很多困境，熱火也急著分手巴特勒，勇士年輕球員+一首輪對熱火極具吸引力。

第二個是公牛中鋒佛西維奇：

公牛中鋒佛西維奇可說是勇士的天菜，只是要價恐怕不低，除非勇士願意放棄更多資產。 美聯社
公牛中鋒佛西維奇可說是勇士的天菜，只是要價恐怕不低，除非勇士願意放棄更多資產。 美聯社

佛西維奇年薪2000萬，今年場均19.8分、10.3籃板，投籃命中率5成46，三分命中率3成93，物超所值禁區長人。

公牛會接受勇士能供的一首輪+年輕球員，這是市場上很有競爭力報價。

勇士不該如此平凡，柯瑞生涯爭冠大門也不該提前關閉，勇士只想著年輕化+循序安全重建，但年輕化並不會使得勇士變強變好。

雙殺雷霆，兩勝火箭，再連剋灰熊兩場，值得勇士再拚一次。

Jimmy Butler NBA專欄 Nikola Vucevic Stephen Curry 勇士

特約記者李亦伸

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