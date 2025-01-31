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中職／年輕平鎮幫已成球隊主幹 曾子祐等4人有望成下個江坤宇

聯合新聞網／ 福耳
各隊有望成為下一個江坤宇的年輕球員。(由左至右為曾子祐、戴培峰、劉基鴻、林佳緯) 聯合報系資料照
各隊有望成為下一個江坤宇的年輕球員。(由左至右為曾子祐、戴培峰、劉基鴻、林佳緯) 聯合報系資料照

農曆年前中職資訊量爆表，上週金龍甩尾，單週一舉出現兩大重磅消息，一個是韓國啦啦隊女神李珠珢加入富邦，引起全台球迷歡呼；一天後中信又宣布與江坤宇達成10年總價值超過1.4億合約協議，此舉也創下中職史上最年輕平均百萬月薪的紀錄。

江坤宇日前與中信簽下10年破億長約。 聯合報系資料照
江坤宇日前與中信簽下10年破億長約。 聯合報系資料照

中職今年搭上12強熱潮，球員薪資也水漲船高，先前味全以優厚合約簽下朱育賢陳子豪2人，陳子豪10年1億3千萬的複數年合約更是驚人，沒想到1個月後母東家中信就開給前隊友江坤宇總額更大的10年合約，江坤宇堪稱不只是中信，甚至是中華隊的十年游擊，當然值得這個價碼，其他5隊的年輕打者中，又有誰能跟他一樣有機會簽下高額長約呢？

味全龍 劉基鴻

選秀狀元劉基鴻為味全主力打者。 聯合報系資料照
選秀狀元劉基鴻為味全主力打者。 聯合報系資料照

身為19年的選秀狀元，劉基鴻新人年在二軍就打了15轟，打擊率也高達3成43，但21年首個一軍賽季卻無法複製二軍成績，只有3轟，打擊率也僅有2成19，經歷了首年一軍震撼後，劉基鴻的表現漸入佳境，隔年首度單季百安，23年球季則交出2成91打擊率、16轟、80分打點，且以136支安打拿下安打王，上季或許因季後未休息，打擊表現全面下滑，但仍有106支安打、9轟、56分打點的表現，今年在有兩大重砲新隊友的加入，或許會因壓力稍減有更好的表現，而味全在季後自由球員市場大灑幣，相信未來也會給這名隊上自己培養出來的年輕球星不錯合約。

富邦悍將 戴培峰

江坤宇同學戴培峰去年一舉拿下最佳九人及金手套捕手獎。 圖／富邦悍將提供
江坤宇同學戴培峰去年一舉拿下最佳九人及金手套捕手獎。 圖／富邦悍將提供

與江坤宇同屆的戴培峰是18年的第一指名，前幾年發展卻不若同學順利，19年出賽32場，20、21年都僅出賽50場左右，22年首次單季出賽百場以上，是史上第5名單季蹲捕百場，且以22歲成為最年輕的捕手，但隔年卻因熱身賽時手掌鉤狀骨骨折，直到6月初才回歸一軍；去年整季沒有太多的傷勢，再度出賽百場，323個打席及80支安打是生涯單季最多，打擊三圍(打擊率、上壘率與長打率)是2成83、3成42及3成32)幾乎都是個人最佳表現，季後一舉拿下捕手金手套及最佳九人獎，24歲的他，再度成為史上最年輕單季囊括兩項捕手大獎的球員，戴培峰的打擊數據以捕手來說已相當不錯，加上優異的蹲捕技能，有望成為簽長約的球員。

台鋼雄鷹 曾子祐

曾子祐一軍首個賽季就交出優異表現拿下新人王，是最有機會成為下一個江坤宇的年輕球員。 聯合報系資料照
曾子祐一軍首個賽季就交出優異表現拿下新人王，是最有機會成為下一個江坤宇的年輕球員。 聯合報系資料照

平鎮畢業的曾子祐是22年台鋼的第一指名，23年新人年在二軍已打出近3成打擊率的成績，上季隨球隊首度打一軍，整季皆以先發游擊手出賽115場，交出2成70打擊率、123支安打、4轟、36分打點及13盜的成績，攻擊數據毫不遜於學長江坤宇，而在游擊守備率方面，9成64雖然無法追上江坤宇連2年9成85以上的驚人數據，但已是之前歷屆金手套獎得主等級的表現了，更重要的是他第一年打一軍就有這樣的出賽場次及成績，日前台鋼公布全隊薪資內容，曾子祐從10萬調升到25萬月薪，漲幅高達150%，曾子祐如能維持打擊成績，加上又是難得的游擊手，未來薪資可期，是最有機會成為第二個江坤宇的球員。

統一7-ELEVEn獅 林佳緯

林佳緯在新人年就已成為統一一軍主力。 聯合報系資料照
林佳緯在新人年就已成為統一一軍主力。 聯合報系資料照

筆者認為其他球隊有望簽長約的年輕球員中，林佳緯是唯一非平鎮幫的球員，青棒時期打擊就有突出表現的林佳緯，在23年第一輪就被統一選進，上季算是真正的新人年，不僅被放進開季名單，且站穩一軍，整季出賽多達81場，打擊率為2成54，有3轟、30分打點的成績，以一個19歲的年輕球員來說，首季的打擊內容已超過100分，今年剛滿20歲的他，上季多守左右外野，如果未來能擔起中外野防守大任，那在守備上會更有價值，有機會繼陳傑憲之後成為另一名中外野之星。

樂天桃猿後繼無人

筆者認為樂天陣中現在沒有25歲以下，有機會簽長約的球員，一來是近年年輕球員的養成不算順利，25歲以下的球員中，上季雖有馬傑森出賽超過百場，但其打擊內容不佳；另一就是由過去兩位自由球員陳俊秀及朱育賢的例子來看，球團對於薪資方面或許有較多的考量。

劉基鴻 戴培峰 曾子祐 朱育賢 林佳緯 樂天桃猿 江坤宇 陳傑憲 陳子豪

福耳

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